હડદડમાં ખેડૂતો પર દમન અને લાઠીચાર્જના મુદ્દે AAPની 'કાળા દિવસ'ની જાહેરાત, ઈસુદાન ગઢવીના સરકાર પર પ્રહારો
Published : October 13, 2025 at 5:58 PM IST
અમદાવાદ : હડદડ ગામમાં ખેડૂતો પર પોલીસે કરેલા દમન અને લાઠીચાર્જના મુદ્દે આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઈસુદાન ગઢવીએ ગુજરાતની ભાજપ સરકાર અને મુખ્યમંત્રી પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. ગઢવીએ આ ઘટનાના વિરોધમાં આજના દિવસને 'કાળા દિવસ' તરીકે મનાવવાની જાહેરાત કરી છે અને ખેડૂતોના સમર્થનમાં પક્ષ લડતો રહેશે તેવી ખાતરી આપી છે.
ખેડૂતો પર દમન અને લાઠીચાર્જના મુદ્દે 'કાળા દિવસ' તરીકે જાહેરાત
ઈસુદાન ગઢવીએ મુખ્યમંત્રી પર સીધો પ્રહાર કરતા જણાવ્યું કે, "ખેડૂતોને ન્યાય અપાવવાની જગ્યાએ મુખ્યમંત્રીએ પોલીસ ઉતારી. ભાજપના નેતાઓ, મંત્રીઓ તથા મુખ્યમંત્રીમાં રાવણનો આત્મા વસી ગયો છે." તેમણે ભાજપ પર કોંગ્રેસની જેમ જ ખેડૂતો પર અત્યાચાર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. શાંતિપૂર્વક ચાલી રહેલી મહાપંચાયતમાં માહોલ બગાડવા બદલ ભાજપના લોકોને જવાબદાર ઠેરવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, "ભાજપના લોકોએ પથ્થરબાજી કરીને માહોલ બગાડ્યો. શાંતિપૂર્વક ચાલી રહેલી મહાપંચાયતમાં ભાજપના લોકોએ પથ્થરબાજી કરી."
ખેડૂત હેલ્પલાઇન નંબર 91049 18196 જાહેર
હજારો ખેડૂતોએ માત્ર એક જ માંગ મૂકી હતી કે 'કળદા સિસ્ટમ બંધ કરો, લૂંટ બંધ કરો'. તેમણે ભાજપના નેતાઓ પર APMCઓ (એપીએમસી) પર કબજો કરીને ખેડૂતોને લૂંટવાનો ગંભીર આરોપ મૂક્યો. તેમણે જાહેરાત કરી કે AAP 100 ટીમો બનાવશે અને ગુજરાતની તમામ નાની-મોટી 400 APMCમાં ચાલી રહેલી 'લૂંટને ઉઘાડી પાડશે'. ખેડૂતોને સહાય અને અન્યાયની જાણકારી મેળવવા માટે ઈસુદાન ગઢવીએ એક ખેડૂત હેલ્પલાઇન નંબર 91049 18196 જાહેર કર્યો છે. તેમણે ખેડૂતોને અપીલ કરી છે કે આ નંબર પર ફોન કરીને જ્યાં પણ અન્યાય થતો હોય તેની જાણ કરવામાં આવે. સાથે જ તેમણે ખેડૂતોને ભાજપના લોકો ઉશ્કેરે તો પણ ઉશ્કેરાવું નહીં તેવી અપીલ કરી છે.
ઈસુદાન ગઢવીએ પોલીસ કાર્યવાહીની પણ ટીકા કરી
તેમણે કહ્યું કે, "શાંતિપ્રિય ગુજરાતમાં પોલીસે ખેડૂતોને બર્બરતાપૂર્વક માર્યા. પોલીસે મીડિયાની બહેનોની અટકાયત કરી કારણ કે તેઓ વીડિયો ન બનાવી શકે." તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો કે "250 જેટલા ખેડૂતો, યુવાનો અને મહિલાઓની ધરપકડ કરી છે તે લોકોને હજુ સુધી પાણી પણ આપવામાં આવ્યું નથી." AAPના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ પાછળ આજે સમગ્ર ગુજરાતની પોલીસ લાગી ગઈ છે અને મહાપંચાયતમાં પહોંચે તે પહેલાં જ ઢગલાબંધ નેતાઓની અટકાયત કરી દેવામાં આવી હતી.
ઇસુદાન ગઢવીએ ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, "ભાજપના જે જે નેતાઓએ પોલીસને ફોન કર્યા હશે એ લોકોની તપાસ 2027 પછી થશે." વધુમાં, તેમણે જણાવ્યું કે જો ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડા અને પ્રવીણ રામ પર ખોટી FIR કરવામાં આવશે, તો "ગુજરાતના 54 લાખ ખેડૂતો પોતાના ગામમાં ભાજપનો એક પણ કાર્યક્રમ થવા નહીં દે."
ઈસુદાન ગઢવીએ અંતમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, "આમ આદમી પાર્ટી અને ઈસુદાન ગઢવી શરીરમાં પ્રાણ હશે ત્યાં સુધી ખેડૂતો માટે લડશે." અને "જે ભાજપના નેતાઓને ખેડૂતોના મત જોઈતા હોય તેઓ ખેડૂતોના સમર્થનમાં આવે."
