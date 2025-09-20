મહેસાણામાં ચારિત્ર્યના પારખા કરવા પરિણીતાને ગરમ તેલમાં હાથ નખાવનાર 4 આરોપીઓની ધરપકડ
આ અંધશ્રદ્ધાની ઘટનાને અંજામ આપનાર પરિણીતાના નણંદ સહિત 4ની ધરપકડ કરાઈ છે.
Published : September 20, 2025 at 8:54 PM IST
મહેસાણા : અંધશ્રદ્ધામાં સત્યની કસોટી કરવા ગરમ તેલમાં હાથ નખાવનાર આરોપીઓ આખરે પકડાઈ ગયા છે. મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં એક અનોખો કિસ્સો નોંધાયો હતો. જેમાં એક પરિણીત મહિલાને તેના નણંદ, નણદોઈ અને અન્ય સંબંધીઓએ માત્ર શંકાના આધારે ગરમ તેલમાં હાથ નાખવા મજબૂર કરી હતી. આ અંધશ્રદ્ધાની ઘટનાને અંજામ આપનાર પરિણીતાના નણંદ સહિત 4ની ધરપકડ કરાઈ છે.
સત્યની કસોટી કરવા ગરમ તેલમાં હાથ
મહેસાણાના વિજાપુરના ગેરીતા ગામે એક પરિણીતાને અંધશ્રદ્ધામાં વહેમમાં ઉકળતા તેલમાં હાથ નખાવવા ની ઘટના સામે આવી હતી. આ ઘટના 16 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ મહેસાણાના ગેરીતા ગામમાં બની હતી. ભોગ બનનાર મહિલા જેનો વ્યવસાય ખેતીકામ છે, તેમણે નોંધાવેલી ફરિયાદ અનુસાર, તેમના નણંદ જમનાબેન મનુભાઈ ઠાકોરે તેમના પર ચારિત્ર્ય પર ખોટો વહેમ રાખી ગાળો આપી હતી.
જમનાબેને ખેતરમાં કોઈ અન્ય સાથે હોવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. જ્યારે યુવતીએ આ વાતનો ઈન્કાર કર્યો, ત્યારે જમનાબેન ઉશ્કેરાઈ ગયા અને તેમણે તેમના પતિ મનુભાઈ, તેમના ભાઈ દયાલભાઈ રામશીભાઈ ઠાકોર અને હીરાભાઈ સોમાભાઈ ઠાકોરને બોલાવ્યા. આ તમામ આરોપીઓએ યુવતીને ચૂલા પર રાખેલા ગરમ તેલમાં હાથ નાખવા જણાવ્યું, અને કહ્યું કે જો તે સાચી હોય તો તેલથી દાઝશે નહીં. જ્યારે તેણે હાથ નાખવાની ના પાડી, ત્યારે જમનાબેને તેમને માર માર્યો હતો અને બળજબરી પૂર્વક તેના હાથ ઉકળતા તેલમાં નાખ્યા હતા.
તે ના પાડતા રહ્યા અને જમનાબેન, મનુભાઈ, દયાલભાઈ અને હીરાભાઈએ બળજબરી કરી, અને તેમનો હાથ ઉકળતા તેલમાં નાખ્યો, જેના કારણે તે દાઝી ગયા. એટલું જ નહીં, જમનાબેને તપેલીમાં ગરમ તેલ લઈ તેમના જમણા પગ પર પણ રેડ્યું, જેના કારણે તેમને ગંભીર ઈજાઓ થઈ.
અંધશ્રદ્ધાના અત્યાચારી પકડાયા
આ ઘટના બાદ ઈજાગ્રસ્તના પતિ તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા. હાલ વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં જમનાબેન અને અન્ય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. અને વિજાપુર પોલીસે આ ચારેય આરોપીઓની ફરિયાદના 24 કલાકમાં ધરપકડ કરી જેલ હવાલે કર્યા છે.
આ પણ વાંચો....