સુરત: સચિન વિસ્તારમાંથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં એક યુવકે પોતાની પત્નીને પિયરથી પાછી લાવવા માટે પોતાના જ સાઢુભાઈના ત્રણ વર્ષના બાળકનું અપહરણ કર્યું હતું. સચિન પોલીસે આ ઘટનાનો ભેદ ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલી નાખી, બાળકને હેમખેમ તેના પરિવારને પરત સોંપ્યો અને આરોપીની ધરપકડ કરી હતી.
ઘટનાની વિગત મુજબ, ગત 10 મી ઓગસ્ટના રોજ સાંજે સુડા સેક્ટર-3માં રહેતા રહીમ રઝાક મન્સૂરીએ સચિન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે, તેમનો ત્રણ વર્ષનો પુત્ર ગુમ થઈ ગયો છે. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરીને ઘટનાસ્થળની આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસ્યા. સીસીટીવીમાં એક વ્યક્તિ કેસરી ગમછો પહેરીને બાળકને લઈ જતો દેખાયો હતો. પોલીસે આ ફૂટેજના આધારે તપાસ આગળ વધારી અને જાણવા મળ્યું કે, અપહરણ કરનાર વ્યક્તિ ફરિયાદી રહીમ મન્સૂરીનો જ સગો સાઢુભાઈ રિયાઝ અબ્દુલહક મન્સૂરી છે.
પોલીસે જુદી જુદી ટીમો બનાવી આરોપીને પકડવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. સીસીટીવી ફૂટેજ અને અન્ય માહિતીના આધારે પોલીસને જાણવા મળ્યું કે આરોપી બિલીમોરા રેલવે સ્ટેશન નજીક એક કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટ પર છે. પોલીસે ત્યાંથી રિયાઝ મન્સૂરીને ઝડપી પાડ્યો અને તેની પાસેથી બાળકને સુરક્ષિત રીતે મુક્ત કરાવ્યો.
પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આરોપી રિયાઝ મન્સૂરીએ ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો હતો. તેણે જણાવ્યું કે, તેની પત્ની છેલ્લા છ મહિનાથી ઝઘડો કરીને પિયર જતી રહી હતી અને પરત આવતી નહોતી. પોતાની પત્નીને પાછી લાવવા માટે તેણે તેના સાઢુભાઈ રહીમ મન્સૂરીને ઘણીવાર મધ્યસ્થી કરવા વિનંતી કરી હતી, પરંતુ રહીમ મન્સૂરીએ મદદ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ વાતથી ગુસ્સે થઈને અને સાઢુભાઈ પર દબાણ લાવવાના ઈરાદે તેણે તેના બાળકનું અપહરણ કર્યું હોવાનું કબૂલ્યું હતું.
સમગ્ર મામલે સચિન પોલીસે અપહરણ થયેલા બાળકને ગણતરીના કલાકોમાં શોધી કાઢીને તેના પરિવારને સોંપ્યો હતો અને આરોપી રિયાઝ મન્સૂરીની ધરપકડ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ પરિવારિક વિવાદના કારણે ઉદ્ભવતા ગંભીર ગુનાઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું છે, પરંતુ પોલીસે દર્શાવેલી ત્વરિત અને સચોટ કામગીરીએ ગુનાને વધુ વકરતો અટકાવી બાળકને સુરક્ષિત રાખ્યો.
સચિન પોલીસ મથકના પીઆઈ એ જણાવ્યું હતું કે, બાળક અપહરણ થયાની ફરિયાદ મળતા જ અમારી ટીમો કામે લાગી હતી. ત્યારે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે આરોપીની ઓળખ થઈ હતી. અપહરણ કરનાર વ્યક્તિ ફરિયાદી રહીમ મન્સૂરીનો જ સગો સાઢુભાઈ રિયાઝ અબ્દુલહક મન્સૂરી છે. પોલીસે હાલ તેને ઝડપી લીધો છે અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
