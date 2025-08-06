ભાવનગરના તલ્લી ગામના યુવકની સિંહની નજીક જઈ વીડિયો બનાવવાની ભૂલ, યુવકની અટકાયત

ભાવનગર: તળાજા તાલુકાના તલ્લી ગામના એક યુવકે મિજબાની માણી રહેલા સિંહની નજીક જઈને વીડિયો બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેના પરિણામે સિંહ તેની સામે હુમલો કરવા દોડ્યો. આ ઘટનાનો વીડિયો અન્ય એક વ્યક્તિએ ઉતાર્યો અને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કર્યો. વીડિયો વન વિભાગના ધ્યાને આવતાં તેમણે શખ્સની ધરપકડ કરી અને ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી.
ભાવનગર જિલ્લો એશિયાઈ સિંહોનું મુખ્ય વસવાટ સ્થળ બની ચૂક્યો છે. આવા સમયે તળાજા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં મારણ કરીને બેઠેલા સિંહની નજીક જઈને વીડિયો બનાવવાનો પ્રયાસ ગૌતમભાઈ ઘેલાભાઈ શિયાળ નામના યુવકે કર્યો હતો. વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં દેખાય છે કે સિંહ મિજબાની માણી રહ્યો હતો, અને યુવકની નજીક જવાની હિલચાલથી ઉશ્કેરાઈને તે હુમલો કરવા દોડ્યો. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતાં શેત્રુંજી વન્યજીવ વિભાગે તાત્કાલિક પગલાં લીધાં.
વન વિભાગની કાર્યવાહી:
વન વિભાગે તલ્લી ગામના રહેવાસી ગૌતમભાઈ ઘેલાભાઈ શિયાળની ઓળખ કરી અને તેની અટકાયત કરી. વન્યજીવ સંરક્ષણ અધિનિયમ, 1972ની વિવિધ કલમો હેઠળ કાર્યવાહી કરીને તેને તળાજા કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો. કોર્ટે ગૌતમભાઈની જામીન અરજી નામંજૂર કરી અને તેને ભાવનગર જેલ હવાલે કર્યો.
વન વિભાગની ચેતવણી:
વન વિભાગના નિયમો અનુસાર, મારણ કરી રહેલા સિંહની નજીક જઈને તેની ગતિવિધિમાં ખલેલ પહોંચાડવી ગેરકાયદેસર અને જોખમી છે. આવી હરકતો સિંહને ઉશ્કેરી શકે છે, જે માનવ જીવન માટે ખતરનાક બની શકે છે. વન વિભાગે લોકોને આવા જોખમી કૃત્યો ટાળવા અને સિંહોના કુદરતી વર્તનમાં ખલેલ ન પહોંચાડવા અપીલ કરી છે.
સોશિયલ મીડિયા અને જાગૃતિ:
સોશિયલ મીડિયા પર સિંહોના વીડિયો વારંવાર વાયરલ થતા હોય છે, પરંતુ આવા જોખમી વીડિયો બનાવવાથી ન માત્ર વ્યક્તિનું જીવન જોખમમાં મૂકાય છે, પરંતુ વન્યજીવોની સુરક્ષા પણ ભયમાં આવે છે. આ ઘટના બાદ વન વિભાગે અન્ય લોકોને આવા કૃત્યો ન કરવા ચેતવણી આપી છે, જેથી ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ટળે.
