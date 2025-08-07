Essay Contest 2025

લગ્નના પાંચ મહિના બાદ જ છ બહેનોના એક ભાઈએ કરી આત્મહત્યા, રક્ષાબંધન પૂર્વે પરિવારમાં શોકનો માહોલ - JUNAGADH YOUTH SUICIDE CRIME

કેશોદ પોલીસ આત્મહત્યાનો ગુનો નોંધીને યુવાનના સાસરી પક્ષના લોકો સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2025 at 7:57 PM IST

જુનાગઢ: લગ્નના માત્ર પાંચ જ મહિનામાં અગતરાય ગામના યુવાને પત્ની અને સાસરા પક્ષના માનસિક અને આર્થિક ત્રાસને કારણે એસિડ પી લઈને આત્મહત્યા કરતા કેશોદ પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે. રક્ષાબંધન પૂર્વે જ છ બહેનોના એકના એક ભાઈ નિલેશ દાફડાનો એસિડ પી લેતા મોત થયુ છે. નિલેશ ની બહેનો પણ કલ્પાંત કરી રહી છે અને સમગ્ર મામલામાં નિલેશના પત્ની અને સાસરીયા પક્ષના લોકો સામે આકરી કાર્યવાહી થાય તેવી માંગ કરી છે.

શું છે સમગ્ર મામલો: કેશોદ તાલુકાના અગતરાઈ ગામના નિલેશ દાફડા નામના યુવાને એસિડ પી લઈને આત્મહત્યા કરી લેતા સમગ્ર મામલામાં ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે. મૃતક નિલેશ દાફડાના લગ્ન પીપળી ગામે ગત બીજી માર્ચના રોજ જિજ્ઞાસા નામની યુવતી સાથે થયા હતા. લગ્નના એક મહિના બાદ જિજ્ઞાસા નિલેશના ઘરેથી તેના પિતાના ઘરે પીપળી ચાલી ગઈ હતી, ત્યારબાદ અનેક સમજાવટો અને કૌટુંબિક સંબંધીઓને વચ્ચે રાખીને જિજ્ઞાસાને પોતાના ઘરે લાવવા માટે નિલેશે અનેક પ્રયાસો કર્યા હતા તેમ છતાં નિલેશના સાસરીયા પક્ષ દ્વારા પોતાની પુત્રીને પરત મોકલવા અને સમાધાન પેટે 10 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી હતી.

ગત 24/7/ 2025 ના રોજ નિલેશને તેની પત્નીની સાથે તેના સસરા અને પત્નીના ભાભી કાજલબેને માર મારી અને ધમકી આપી હતી ત્યારબાદ નિલેશ પોતાના ઘરે આવી 26/7/ 2025 ના દિવસે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો ત્યારબાદ નિલેશને પ્રાથમિક સારવાર અર્થે કેશોદ અને ત્યાંથી વધુ સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલ જુનાગઢ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો પરંતુ બીજી ઓગસ્ટના દિવસે મોત થયું હતું.

પોલીસ આત્મહત્યાનો ગુનો નોંધી કાર્યવાહી શરૂ કરી: રક્ષાબંધન પહેલા છ બહેનના એકના એક ભાઈ નિલેશ દાફડાએ આત્મહત્યા કરી લેતા બહેનો પણ તેની ભાભી જિજ્ઞાસા અને તેના પરિવાર સામે ભારે રોષે ભરાઈ છે અને સમગ્ર મામલામાં પોલીસ તમામ સામે આકરી કાર્યવાહી કરે તેવી માંગ પણ કરી છે. આત્મહત્યા કરતા પૂર્વે નિલેશે પોતાની એક મરણ નોંધ પણ લખી છે જે તેના ખિસ્સા માંથી મળી આવી છે. હાલ તો સમગ્ર મામલામાં કેશોદ પોલીસ આત્મહત્યાનો ગુનો નોંધી મૃતક નિલેશ દાફડાના પિતા કરમણભાઈ દાફડાની ફરિયાદને આધારે નિલેશના સાસરી પક્ષના લોકો સામે ફરિયાદ નોંધીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

