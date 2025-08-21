દાહોદમાં આર્થિક સંકડામણ વચ્ચે યુવકે બે પુત્રો સાથે આપઘાત કર્યો, પોલીસ તપાસ શરૂ

દાહોદ: દાહોદ તાલુકાના ખંગેલા ગામના 32 વર્ષીય યુવકે અગમ્ય કારણોસર પોતાના 8 વર્ષીય અને 6 વર્ષીય પુત્રો સાથે આપઘાત કરતાં પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
દાહોદ તાલુકાના કતવારા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલા કઠલા ગામના છાયણ ફળિયામાં આજે વહેલી સવારે એક વૃક્ષ પર યુવક અને બે બાળકોના મૃતદેહ લટકતા જોવા મળતાં ગામલોકો એકઠા થયા હતા. બનાવની જાણ પોલીસને થતાં કતવારા પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને તપાસ હાથ ધરી. મૃતક યુવકની ઓળખ ખંગેલા ગામના અરવિંદ વહોનિયા તરીકે થઈ, જ્યારે બંને બાળકો તેમના પુત્રો 8 વર્ષીય રવિ અને 6 વર્ષીય સુરેશ હોવાનું સામે આવ્યું.
અરવિંદભાઈએ બંને પુત્રોને સાથે લઈ ગળેફાંસો ખાઈ આપઘાત કર્યો હતો, જેનાથી પંથકમાં અરેરાટી ફેલાઈ હતી. બનાવની જાણ પરિવારજનોને થતાં તેઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા અને પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું. પોલીસે અકસ્માત મૃત્યુનો ગુનો નોંધી ત્રણેય મૃતદેહને કતવારા સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી. આપઘાતનું ચોક્કસ કારણ હજુ સ્પષ્ટ થયું નથી, અને પોલીસે આ દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે.
અરવિંદભાઈ વહોનિયા બે પુત્રો અને એક પુત્રી સાથે રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં મજૂરી કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. બે દિવસ પહેલાં કામ ઓછું હોવાને કારણે તેઓ પરિવાર સાથે વતન પરત ફર્યા હતા. ગઈકાલે તેઓ બે પુત્રોને લઈ મધ્યપ્રદેશના માંડલી ખાતે પોતાની બહેનને ત્યાં ગયા હતા. ત્યાંથી ઘરે પરત ફરવા માટે બહેન પાસેથી 500 રૂપિયા લઈને નીકળ્યા હતા, પરંતુ ઘરે પહોંચ્યા ન હતા. વહેલી સવારે ત્રણેયના મૃતદેહ ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં મળી આવતાં પરિવારને શંકા ગઈ હતી, જે સાચી પડી.
મૃતકના ભાઈ રાળુ વહોનિયાએ જણાવ્યું કે, અરવિંદભાઈને હાલ કામ ઓછું મળતું હતું. તેઓ જ્યાં કામ કરતા હતા, ત્યાંથી પણ પેટ્રોલ માટે ઉધાર રૂપિયા લઈને પરિવાર સાથે બાઈક પર વતન આવ્યા હતા. ગઈકાલે પણ બહેન પાસેથી 500 રૂપિયા લેવાની ફરજ પડી હતી. આર્થિક સંકડામણને કારણે આવું આત્મઘાતી પગલું ભર્યું હોવાની શંકા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે.
પોલીસે અકસ્માત મૃત્યુનો ગુનો નોંધીને પારિવારિક ખટરાગ, આર્થિક તંગી, દેવું કે અન્ય કોઈ કારણની શક્યતાઓની દિશામાં તપાસ હાથ ધરી છે.
