ભારતનું એકમાત્ર અને વિશ્વનું અનોખું 'વિચાર મ્યુઝિયમ', મ્યુઝિયમમાં ભારતના ગામડાઓ અને શહેરોની જીવનશૈલીનું જીવંત ચિત્રણ - AHMEDABAD MUSEUM

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2025 at 7:35 PM IST

અમદાવાદ : વાસણા વિસ્તારમાં વિશાલા રેસ્ટોરન્ટના પરિસરમાં આવેલું વિચાર મ્યુઝિયમ જે ભારતનું એકમાત્ર અને વિશ્વનું અનોખું મ્યુઝિયમ છે. જે પરંપરાગત રસોડાના સાધનોના સંગ્રહ દ્વારા ભારતની સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક વિવિધતાને ઉજાગર કરે છે. આ મ્યુઝિયમ ન માત્ર રસોઈના સાધનોનો સંગ્રહ છે, પરંતુ ભારતના ગામડાઓ અને શહેરોની જીવનશૈલી, કળા અને પરંપરાઓનું જીવંત ચિત્રણ છે.

મ્યુઝિયમની અનોખી વિશેષતાઓ : વિચાર મ્યુઝિયમની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તે વિશ્વમાં એકમાત્ર એવું સ્થળ છે, જે રસોડાના સાધનોના વિશાળ સંગ્રહને સમર્પિત છે. અહીં 4,500થી વધુ પ્રાચીન સાધનોનો સંગ્રહ છે. જેમાં પિત્તળ, તાંબુ, કાંસું, માટી, કાચ, ઝીંક અને જર્મન સિલ્વરના બનેલા વાસણોનો સમાવેશ થાય છે.

આ સાધનો રાજસ્થાન, ઓરિસ્સા, મધ્યપ્રદેશ, ઉઝબેકિસ્તાન અને ભારતના અન્ય ભાગોમાંથી એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. જે ભારતની વિવિધ સંસ્કૃતિઓની ઝાંખી આપે છે.

નટક્રેકર્સનો અનોખો સંગ્રહ : મ્યુઝિયમમાં 800થી વધુ નટક્રેકર્સ(સુડી )છે. જે પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ, દેવદૂતો અને નૃત્યના પોઝની ડિઝાઇનમાં રજૂ થાય છે. આ નાના સાધનોમાં પણ કળાનું અદભૂત સૌંદર્ય જોવા મળે છે.

વિશિષ્ટ વાસણો : સાપના માથાવાળું ઓપિયમ મિશ્રણનું બાઉલ, કાઠી સમુદાયનું દહેજનું વાસણ ‘કરણીદો’, પંચપાત્ર, હુક્કા, કુંકુમના ડબ્બા (કંકતી) અને દહીં મથવાના સાધનો જેવા વાસણો અહીંની વિશેષતા છે. આ દરેક વાસણ પાછળ એક ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક વાર્તા જોડાયેલી છે.

ગામડાનું વાતાવરણ : મ્યુઝિયમની રચના ઝૂંપડી જેવી છે. જે માટી, બાંસ, ગોબર અને પરાળથી બનાવવામાં આવી છે. આ ગામડાની જીવનશૈલીને પ્રતિબિંબિત કરે છે. મ્યુઝિયમના કેન્દ્રમાં ભગવાન શિવનું નાનું મંદિર છે. જેમાં લગભગ એક સદી જૂની શિવલિંગની મૂર્તિ સ્થાપિત છે.

વિવિધતા અને વારસો : અહીં પ્રદર્શિત સાધનોમાં રોજિંદા ઉપયોગના વાસણોથી લઈને ધાર્મિક વિધિઓમાં વપરાતા સાધનો, જેવા કે હવન કુંડ, પૂજાના વાસણો અને ઘીના ડબ્બા, સામેલ છે. આ બધું ભારતની સમૃદ્ધ રસોઈ પરંપરાઓ અને હસ્તકળાને દર્શાવે છે.

મ્યુઝિયમનો ઇતિહાસ : આ મ્યુઝિયમની સ્થાપના 27 એપ્રિલ 1981ના રોજ થઈ હતી. આ મ્યુઝિયમનો વિચાર વિશાલા રેસ્ટોરન્ટના સ્થાપક સુરેન્દ્ર પટેલ અને પ્રખ્યાત માનવશાસ્ત્રી જ્યોતિન્દ્ર જૈનના સહયોગથી ઉદ્ભવ્યો હતો. તેમનો ધ્યેય હતો ભારતની રસોઈ પરંપરાઓ અને તેની સાથે જોડાયેલી હસ્તકળાને સાચવવી અને નવી પેઢીને તેની સાથે જોડવી.

સુરેન્દ્ર પટેલ ભારતના વિવિધ રાજ્યો અને વિદેશોમાંથી આ સાધનો એકત્રિત કરવા માટે વર્ષોની મહેનત કરી. તેમણે ગામડાઓ, શહેરો અને દૂરના વિસ્તારોમાંથી આ વાસણો એકઠા કર્યા હતા. જેમાંથી ઘણા આજે દુર્લભ બની ગયા છે. આ સંગ્રહમાં એવા સાધનો પણ છે, જે ભારતના ગ્રામીણ જીવન, ધાર્મિક વિધિઓ અને સામાજિક રીતરિવાજોની વાર્તાઓ કહે છે.

આ મ્યુઝિયમ શરૂઆતમાં નાના સ્વરૂપમાં શરૂ થયું હતું, પરંતુ સમય સાથે તે એક પ્રખ્યાત સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર બની ગયું. આજે તે દેશ-વિદેશના પ્રવાસીઓ, ઇતિહાસકારો અને સંશોધકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. વિચાર મ્યુઝિયમ એ ભારતની સમૃદ્ધ હસ્તકળા અને રસોઈ પરંપરાઓનું જીવંત સ્મારક છે. જે આગામી પેઢીઓ માટે આ વારસાને સાચવવાનો પ્રયાસ કરે છે.

