અંકલેશ્વરમાં સ્વચ્છતાનો સંદેશ આપતી કાશી વિશ્વનાથ થીમ આધારિત અનોખી ઝાંખી - KASHI VISHWANATH THEME

અંકલેશ્વર શહેરમાં સ્વચ્છતાનો સંદેશ પ્રસારિત કરતી એક અનોખી ઝાંખી તૈયાર કરવામાં આવી છે.

અંકલેશ્વરમાં સ્વચ્છતાનો સંદેશ આપતી કાશી વિશ્વનાથ થીમ આધારિત અનોખી ઝાંખી
અંકલેશ્વરમાં સ્વચ્છતાનો સંદેશ આપતી કાશી વિશ્વનાથ થીમ આધારિત અનોખી ઝાંખી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 28, 2025 at 6:36 PM IST

ભરૂચ: અંકલેશ્વર શહેરમાં સ્વચ્છતાનો સંદેશ પ્રસારિત કરતી એક અનોખી ઝાંખી તૈયાર કરવામાં આવી છે. વોર્ડ નંબર 7ની નવી વસાહતમાં આવેલ શિવ શંભુ યુવક મંડળ દ્વારા રચાયેલી આ ઝાંખીની થીમ વારાણસીના પ્રસિદ્ધ કાશી વિશ્વનાથ મંદિર અને પવિત્ર ગંગા નદી પર આધારિત છે. આ ઝાંખીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સ્વચ્છ ભારત મિશનને આગળ વધારવાનો છે.

ભારતની પ્રાચીન નગરી વારાણસીનું કાશી વિશ્વનાથ મંદિર વિશ્વભરમાં પ્રસિદ્ધ છે, જ્યારે ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ ભરૂચ શહેર બીજા ક્રમે આવે છે. આ બંને નગરો ભારતની સાંસ્કૃતિક વિરાસતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ પવિત્ર સંસ્કૃતિને અનુરૂપ, યુવક મંડળે ગંગાની સ્વચ્છતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને એક જીવંત ઝાંખી તૈયાર કરી છે, જે દર્શકોને અનોખો સંદેશ આપે છે.

ઝાંખીનાં દ્રશ્યો

આ ઝાંખીમાં વારાણસીના કાશી વિશ્વનાથ મંદિર અને વહેતી ગંગા નદીનું દ્રશ્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. માન્યતા અનુસાર, ગંગાના જળમાં સ્નાન કરવાથી પાપ ધોવાઈ જાય છે, પરંતુ આજે ગંગા સહિત અનેક નદીઓ પ્રદૂષણનો ભોગ બની છે. આ હકીકતને ઝાંખીમાં સ્પષ્ટપણે દર્શાવવામાં આવી છે. ઝાંખીમાં બાપા દોરડાથી નાવડીમાં ભરેલો કચરો ખેંચતા દેખાય છે, જ્યારે મા ગંગાને સ્વચ્છ કરવાનાં દ્રશ્યો પણ રજૂ થાય છે. આ પ્રસ્તુતિ દર્શકોને પર્યાવરણ પ્રત્યેની જવાબદારીનો સંદેશ આપે છે.

યુવાઓની સંકલ્પના

આ થીમનો વિચાર ધોરણ 12ની વિદ્યાર્થીની વૃશિકા વસાવાએ આપ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે ગંગા નદીની સાથે અંકલેશ્વર, ભરૂચ, ગુજરાત અને સમગ્ર દેશમાં સ્વચ્છતા જાળવવી એ આપણી નૈતિક જવાબદારી છે. જો દરેક નાગરિક આ સમજે, તો ગંદકીનો પ્રશ્ન હલ થઈ શકે. સ્થાનિક રહીશ નિશા વસાવાએ થીમની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું કે અંકલેશ્વર અને ગુજરાતમાં ગંદકીની સમસ્યા છે. કાશી વિશ્વનાથની આધ્યાત્મિક છબી સાથે ગંગાની સફાઈનાં દ્રશ્યો રજૂ કરીને અમારી ટીમે સ્વચ્છતાનો સંદેશ આપ્યો છે.

થીમના સર્જક પ્રેમ વસાવાએ જણાવ્યું કે આ ઝાંખી તૈયાર કરવામાં લગભગ એક મહિનાનો સમય લાગ્યો. દેશને સ્વચ્છ રાખવાની જવાબદારી માત્ર સરકારની નથી, પરંતુ દરેક નાગરિકની ફરજ છે. નાગરિકોની સહભાગિતાથી જ સ્વચ્છ ભારતનું સપનું સાકાર થશે.

પ્રેક્ષકો માટે સંદેશ

આ ઝાંખી માત્ર કલાત્મક નથી, પરંતુ સામાજિક જાગૃતિનું અનોખું માધ્યમ છે. કાશી વિશ્વનાથ અને વારાણસીની આધ્યાત્મિક છબી પર આધારિત આ ઝાંખી પર્યાવરણ અને સ્વચ્છતાનો સંદેશ આપે છે. નદીઓની સફાઈ, આસપાસની ગંદકી દૂર કરવી અને કચરાનો યોગ્ય નિકાલ એ દરેકની જવાબદારી છે.

અંકલેશ્વરના શિવ શંભુ યુવક મંડળની આ કાશી વિશ્વનાથ થીમ આધારિત ઝાંખી ધાર્મિક અને સામાજિક સંદેશનું અનોખું સંયોજન છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સ્વચ્છ ભારત મિશનને સફળ બનાવવા આવી પહેલો અગત્યની છે. આ ઝાંખીથી પ્રેરણા લઈને જો દરેક નાગરિક પોતાના ઘર, સમાજ અને શહેરમાં સ્વચ્છતા જાળવે, તો અંકલેશ્વર, ભરૂચ, ગુજરાત અને સમગ્ર દેશ ગંદકીમુક્ત બની શકે છે.

“સ્વચ્છતા એ જ સાચી સંસ્કૃતિ” – આ ઝાંખીનો સંદેશ આખા દેશ માટે પ્રેરણાદાયી છે.

