અમદાવાદના ચાંદલોડિયામાં ગોકુલધામ સોસાયટીમાં ભૂત બંગલાની થીમ પર અનોખું ગણેશ પંડાલ - A UNIQUE GANESH PANDAL

ચાંદલોડિયા વિસ્તારમાં આવેલી ગોકુલધામ સોસાયટી ખાતે યુવક મંડળે ભૂત બંગલાની અનોખી થીમ પર ગણેશ પંડાલનું આયોજન કર્યું છે.

Published : September 2, 2025 at 4:15 PM IST

અમદાવાદ: ગણપતિ વિસર્જનની ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે અમદાવાદમાં એકથી ચડિયાતા ગણેશ પંડાલો પોતાનું આકર્ષણ જમાવી રહ્યા છે. ચાંદલોડિયા વિસ્તારમાં આવેલી ગોકુલધામ સોસાયટી ખાતે યુવક મંડળે ભૂત બંગલાની અનોખી થીમ પર ગણેશ પંડાલનું આયોજન કર્યું છે. આ પંડાલમાં ગણેશજીની મૂર્તિ આગળ ભૂત અને કંકાળ આધારિત સજાવટ કરવામાં આવી છે, જે ભક્તોને આકર્ષે છે.

અહીં દર્શન માટે આવતા ભક્તો ઉત્સુકતાથી ગણેશજીના દર્શન કરે છે અને રાત્રે આરતી બાદ યોજાતો પપેટ શો પણ માણે છે. આ શોમાં કંકાળ અને બે યુવકો ભૂત બનીને પરફોર્મન્સ કરે છે. પંડાલની સજાવટમાં વેલ, વૃક્ષો, કંકાળ અને ખોપડીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે તેને વિશિષ્ટ દેખાવ આપે છે.

પંડાલના આયોજક અનિકેત તિવારીએ જણાવ્યું કે, આ બીજું વર્ષ છે જ્યારે તેમણે આ પંડાલનું આયોજન કર્યું છે. 15 સભ્યોની ટીમે બે મહિનાની મહેનતથી આ પંડાલ તૈયાર કર્યો છે. આરતી બાદ યોજાતા શોમાં વિશેષ પરફોર્મન્સ પણ રજૂ કરવામાં આવે છે.

સ્ટેજ નિર્માતા ધવલભાઈએ જણાવ્યું કે, ગોકુલધામ ચા રાજા ગ્રૂપે કંઈક અલગ કરવાનો વિચાર કર્યો. લોકો ભૂતને અશુભ માને છે, પરંતુ આસ્થા સાથે ભગવાન શિવજીને ધ્યાનમાં રાખીને આ થીમ બનાવવામાં આવી છે. ગણેશજીની મૂર્તિ ઘાસ અને માટીમાંથી બનાવવામાં આવી છે અને તેનું વિસર્જન પણ સોસાયટીમાં જ કરવામાં આવશે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, લોકોને આ પંડાલ જોવામાં ખૂબ મજા આવે છે. લગભગ 7 મિનિટના પ્લેમાં હાડપિંજર હલનચલન કરે છે, ભૂત આવીને નૃત્ય કરે છે અને ભગવાન શિવજીના ગીતો પર પણ ડાન્સ રજૂ કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને નાના બાળકોને આ થીમ ખૂબ પસંદ આવે છે.

