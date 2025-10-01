તાપીના વ્યારામાં દશેરા પર્વે હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતાની અનોખી મિસાલ

ETV Bharat / state

મુસ્લિમ ભાઈ છેલ્લાં ઘણાં વર્ષોથી રાવણના પૂતળાની તૈયારીમાં નિઃસ્વાર્થ સેવા આપી રહ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2025 at 4:45 PM IST

તાપી: તાપી જિલ્લાના વ્યારામાં દશેરાના પર્વ દરમિયાન હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતાની અનોખી ઝાંખી જોવા મળી રહી છે. અહીં એક મુસ્લિમ ભાઈ છેલ્લાં ઘણાં વર્ષોથી રાવણના પૂતળાની તૈયારીમાં નિઃસ્વાર્થ સેવા આપી રહ્યા છે અને આ પર્વમાં સક્રિય ભાગ લઈને કોમી એકતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહ્યા છે.

ઉત્તર ભારતીય સમાજ દ્વારા તાપી જિલ્લાના વ્યારા ખાતે ઘણાં વર્ષોથી રાવણનું પૂતળું જાતે બનાવવામાં આવે છે. લગભગ 50 થી 55 ફૂટ ઊંચા આ પૂતળાની બનાવટમાં સમાજના યુવાનો ઉપરાંત મુસ્લિમ સમાજના વ્યક્તિ પણ મદદ કરે છે. નિઃશુલ્ક અને નિઃસ્વાર્થ રીતે એક મુસ્લિમ ભાઈ છેલ્લાં અગિયાર વર્ષથી રાવણના પૂતળાની સજાવટમાં સહભાગી થઈ રહ્યા છે. રાવણ દહનના કાર્યક્રમ દરમિયાન પણ તેઓ પૂરો સહકાર આપી હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતાની મિસાલ રજૂ કરે છે.

મહત્વનું છે કે, તાજેતરના કોમી તણાવ વચ્ચે પણ આ વ્યક્તિઓએ વ્યારા શહેરમાં હિન્દુ-મુસ્લિમ ભાઈચારાની મિસાલ રજૂ કરી છે. રાવણની પ્રતિમાની સજાવટમાં નિઝામુદ્દીન ભાઈ રાવણનું મુખ, હાથ, કાન, કપડાં વગેરે બનાવવાનું કામ કરે છે. રાવણ દહન થાય ત્યાં સુધી નિઝામુદ્દીન ભાઈ ઉત્તર ભારતીય સમાજ સાથે ખડેપગે મહેનત કરે છે.

તાપી જિલ્લામાં મોટા પાયે રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ વ્યારા શહેરમાં જ યોજાય છે. આ પ્રસંગે વ્યારા શહેરના સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી શ્રી રામની ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળે છે, જે વ્યારાના અનેક વિસ્તારોમાં ફરે છે. આ યાત્રામાં જિલ્લા સહિતના લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાય છે. યાત્રા વ્યારાના મુસા રોડ પાસે સમાપ્ત થાય છે, જ્યાં મેળો ભરાય છે અને સાંજે રાવણ દહન કરવામાં આવે છે.

દર વર્ષે રાવણ દહન મુસા રોડ પાસે થતું હતું, પરંતુ આ વર્ષે વ્યારા શહેરના મનકામેશ્વર મંદિર પાસેના કૃત્રિમ તળાવ ખાતે આ કાર્યક્રમ યોજાયો છે. વ્યારા નગરપાલિકાના સહયોગથી આ સ્થળને આકર્ષક રીતે સજાવવામાં આવ્યું છે. વાંસ અને ટોપલાથી બનાવેલા રાવણના પૂતળાથી કોઈને નુકસાન ન થાય તે માટે તંત્ર સંપૂર્ણ સજ્જ છે.

