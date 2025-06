ETV Bharat / state

દારૂની હેરાફેરીનો આ પેંતરો પણ કામ ન લાગ્યો, દમણથી રાજકોટ લઈ જવાતી દારૂ ભરેલી ટ્રક પોલીસે ઝડપી - LIQUOR SEIZED

દમણથી રાજકોટ લઈ જવાતી દારૂ ભરેલી ટ્રક પોલીસે ઝડપી ( Etv Bharat Gujarat )

Published : June 22, 2025 at 10:36 AM IST | Updated : June 22, 2025 at 10:47 AM IST

નવસારી: નવસારી LCBએ ગેરકાયદે દારૂના જથ્થાની મોટી હેરાફેરીને ઝડપી પાડી છે. નવસારીની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (lCB)એ દારૂની હેરફેર અને તેની ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ સામે કડક પગલા લઈ વધુ એક સફળ ઓપરેશનને અંજામ આપ્યો છે. નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર મુંબઇથી અમદાવાદ જતા માર્ગ પર સુથવાડ ગામની સીમમાં બાતમીના આધારે નાકાબંધી ગોઠવીને દારૂ સાથે એક ટ્રક ઝડપવામાં આવી હતી. આ ઓપરેશનમાં પોલીસે 1,344 બોટલ ભારતીય બનાવટની વિદેશી દારૂ (વ્હીસ્કી અને વોડકા) ઝડપી પાડી હતી, જેની અંદાજીત કિંમત ₹4,20,000 છે. જ્યારે વાહન સહિત કુલ મુદ્દામાલની કિંમત ₹7,25,000 ગણાવવામાં આવી છે. આ ઓપરેશન પોલીસે દરમિયાન રાજકોટના આશીષ ઉર્ફે બાડો રતીલાલ સૈજાને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો, જે ટેમ્પો ચલાવી રહ્યો હતો. વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, આ દારૂનો જથ્થો દમણથી મંગાવવામાં આવ્યો હતો અને રાજકોટ પહોંચાડવાનો હતો. આ ઉપરાંત અન્ય બે આરોપી, વિશાલ વલ્લભદાસ રાજા (રહે. રાજકોટ) અને પાર્થ (દમણ), જે દારૂના જથ્થાને સંચાલિત કરતા હતા, હાલ ફરાર છે. LCB અને તેની ટીમ એ તેઓને શોધવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે પ્રોહીબીશન એક્ટના અમલ માટે ઇન્સ્પેક્ટર વી.જે. જાડેજા અને તેમની ટીમે ખાનગી બાતમીદારોની મદદથી આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ અંગે માહિતી મેળવી હતી. સુથવાડ ગામ નજીકના નેશનલ હાઈવે પર One 10 હોટલની સામે આ ટ્રકને રોકી તેની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ટ્રકમાં દારૂના જથ્થાને સાવચેત રીતે પ્લાયવુડની જોડી વચ્ચે છુપાવામાં આવ્યો હતો.

Last Updated : June 22, 2025 at 10:47 AM IST