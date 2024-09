ETV Bharat / state

ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન દરિયામાં ટ્રેક્ટર ડૂબ્યૂ, JCBથી માંડ માંડ કઢાયું બહાર - The tractor sank into the sea

1 hours ago

ગણપતિને વિસર્જન કરવા જતા દરિયામાં ટ્રેક્ટરનું પણ વિસર્જન, JCB દ્વારા બહાર કઢાયું ( Etv Bharat Gujarat )