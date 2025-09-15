સુરતમાં મ્યુનિસિપલ ગાર્ડનનો ગેટ પડતા 3 વર્ષના માસુમનું મોત, લોકોમાં જવાબદાર તંત્ર સામે આક્રોશ
3 વર્ષના બાળકનું અકાળે મોત થતાં પરિવાર પર આભ ફાટી પડ્યું છે, પરિવાર સહિત સમાજના આગેવાનોએ જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.
Published : September 15, 2025 at 9:21 AM IST|
Updated : September 15, 2025 at 10:10 AM IST
સુરત: પર્વત ગામના એક મ્યુનિસિપલ ગાર્ડનનો જર્જરિત લોખંડનો ગેટ તૂટી પડતા ત્રણ વર્ષના માસૂમ બાળક આર્યન સંજય સુવલિયાનું કરૂણ મોત નિપજ્યું છે. આ દુર્ઘટનામાં અન્ય બે બાળકો પણ ઘાયલ થયા છે. આ ઘટના બાદ મૃતકના પરિવારજનો અને સમાજના આગેવાનોએ જ્યાં સુધી જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી ન થાય ત્યાં સુધી મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
મૂળ મધ્યપ્રદેશનો વતની આર્યનનો પરિવાર મજૂરીકામ માટે સુરત આવ્યો હતો. દુર્ઘટના તેના ઘરની નજીક થઈ હતી, જ્યાં આર્યન અને તેના બે મિત્રો ગાર્ડનના ગેટ પાસે રમી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન અચાનક ભારે અને જર્જરિત ગેટ તૂટી પડ્યો, જેના કારણે આર્યન ગેટ નીચે દબાઈ ગયો અને તેને ગંભીર ઈજાઓ થઈ. તેને તાત્કાલિક સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો, પરંતુ ત્યાં તેને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો. અન્ય બે બાળકોને નાની-મોટી ઇજાઓ થઈ છે અને તેઓને ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.
પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકારવાની કરી મનાઈ
આર્યનના માતા-પિતા, સંજય અને ભૂરી સુવલિયા, આ ઘટનાથી આઘાતમાં છે. તેમણે સમાજના અગ્રણી હિતેશભાઈ ડામોર સહિતના લોકો સાથે મળીને સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC)ની બેદરકારીનો આક્ષેપ કર્યો છે. તેઓએ જણાવ્યું છે કે, ગાર્ડન વિભાગ અને તેના અધિકારીઓની ફરજ છે કે તેઓ જાહેર સ્થળોની જાળવણી અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરે. ગેટ જર્જરિત હોવા છતાં તેનું સમારકામ કરવામાં આવ્યું ન્હોતું, જેના કારણે આ કરૂણ ઘટના બની છે.
પરિવાર અને સમાજના લોકોએ જ્યાં સુધી જવાબદાર અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટર સામે બેદરકારી દાખવવા બદલ ગુનો નોંધવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે. આ ઘટનાએ SMCની જવાબદારી અને જાહેર સંપત્તિના મેનેજમેન્ટ પર ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે. પોલીસે આ મામલે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, પરંતુ પરિવાર ન્યાય માટે અડગ છે. આ દુર્ઘટના શહેરી માળખાના સમારકામ અને નાગરિક સંસ્થાઓની જવાબદારી અંગે એક ગંભીર ચેતવણીરૂપ છે.