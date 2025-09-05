ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથના ભેટાળી ગામના શિક્ષકે ચંદ્રયાન-3ની પ્રતિકૃતિ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં જાગૃત કરી અવકાશી જિજ્ઞાસા

ભેટાળી પે-સેન્ટર શાળાના આચાર્ય અને જિલ્લા શિક્ષણ સંઘના પ્રમુખ અનિલભાઈ પંપાણિયાએ રૂ. 1.50 લાખના પોતાના યોગદાનથી ચંદ્રયાન-3ની 15 ફૂટ ઊંચી પ્રતિકૃતિ શાળામાં સ્થાપિત કરી છે.

ગીર સોમનાથના ભેટાળી ગામના શિક્ષકે ચંદ્રયાન-3ની પ્રતિકૃતિ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં જાગૃત કરી અવકાશી જિજ્ઞાસા
ગીર સોમનાથના ભેટાળી ગામના શિક્ષકે ચંદ્રયાન-3ની પ્રતિકૃતિ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં જાગૃત કરી અવકાશી જિજ્ઞાસા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2025 at 3:34 PM IST

ગીર સોમનાથ: આજે, 5 સપ્ટેમ્બરે, દેશભરમાં ‘શિક્ષક દિવસ’ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનની યાદમાં દર વર્ષે આ દિવસ ઉજવાય છે, જેઓ શિક્ષણ પ્રત્યેની પ્રીતિ અને નિષ્ઠા માટે જાણીતા હતા. ચાણક્યએ પણ શિક્ષકની સામર્થ્યને બિરદાવતાં કહ્યું હતું, “શિક્ષક ક્યારેય સામાન્ય નથી હોતું, પ્રલય અને નિર્માણ તેની ગોદમાં પળે છે.”

આજે આપણે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળથી 35 કિલોમીટર દૂર આવેલા ભેટાળી ગામની શાળાની વાત કરીશું, જ્યાં શિક્ષકોએ ભારતની અવકાશી સિદ્ધિઓને વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવાનું અનોખું કાર્ય કર્યું છે. ભેટાળી પે-સેન્ટર શાળાના આચાર્ય અને જિલ્લા શિક્ષણ સંઘના પ્રમુખ અનિલભાઈ પંપાણિયાએ રૂ. 1.50 લાખના પોતાના યોગદાનથી ચંદ્રયાન-3ની 15 ફૂટ ઊંચી પ્રતિકૃતિ શાળામાં સ્થાપિત કરી, જેનાથી વિદ્યાર્થીઓમાં અવકાશ પ્રત્યે જિજ્ઞાસા જાગૃત થાય.

અનિલભાઈએ જણાવ્યું કે, રાજ્ય સરકારે શાળાનું નવું મકાન બનાવ્યું ત્યારે વિચાર આવ્યો કે શાળાની આગળ એવું કંઈક સ્થાપિત કરવું જોઈએ જે વિદ્યાર્થીઓ અને ભાવિ પેઢીને પ્રેરણા આપે. આ સમયે જ ઈસરોના ચંદ્રયાન-3એ ચંદ્રની દક્ષિણ સપાટી પર સફળ લેન્ડિંગ કર્યું હતું. આથી શાળામાં ચંદ્રયાન-3ની પ્રતિકૃતિ સ્થાપિત કરવાનો નિર્ણય લેવાયો. આ વિચાર શિક્ષકોને જણાવતાં તેઓએ પણ સમર્થન આપ્યું અને રૂ. 1.50 લાખનું યોગદાન એકત્ર કર્યું. આ પ્રતિકૃતિ માટે કોઈ સરકારી ભંડોળનો ઉપયોગ કર્યા વિના, રાજકોટના એક મિત્રને ડિઝાઈન મોકલી અને અમદાવાદમાં તેનો બાકીનો ભાગ તૈયાર કરાયો. ક્રેનની મદદથી આ પ્રતિકૃતિ શાળામાં સ્થાપિત કરવામાં આવી.

અનિલભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું કે, આ પ્રતિકૃતિનો ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓને ભારતની અવકાશી સિદ્ધિઓથી અવગત કરાવવાનો તેમજ શિક્ષક, એન્જિનિયર કે ડૉક્ટર ઉપરાંત અન્ય અસીમિત ક્ષેત્રોની જાણકારી આપવાનો હતો. શાળાના સહકર્મીઓએ પોતાના ખિસ્સામાંથી યોગદાન આપી વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યેની નિષ્ઠા દર્શાવી અને ‘શિક્ષક દિવસ’ને સાકાર કર્યો.

જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી અશોક પટેલે જણાવ્યું કે, ગીર સોમનાથ જિલ્લાની 112 શાળાઓના શિક્ષકો પ્રયોગશીલ છે. અનિલભાઈ અને હું વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થી રહ્યા હોવાથી, વિજ્ઞાનને પ્રોત્સાહન આપતી બાબતો વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવા હંમેશાં તત્પર રહીએ છીએ. આ કારણે ભારતની અવકાશી સિદ્ધિ એક સામાન્ય શાળા સુધી પહોંચી શકી.

આ એક નાનું ઉદાહરણ છે કે કેવી રીતે એક સામાન્ય શાળાનો શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને ધરતીથી અવકાશ સુધીની સિદ્ધિઓથી પ્રેરિત કરી શકે છે. રાજ્યના અનેક શિક્ષકો વિવિધ રીતે બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવા કાર્યરત છે. આવા નાના પરંતુ ઉચ્ચ કોટિના પ્રયાસોથી જ ‘શિક્ષક દિવસ’ની ઉજવણી સાકાર બને છે.

