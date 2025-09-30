ભાવનગરમાં હાઇવે પરથી દારૂ ભરેલું છોટા હાથી વાહન ઝડપાયું; બે શખ્સોની ધરપકડ
વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાર શખ્સો સામે ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : September 30, 2025 at 10:14 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર એલસીબી પોલીસે અમદાવાદ-ભાવનગર હાઇવે પર નારી ગામ નજીકથી દારૂ ભરેલું છોટા હાથી વાહન ઝડપી લીધું હતું. આ કાર્યવાહીમાં બે શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે બે આરોપીઓને ઝડપવાના બાકી છે. વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાર શખ્સો સામે ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
ગુજરાતમાં નવરાત્રીના તહેવારો ચાલી રહ્યા છે અને ભાવનગર શહેરમાં પણ નવરાત્રીની ઉજવણી થઈ રહી છે. આ દરમિયાન, ભાવનગર એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમી મળી હતી કે અમદાવાદ-ભાવનગર ટૂંકા માર્ગ પરથી દારૂ ભરેલું છોટા હાથી વાહન આવી રહ્યું છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે નારી ગામ પાસેના હાઇવે પર ભારત પેટ્રોલ પંપ નજીક ખાચામાં વોચ ગોઠવી હતી. જેમાં બાતમી મુજબનું છોટા હાથી વાહન આવતાં તેને ઉભું રાખી તપાસ કરતાં મોટા પ્રમાણમાં દારૂનો જથ્થો અને બે શખ્સો ઝડપાયા હતા.
ઝડપાયેલો દારૂનો જથ્થો:
એલસીબી પોલીસે છોટા હાથી વાહનમાંથી 1,392 દારૂની બોટલો અને 912 બિયરની બોટલો મળી કુલ રૂ. 2,00,640નો દારૂનો જથ્થો જપ્ત કર્યો હતો. આ ઉપરાંત, વાહન સહિત કુલ રૂ. 5,63,470નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો. ઝડપાયેલા શખ્સોમાં રાહુલકુમાર જયરામભાઈ સોલંકી અને ધર્મેશ અશોકભાઈ રત્નોતરનો સમાવેશ થાય છે. આ ગુનામાં વધુ બે શખ્સો, પ્રવીણ ઉર્ફે બાડો શામજીભાઈ રાઠોડ અને રાકેશ ઉર્ફે કાળુ પ્રવીણભાઈ, હજુ ફરાર છે, જેમને ઝડપવા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
ગુનો નોંધાયો અને કાર્યવાહી:
ભાવનગર એલસીબી પોલીસે ઝડપાયેલા બે શખ્સો અને ફરાર બે શખ્સો સામે વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી આગળની તપાસ સોંપી છે. પોલીસે ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી મુદ્દામાલ જપ્ત કરી લીધો છે અને ફરાર આરોપીઓની શોધખોળ ચાલુ છે.
આ પણ વાંચો: