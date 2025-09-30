ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં હાઇવે પરથી દારૂ ભરેલું છોટા હાથી વાહન ઝડપાયું; બે શખ્સોની ધરપકડ

વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાર શખ્સો સામે ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

ભાવનગરમાં હાઇવે પરથી દારૂ ભરેલું છોટા હાથી વાહન ઝડપાયું; બે શખ્સોની ધરપકડ
ભાવનગરમાં હાઇવે પરથી દારૂ ભરેલું છોટા હાથી વાહન ઝડપાયું; બે શખ્સોની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 10:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગર એલસીબી પોલીસે અમદાવાદ-ભાવનગર હાઇવે પર નારી ગામ નજીકથી દારૂ ભરેલું છોટા હાથી વાહન ઝડપી લીધું હતું. આ કાર્યવાહીમાં બે શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે બે આરોપીઓને ઝડપવાના બાકી છે. વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાર શખ્સો સામે ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

ગુજરાતમાં નવરાત્રીના તહેવારો ચાલી રહ્યા છે અને ભાવનગર શહેરમાં પણ નવરાત્રીની ઉજવણી થઈ રહી છે. આ દરમિયાન, ભાવનગર એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમી મળી હતી કે અમદાવાદ-ભાવનગર ટૂંકા માર્ગ પરથી દારૂ ભરેલું છોટા હાથી વાહન આવી રહ્યું છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે નારી ગામ પાસેના હાઇવે પર ભારત પેટ્રોલ પંપ નજીક ખાચામાં વોચ ગોઠવી હતી. જેમાં બાતમી મુજબનું છોટા હાથી વાહન આવતાં તેને ઉભું રાખી તપાસ કરતાં મોટા પ્રમાણમાં દારૂનો જથ્થો અને બે શખ્સો ઝડપાયા હતા.

ભાવનગરમાં હાઇવે પરથી દારૂ ભરેલું છોટા હાથી વાહન ઝડપાયું; બે શખ્સોની ધરપકડ
ભાવનગરમાં હાઇવે પરથી દારૂ ભરેલું છોટા હાથી વાહન ઝડપાયું; બે શખ્સોની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

ઝડપાયેલો દારૂનો જથ્થો:

એલસીબી પોલીસે છોટા હાથી વાહનમાંથી 1,392 દારૂની બોટલો અને 912 બિયરની બોટલો મળી કુલ રૂ. 2,00,640નો દારૂનો જથ્થો જપ્ત કર્યો હતો. આ ઉપરાંત, વાહન સહિત કુલ રૂ. 5,63,470નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો. ઝડપાયેલા શખ્સોમાં રાહુલકુમાર જયરામભાઈ સોલંકી અને ધર્મેશ અશોકભાઈ રત્નોતરનો સમાવેશ થાય છે. આ ગુનામાં વધુ બે શખ્સો, પ્રવીણ ઉર્ફે બાડો શામજીભાઈ રાઠોડ અને રાકેશ ઉર્ફે કાળુ પ્રવીણભાઈ, હજુ ફરાર છે, જેમને ઝડપવા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

ગુનો નોંધાયો અને કાર્યવાહી:

ભાવનગર એલસીબી પોલીસે ઝડપાયેલા બે શખ્સો અને ફરાર બે શખ્સો સામે વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી આગળની તપાસ સોંપી છે. પોલીસે ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી મુદ્દામાલ જપ્ત કરી લીધો છે અને ફરાર આરોપીઓની શોધખોળ ચાલુ છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

LIQUOR CAUGHTBHAVNAGARTWO ARRESTEDVEHICLE LOADED WITH LIQUORLIQUOR CAUGHT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.