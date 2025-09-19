પંચમહાલના ઘોઘંબામાં સગીરે સગીરાના ગળા પર માર્યા બ્લેડના ઘા, પ્રેમસંંબધ રાખવા કરતો હતો દબાણ
સગીરાના ગળા પર સગીરે અચાનક બ્લેડ વડે હુમલો કરીને લોહીલુહાણ કરી દીધી હતી, પરિણામે સગીરાને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે.
Published : September 19, 2025 at 1:19 PM IST
પંચમહાલ : જીલ્લાના ઘોઘંબા પંથકમાં એક ચકચારી ઘટના બની છે. એક સગીરે પ્રેમસબંધ રાખવા દબાણ કરીને સગીરાના ગળાના ભાગે બ્લેડના ઘા ઝીક્યા હતા. આ મામલે રાજગઢ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. એટલુ જ નહીં ત્યારબાદ સગીરે પણ પોતાના શરીર પર બ્લેડ ફેરવી દેતા લોહીના ફુવારા ઉડયા હતા. સગીર અને સગીરાને સારવાર માટે એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
ઘોઘંબા પંથકમાં એક ચકચારી ઘટના
પંચમહાલ જીલ્લાના ઘોઘંબા તાલુકાના એક ગામમાં એક ચકચારી બનાવ બન્યો છે. જેમા એક ગામની સગીરા પાછળ એક સગીર પડ્યો હતો, અને પ્રેમસંબંધ રાખવા દબાણ કરતો હતો. સગીરાએ તેનો ઈન્કાર કર્યો હતો. આ મામલે આવેશમાં આવીને સગીરાના ગળા પર સગીરે અચાનક બ્લેડ વડે હુમલો કરીને ગળા પર ઘા ઝીકી દેતા ચકચાર મચી જવા પામી હતી.
સગીરે પોતે ગળાના ભાગે બ્લેડના ઘા ઝીકતા તે પણ લોહી લુહાણ થઈ ગયો હતો. હાલમા તે બંનેને એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે રાખવામાં આવ્યા છે. આ બનાવને લઈને સગીરાના પરિવારજનો સગીર સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે સમગ્ર ઘટનાની તપાસ હાથ ધરી છે.
DYSP વી.જે.રાઠોડે જણાવ્યુ કે, "સગીર શાળા જવા નીકળી હતી. સગીર યુવક પાછળથી આવીને પ્રેમસંબંધ રાખવા કહ્યું હતું. સગીરાએ ઈન્કાર કરતા સગીરે તેનો ગળા પર બ્લેડ મારી દીધી હતી. સગીરાને ગંભીર ઈજા થઈ હતી, સગીરે પણ પોતાના ગળા પર બ્લેડ મારી દીધી હતી. હાલમાં સગીર અને સગીરા’ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. આ મામલે ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે."
આ પણ વાંચો :