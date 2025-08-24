સુરત : શહેરમાં દિવસેને દિવસે ચોરીના બનાવો વધી રહ્યા છે. ચોર એટલા બેફામ બન્યા છે કે તેઓ જાણે પોલીસને ખુલ્લો પડકાર ફેંકી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. તાજેતરમાં સરથાણાના યોગી ચોક વિસ્તારમાં એક વિચિત્ર ચોરીનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જ્યાં એક જરીના વેપારીનું દોઢ લાખનું રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ માત્ર 5 સેકન્ડમાં ચોરાઈ ગયું.
બુલેટનો લોક માત્ર 5 સેકન્ડમાં લોક તોડી નાખ્યો : ઉતરાણ વિસ્તારમાં રહેતા તીર્થ કુકડીયા નામના જરીના વેપારીએ 23 જુલાઈએ દોઢ લાખ રૂપિયાનું બુલેટ ખરીદ્યું હતું. 10 દિવસ પછી સર્વિસ હોવાથી તેમણે તે બુલેટ યોગીચોક ખાતેના શ્રીનાથજી ઓટો ગેરેજમાં મૂક્યું હતું. ગઈ 7 ઓગસ્ટના રોજ વહેલી સવારે 3 વાગ્યાની આસપાસ એક ચોર ઇસમ ત્યાં પહોંચ્યો. CCTV ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે આ ચોરે પહેલા રેકી કરી અને પછી બુલેટ પર બેસીને પગથી માત્ર 5 સેકન્ડમાં લોક તોડી નાખ્યો, ત્યારબાદ બુલેટને ધકેલીને તે ફરાર થઈ ગયો હતો. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે આ જ ચોરે 25 મિનિટ બાદ નજીકની સોસાયટીમાંથી અન્ય એક રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટની પણ ચોરી કરી.
પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ : આ ઘટનાથી તીર્થ કુકડીયાએ સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી, પરંતુ ચોરી થયાના બીજા જ દિવસે એક અજાણ્યા નંબર પરથી તેમને ફોન આવ્યો. ફોન કરનારે કહ્યું કે, "તમારું બુલેટ ક્યાં છે તે મને ખબર છે, જો પાછું જોઈતું હોય તો રૂપિયા આપવા પડશે." નિરાશ તીર્થે બુલેટ પાછું મેળવવાની આશામાં પહેલા રૂ. 2500 અને પછી વધુ રૂ.500 ઓનલાઇન ટ્રાન્સફર કર્યા. જોકે, પૈસા લીધા બાદ એ ઇસમનો ફોન બંધ થઈ ગયો અને કોઈ જવાબ મળ્યો નહીં, જેનાથી તેમને વધુ એક આંચકો લાગ્યો.
આ ઘટનાને 15 દિવસ વીતી ગયા છે, છતાં પોલીસ હજુ સુધી બુલેટ શોધી શકી નથી. તીર્થ કુકડીયાએ પોલીસને વિનંતી કરી છે કે CCTVમાં ચોરનો ચહેરો સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો છે, તો પણ પોલીસ કેમ કાર્યવાહી કરતી નથી? તેણે કહ્યું કે એક સ્વપ્ન પૂરું કરીને બુલેટ લીધું હતું. જે માત્ર 15 દિવસમાં જ ચોરાઈ ગયું. આ ઘટનાએ સુરતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ પર ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે. શું પોલીસ ખરેખર બેફામ બનેલા ચોરોને પકડી શકશે કે પછી તેઓ પોલીસને પડકારતા જ રહેશે.
