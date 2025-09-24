નકલી IPS અને સુપ્રીમ કોર્ટના જજ બનીને ગઠિયાઓએ નિવૃત્ત શિક્ષક પાસેથી ઓનલાઈન સ્કેમમાં ₹38 લાખથી વધુ પડાવ્યા
મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાંચ અને સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે ઢોંગ કરતા વ્યક્તિઓ દ્વારા ધમકી અને વિડિયો કોલ દ્રારા છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી.
અમદાવાદ: અમદાવાદના નિવૃત્ત શિક્ષક મહેશભાઈ હીરાલાલ પરમાર સાથે એક જટિલ ઓનલાઈન સ્કેમમાં ₹38,70,000 ની છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. આ ઘટના 12 સપ્ટેમ્બરથી 21 સપ્ટેમ્બર, 2025 દરમિયાન બની હતી અને તેમાં ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (TRAI), મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાંચ અને સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે ઢોંગ કરતા વ્યક્તિઓ દ્વારા ધમકી અને વિડિયો કોલ દ્રારા છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી.
ઘટનાક્રમ:
મહેશભાઈ પરમાર (ઉં. 59) નિવૃત્ત શિક્ષક છે. તેઓને 12 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ એક વ્યક્તિનો ફોન આવ્યો હતો, જેણે પોતાની ઓળખ અજય મહેતા તરીકે આપી હતી, જે TRAI અધિકારી હોવાનો દાવો કર્યો હતો. કોલ કરનારે દાવો કર્યો હતો કે એક સિમ કાર્ડ પરમારના નામે રજીસ્ટર થયેલું છે અને તે પોર્નોગ્રાફી અને અશ્લીલ વીડિયો સહિતની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલું છે.
આ નકલી TRAI અધિકારીએ પછી કોલને મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાંચના IPS અધિકારી તરીકે ઢોંગ કરનાર સંદીપ રોય સાથે જોડ્યો. "રોયે" મહેશભાઈને FIRની ધમકી આપી અને જણાવ્યું કે તેમનો આધાર કાર્ડ નરેશ ગોયલ નામના વ્યક્તિના મની લોન્ડરિંગ કેસ સાથે જોડાયેલો છે. ધરપકડથી બચવા માટે, તેમણે તેમની તપાસમાં સહકાર આપવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું.
IPS બનીને અંગત માહિતી મેળવી:
આ ઠગબાજોએ પરમાર અને તેમના પરિવાર સાથે સતત વીડિયો કોલ દ્વારા સંપર્ક જાળવી રાખ્યો હતો, જેમાં તેઓ અન્ય એક IPS અધિકારી વિજય ખન્ના સહિત વિવિધ અધિકારીઓ તરીકે ઢોંગ કરતા હતા. તેઓએ પરિવારને ઘરમાં જ રહેવા દબાણ કર્યું અને તેમની પાસેથી બેંક બેલેન્સ, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ, અને તેમના સોના અને વાહનોની વિગતો સહિતની અંગત અને નાણાકીય માહિતી માંગી. સ્કેમર્સે પરિવારને સ્નેપચેટ, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટેલિગ્રામ જેવી સોશિયલ મીડિયા એપ્સ પણ અનઇન્સ્ટોલ કરવા કહ્યું અને ધમકી આપી કે તેમના લોકેશન ટ્રેસ થઈ રહ્યા છે.
નકલી કોર્ટ બતાવી ડરાવવામાં આવ્યા:
આરોપીઓએ ત્યારબાદ એક નકલી કોર્ટ કાર્યવાહીનો વીડિયો કોલ પર ઢોંગ કર્યો, જ્યાં એક ન્યાયાધીશ તરીકે ઢોંગ કરનાર વ્યક્તિએ પરમારને જણાવ્યું કે તેઓ એક અઠવાડિયા માટે ક્રાઈમ બ્રાંચની દેખરેખ હેઠળ રહેશે. ઠગબાજોએ પરમારને નિર્દોષ સાબિત કરવા માટે બે વિકલ્પો આપ્યા: મુંબઈ આવીને રૂબરૂ તપાસ કરાવવી અથવા ઘરેથી ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન કરવું. દબાણ હેઠળ, પરમારે ઓનલાઈન વિકલ્પ પસંદ કર્યો.
અલગ અલગ ખાતામાં રકમ ટ્રાન્સફર કરાવી:
આ પછી, ઠગબાજોએ પરમારને ત્રણ અલગ-અલગ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં જુદા જુદા બેંક ખાતાઓમાં મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરવા મજબૂર કર્યા:
- 15 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, તેમના સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ખાતામાંથી ₹22,00,000 Anoxrenewable Energy Pvt Ltd ના ઇન્ડસઇન્ડ બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા.
- 17 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, ₹6,70,000 ની વધારાની રકમ Sawariya Traders ના IDBI બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી.
- 19 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, ₹10,00,000 તેમના યુનિયન બેંક ખાતામાંથી Jay Kishan Charitable Trust ના ICICI બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા.
કુલ મળીને, નિવૃત્ત શિક્ષકને ₹38,70,000 ટ્રાન્સફર કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. ઠગબાજોએ 48 થી 72 કલાકમાં પૈસા પરત કરવાની સાથે "PCC સર્ટિફિકેટ" અને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી "NOC સર્ટિફિકેટ" જેવા નકલી દસ્તાવેજો મોકલવાનું વચન આપ્યું હતું.
આ છેતરપિંડી ત્યારે પ્રકાશમાં આવી જ્યારે પરમારે સંદેશ ન્યૂઝ પેપરમાં સંદીપ રોય વિશે "ડિજિટલ અરેસ્ટ" કૌભાંડનો સમાચાર વાંચ્યો. તેમને ખ્યાલ આવ્યો કે તેઓ પણ આવા જ કૌભાંડનો ભોગ બન્યા છે. તેમણે તરત જ સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન પર સંપર્ક કર્યો.
અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશને આ અંગે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. જેમાં આરોપીઓ તરીકે અજય મહેતા, સંદીપ રોય, વિજય ખન્ના અને સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે ઢોંગ કરનાર એક અજાણ્યા વ્યક્તિ વિરૂદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
