ETV Bharat / state

રસ્તાની સુવિધાના અભાવે વધુ એક પ્રસૂતાએ દમ તોડ્યો, છોટાઉદેપુરના તુરખેડા ગામની ઘટના

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના અતિ આંતરિયાળ એવા તુરખેડા ગામની પ્રસૂતાને પીડા ઉપડતા તેને ઝોળીમાં ઉંચકીને હોસ્પિટલે લઈ જવામાં આવી રહી હતી.

રસ્તાની સુવિધાના અભાવે વધુ એક પ્રસૂતાએ દમ તોડ્યો
રસ્તાની સુવિધાના અભાવે વધુ એક પ્રસૂતાએ દમ તોડ્યો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2025 at 5:13 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 5:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લાના અતિ આંતરિયાળ એવા તુરખેડા ગામે એક પ્રસૂતાનું મૃત્યું નીપજતા સમગ્ર પંથકમાં શોકની લાગણી ફરી વળી છે. તુરખેડા ગામના ખૈડી ફળીયામાં રહેતા વસણીબેન રાજુભાઈ નાયક નામની પ્રસૂતાને પ્રસૂતીની પીડા ઉપડી હતી. બીજી તરફ અંતરિયાળ ગામમાં રસ્તાના અભાવે સાવધા ફળીયા સુધી તેને કોઈ વાહનમાં નહીં પરંતુ કપડાની ઝોળીમાં ઉંચકીને લવાઈ જવામાં આવી હતી.

ખૈડી ફળીયાથી સવદા ફળીયા સુધી રસ્તા ના અભાવે ઝોળીમાં ઉંચકીને લાવવામાં આવી હતી. ત્યાર બાદ સાવદા ફળીયાથી 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તેને કવાંટ હોસ્પીટલે લઈ જવામાં આવી હતી, હોસ્પિટલમાં મોડા પહોંચતા અને તેની સ્થિતિને જોતા વસણીબેન નાયકને કવાંટ હોસ્પીટલથી વડોદરા લઇ જવાનું જણાવાયું હતું, ત્યારે પરિવારજનો તેમને વડોદરા લઈ જઈ રહ્યાં હતાં તે દરમિયાન વસણીબેન નાયકનું મૃત્યું નીપજ્યું હતું.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, તુરખેડા ગામના બસકરીયા ફળીયાની પ્રસુતાનું ગત વર્ષે પણ રસ્તામાં નીપજ્યું હતું. ચાર દિવસ અગાઉ જ તુરખેડા ગામના લોકોએ રસ્તાની માંગ કરતું આવેદનપત્ર જિલ્લા કલેકટર કચેરીએ આપ્યું હતું.

  1. છોટાઉદેપુરના એ જ તુરખેડામાં ફરી પ્રસુતાને જજુમવું પડ્યુંઃ 17 વર્ષે પહેલીવાર પહોંચી એમ્બ્યુલન્સ, વાનમાં જ બાળકીનો જન્મ
  2. ઘરના છોકરા ઘંટી ચાટે'ને પાડોશીને આટો : કવાંટ તાલુકામાં છેવાડાના બસ્કરી ફળિયાના લોકોને પીવાના પાણી માટે ફાંફા - Chotaudepur water crisis
Last Updated : September 16, 2025 at 5:38 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHOTA UDEPUR NEWSGOVERNMENT OF GUJARATTURKHEDA VILLAGE OF CHHOTA UDEPURCHHOTA UDEPUR HOSPITALPREGNANT WOMAN DIED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.