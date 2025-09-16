રસ્તાની સુવિધાના અભાવે વધુ એક પ્રસૂતાએ દમ તોડ્યો, છોટાઉદેપુરના તુરખેડા ગામની ઘટના
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના અતિ આંતરિયાળ એવા તુરખેડા ગામની પ્રસૂતાને પીડા ઉપડતા તેને ઝોળીમાં ઉંચકીને હોસ્પિટલે લઈ જવામાં આવી રહી હતી.
Published : September 16, 2025 at 5:13 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 5:38 PM IST
છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લાના અતિ આંતરિયાળ એવા તુરખેડા ગામે એક પ્રસૂતાનું મૃત્યું નીપજતા સમગ્ર પંથકમાં શોકની લાગણી ફરી વળી છે. તુરખેડા ગામના ખૈડી ફળીયામાં રહેતા વસણીબેન રાજુભાઈ નાયક નામની પ્રસૂતાને પ્રસૂતીની પીડા ઉપડી હતી. બીજી તરફ અંતરિયાળ ગામમાં રસ્તાના અભાવે સાવધા ફળીયા સુધી તેને કોઈ વાહનમાં નહીં પરંતુ કપડાની ઝોળીમાં ઉંચકીને લવાઈ જવામાં આવી હતી.
ખૈડી ફળીયાથી સવદા ફળીયા સુધી રસ્તા ના અભાવે ઝોળીમાં ઉંચકીને લાવવામાં આવી હતી. ત્યાર બાદ સાવદા ફળીયાથી 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તેને કવાંટ હોસ્પીટલે લઈ જવામાં આવી હતી, હોસ્પિટલમાં મોડા પહોંચતા અને તેની સ્થિતિને જોતા વસણીબેન નાયકને કવાંટ હોસ્પીટલથી વડોદરા લઇ જવાનું જણાવાયું હતું, ત્યારે પરિવારજનો તેમને વડોદરા લઈ જઈ રહ્યાં હતાં તે દરમિયાન વસણીબેન નાયકનું મૃત્યું નીપજ્યું હતું.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, તુરખેડા ગામના બસકરીયા ફળીયાની પ્રસુતાનું ગત વર્ષે પણ રસ્તામાં નીપજ્યું હતું. ચાર દિવસ અગાઉ જ તુરખેડા ગામના લોકોએ રસ્તાની માંગ કરતું આવેદનપત્ર જિલ્લા કલેકટર કચેરીએ આપ્યું હતું.