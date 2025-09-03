ETV Bharat / state

પિતાએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર જોયો હોસ્ટેલમાં પુત્રને માર મારતો વીડિયો, 5 વિદ્યાર્થીઓ સામે નોંધાવી ફરિયાદ - STUDENTS FIGHT

જૂનાગઢની એક ખાનગી શાળાની હોસ્ટેલમાં એક વિદ્યાર્થીને પાંચ વિદ્યાર્થીઓએ ઢોર માર માર્યો હતો, એક મહિના પહેલા બનેલી આ ઘટનાની હવે પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે.

હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થીઓની દાદાગીરી
હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થીઓની દાદાગીરી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2025 at 7:50 AM IST

2 Min Read

જુનાગઢ: જુનાગઢ શહેરમાં આવેલી આલ્ફા ઇન્ટરનેશનલ હોસ્ટેલમાં આજથી 33 દિવસ પૂર્વે 27 જુલાઈના રોજ આલ્ફા ઇન્ટરનેશનલ હોસ્ટેલમાં કબડ્ડી રમવા જેવી સામાન્ય બાબતને લઈને હોસ્ટેલમાં રહેતા અન્ય પાંચ વિદ્યાર્થીઓએ એક વિદ્યાર્થીને ઢોર માર મારતા સમગ્ર મામલામાં સોમવારે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થતા જુનાગઢ પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

ખાનગી શાળાની હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થીઓને મરાયો ઢોર માર

જુનાગઢ શહેરમાં આવેલી આલ્ફા ઇન્ટરનેશનલ હોસ્ટેલમાં ગત 27 મી જુલાઈના દિવસે એક વિદ્યાર્થીને હોસ્ટેલમાં જ રહેતા અન્ય ચાર વિદ્યાર્થીઓએ બેરહેમી પૂર્વક ઢોર માર્યો હતો. માર મારવાનો આ વીડિયો અન્ય એક વિદ્યાર્થીએ મોબાઇલમાં કેદ કરી લીધો હતો. આ ઘટનાને આજે 33 દિવસ જેટલો સમય પસાર થઈ ચૂક્યો છે. સમગ્ર મામલામાં ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીના વાલીને 30 ઓગસ્ટ 2025ના દિવસે ઈન્સ્ટાગ્રામ મારફતે આ વીડિયો જોવા મળતા તેઓ પણ ચોંકી ગયા હતા અને વીડિયોમાં ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થી તેમનો પુત્ર હોવાથી વિદ્યાર્થીના વાલીએ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં માર મારનાર ચાર વિદ્યાર્થી અને વીડિયો ઉતારનાર અન્ય એક વિદ્યાર્થી સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરતા જુનાગઢ સી ડિવિઝન પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

ખાનગી શાળાની હોસ્ટેલમાં સગીર વિદ્યાર્થીઓની દાદાગીરી (Etv Bharat Gujarat)

શું હતી સમગ્ર ઘટના ?

26 જુલાઈના દિવસે આલ્ફા ઇન્ટરનેશનલ હોસ્ટેલમાં કબડ્ડી રમતને લઈને ભોગ બનનાર અને માર મારનાર વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે કોઈ વાતને લઈને મતભેદ થયો હતો, જેનો ખાર રાખીને પાંચેય વિદ્યાર્થીઓએ 27 જુલાઈના દિવસે સવારના સમયે ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થી જે રૂમમાં હતો, તે રૂમમાં જઈને બેરહેમી પૂર્વક તેને ઢોર માર મારતા સમગ્ર મામલો હોસ્ટેલ પ્રશાસન સમક્ષ આવ્યો હતો, પરંતુ આલ્ફા હાઈસ્કૂલ અને આલ્ફા ઇન્ટરનેશનલ હોસ્ટેલના સંચાલકોએ આ મામલો દબાવી દેવાનો આરોપ ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીના વાલીએ કર્યો છે.

પાંચ સગીર વિદ્યાર્થીઓએ એક સગીર વિદ્યાર્થીને ઢોર માર મારવાનો મામલો
પાંચ સગીર વિદ્યાર્થીઓએ એક સગીર વિદ્યાર્થીને ઢોર માર મારવાનો મામલો (Etv Bharat Gujarat)

પિતાને સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો જોઈને ખબર પડી

27 જુલાઈ બાદ ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીને અહીં જુનાગઢની હોસ્ટેલમાં રહેવાનું ફાવતું નથી તે આધાર પર તેના વાલીઓ તેને પરત તેમના ગામ ઉપલેટા લઈ ગયા હતા, પરંતુ ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થી ખૂબ જ હતાશામાં હતો. આ પ્રકારની ઘટના હોસ્ટેલમાં બની છે તેની જાણ તેના વાલીને પણ ન કરી હતી, પરંતુ 30 ઓગસ્ટના દિવસે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર આ વીડિયો વાયરલ થતા સમગ્ર મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો.

સી ડિવિઝન પોલીસ મથકની ટીમ દ્વારા તપાસ
સી ડિવિઝન પોલીસ મથકની ટીમ દ્વારા તપાસ (Etv Bharat Gujarat)

ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીના વાલીની ફરિયાદ પોલીસ કાર્યવાહી

વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષક હિતેશ ધાંધલીયા એ ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીના વાલીની ફરિયાદ બાદ સમગ્ર મામલામાં માધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, 26 જુલાઈના દિવસે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે અણ બનાવ બન્યો હતો. 27મી જુલાઈના દિવસે વિદ્યાર્થીને હોસ્ટેલમાં માર મારવામાં આવ્યો હતો. 30મી ઓગસ્ટના દિવસે વિદ્યાર્થીના વાલીને ઈન્સ્ટાગ્રામ મારફતે સમગ્ર ઘટનાની જાણ થઈ હતી. ત્યારબાદ પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થી અને આરોપી વિદ્યાર્થીઓ સગીર વયના હોવાથી જુવેનાઇલ જસ્ટીસ્ટ એક્ટ મુજબ વિદ્યાર્થીઓની ઓળખ ગુપ્ત રાખવામાં આવી છે.

પીડિત વિદ્યાર્થીના પિતાને એક મહિના બાદ સોશિયલ મીડિયા વીડિયો જોઈને ખબર પડી
પીડિત વિદ્યાર્થીના પિતાને એક મહિના બાદ સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો જોઈને ખબર પડી (Etv Bharat Gujarat)

હાલ તો સમગ્ર મામલામાં ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીએ જે આરોપી વિદ્યાર્થીના નામ ફરિયાદમાં લખાવ્યા છે, તે મુજબ મહિલા અને બાળ કલ્યાણ વિભાગના અધિકારીઓની હાજરીમાં તમામ પાંચેય આરોપી વિદ્યાર્થીઓની પોલીસ દ્વારા પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવશે. વધુમાં જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ પાસેથી પણ સમગ્ર મામલામાં એક રિપોર્ટ મંગાવવામાં આવશે. હાલ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ચૌહાણ સમગ્ર મામલામાં તપાસ કરી રહ્યા છે.

  1. જુનાગઢ પોલીસને મળી મોટી સફળતા, જુગાર રમતા 21 જુગારીઓને ઝડપી પાડ્યા
  2. મહિલા પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ વાંધાજનક કોમેન્ટ મામલે વધુ 5 ઝડપાયા, અત્યાર સુધીમાં 11 જેલ હવાલે

જુનાગઢ: જુનાગઢ શહેરમાં આવેલી આલ્ફા ઇન્ટરનેશનલ હોસ્ટેલમાં આજથી 33 દિવસ પૂર્વે 27 જુલાઈના રોજ આલ્ફા ઇન્ટરનેશનલ હોસ્ટેલમાં કબડ્ડી રમવા જેવી સામાન્ય બાબતને લઈને હોસ્ટેલમાં રહેતા અન્ય પાંચ વિદ્યાર્થીઓએ એક વિદ્યાર્થીને ઢોર માર મારતા સમગ્ર મામલામાં સોમવારે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થતા જુનાગઢ પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

ખાનગી શાળાની હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થીઓને મરાયો ઢોર માર

જુનાગઢ શહેરમાં આવેલી આલ્ફા ઇન્ટરનેશનલ હોસ્ટેલમાં ગત 27 મી જુલાઈના દિવસે એક વિદ્યાર્થીને હોસ્ટેલમાં જ રહેતા અન્ય ચાર વિદ્યાર્થીઓએ બેરહેમી પૂર્વક ઢોર માર્યો હતો. માર મારવાનો આ વીડિયો અન્ય એક વિદ્યાર્થીએ મોબાઇલમાં કેદ કરી લીધો હતો. આ ઘટનાને આજે 33 દિવસ જેટલો સમય પસાર થઈ ચૂક્યો છે. સમગ્ર મામલામાં ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીના વાલીને 30 ઓગસ્ટ 2025ના દિવસે ઈન્સ્ટાગ્રામ મારફતે આ વીડિયો જોવા મળતા તેઓ પણ ચોંકી ગયા હતા અને વીડિયોમાં ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થી તેમનો પુત્ર હોવાથી વિદ્યાર્થીના વાલીએ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં માર મારનાર ચાર વિદ્યાર્થી અને વીડિયો ઉતારનાર અન્ય એક વિદ્યાર્થી સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરતા જુનાગઢ સી ડિવિઝન પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

ખાનગી શાળાની હોસ્ટેલમાં સગીર વિદ્યાર્થીઓની દાદાગીરી (Etv Bharat Gujarat)

શું હતી સમગ્ર ઘટના ?

26 જુલાઈના દિવસે આલ્ફા ઇન્ટરનેશનલ હોસ્ટેલમાં કબડ્ડી રમતને લઈને ભોગ બનનાર અને માર મારનાર વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે કોઈ વાતને લઈને મતભેદ થયો હતો, જેનો ખાર રાખીને પાંચેય વિદ્યાર્થીઓએ 27 જુલાઈના દિવસે સવારના સમયે ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થી જે રૂમમાં હતો, તે રૂમમાં જઈને બેરહેમી પૂર્વક તેને ઢોર માર મારતા સમગ્ર મામલો હોસ્ટેલ પ્રશાસન સમક્ષ આવ્યો હતો, પરંતુ આલ્ફા હાઈસ્કૂલ અને આલ્ફા ઇન્ટરનેશનલ હોસ્ટેલના સંચાલકોએ આ મામલો દબાવી દેવાનો આરોપ ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીના વાલીએ કર્યો છે.

પાંચ સગીર વિદ્યાર્થીઓએ એક સગીર વિદ્યાર્થીને ઢોર માર મારવાનો મામલો
પાંચ સગીર વિદ્યાર્થીઓએ એક સગીર વિદ્યાર્થીને ઢોર માર મારવાનો મામલો (Etv Bharat Gujarat)

પિતાને સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો જોઈને ખબર પડી

27 જુલાઈ બાદ ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીને અહીં જુનાગઢની હોસ્ટેલમાં રહેવાનું ફાવતું નથી તે આધાર પર તેના વાલીઓ તેને પરત તેમના ગામ ઉપલેટા લઈ ગયા હતા, પરંતુ ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થી ખૂબ જ હતાશામાં હતો. આ પ્રકારની ઘટના હોસ્ટેલમાં બની છે તેની જાણ તેના વાલીને પણ ન કરી હતી, પરંતુ 30 ઓગસ્ટના દિવસે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર આ વીડિયો વાયરલ થતા સમગ્ર મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો.

સી ડિવિઝન પોલીસ મથકની ટીમ દ્વારા તપાસ
સી ડિવિઝન પોલીસ મથકની ટીમ દ્વારા તપાસ (Etv Bharat Gujarat)

ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીના વાલીની ફરિયાદ પોલીસ કાર્યવાહી

વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષક હિતેશ ધાંધલીયા એ ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીના વાલીની ફરિયાદ બાદ સમગ્ર મામલામાં માધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, 26 જુલાઈના દિવસે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે અણ બનાવ બન્યો હતો. 27મી જુલાઈના દિવસે વિદ્યાર્થીને હોસ્ટેલમાં માર મારવામાં આવ્યો હતો. 30મી ઓગસ્ટના દિવસે વિદ્યાર્થીના વાલીને ઈન્સ્ટાગ્રામ મારફતે સમગ્ર ઘટનાની જાણ થઈ હતી. ત્યારબાદ પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થી અને આરોપી વિદ્યાર્થીઓ સગીર વયના હોવાથી જુવેનાઇલ જસ્ટીસ્ટ એક્ટ મુજબ વિદ્યાર્થીઓની ઓળખ ગુપ્ત રાખવામાં આવી છે.

પીડિત વિદ્યાર્થીના પિતાને એક મહિના બાદ સોશિયલ મીડિયા વીડિયો જોઈને ખબર પડી
પીડિત વિદ્યાર્થીના પિતાને એક મહિના બાદ સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો જોઈને ખબર પડી (Etv Bharat Gujarat)

હાલ તો સમગ્ર મામલામાં ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીએ જે આરોપી વિદ્યાર્થીના નામ ફરિયાદમાં લખાવ્યા છે, તે મુજબ મહિલા અને બાળ કલ્યાણ વિભાગના અધિકારીઓની હાજરીમાં તમામ પાંચેય આરોપી વિદ્યાર્થીઓની પોલીસ દ્વારા પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવશે. વધુમાં જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ પાસેથી પણ સમગ્ર મામલામાં એક રિપોર્ટ મંગાવવામાં આવશે. હાલ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ચૌહાણ સમગ્ર મામલામાં તપાસ કરી રહ્યા છે.

  1. જુનાગઢ પોલીસને મળી મોટી સફળતા, જુગાર રમતા 21 જુગારીઓને ઝડપી પાડ્યા
  2. મહિલા પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ વાંધાજનક કોમેન્ટ મામલે વધુ 5 ઝડપાયા, અત્યાર સુધીમાં 11 જેલ હવાલે

For All Latest Updates

TAGGED:

FIGHT BETWEEN STUDENTS IN HOSTELJUNAGADH NEWSALFA INTERNATIONAL SCHOOL JUNAGADHPOLICE COMPLAINT AGAINST STUDENTSSTUDENTS FIGHT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.