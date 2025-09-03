જુનાગઢ: જુનાગઢ શહેરમાં આવેલી આલ્ફા ઇન્ટરનેશનલ હોસ્ટેલમાં આજથી 33 દિવસ પૂર્વે 27 જુલાઈના રોજ આલ્ફા ઇન્ટરનેશનલ હોસ્ટેલમાં કબડ્ડી રમવા જેવી સામાન્ય બાબતને લઈને હોસ્ટેલમાં રહેતા અન્ય પાંચ વિદ્યાર્થીઓએ એક વિદ્યાર્થીને ઢોર માર મારતા સમગ્ર મામલામાં સોમવારે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થતા જુનાગઢ પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
ખાનગી શાળાની હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થીઓને મરાયો ઢોર માર
જુનાગઢ શહેરમાં આવેલી આલ્ફા ઇન્ટરનેશનલ હોસ્ટેલમાં ગત 27 મી જુલાઈના દિવસે એક વિદ્યાર્થીને હોસ્ટેલમાં જ રહેતા અન્ય ચાર વિદ્યાર્થીઓએ બેરહેમી પૂર્વક ઢોર માર્યો હતો. માર મારવાનો આ વીડિયો અન્ય એક વિદ્યાર્થીએ મોબાઇલમાં કેદ કરી લીધો હતો. આ ઘટનાને આજે 33 દિવસ જેટલો સમય પસાર થઈ ચૂક્યો છે. સમગ્ર મામલામાં ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીના વાલીને 30 ઓગસ્ટ 2025ના દિવસે ઈન્સ્ટાગ્રામ મારફતે આ વીડિયો જોવા મળતા તેઓ પણ ચોંકી ગયા હતા અને વીડિયોમાં ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થી તેમનો પુત્ર હોવાથી વિદ્યાર્થીના વાલીએ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં માર મારનાર ચાર વિદ્યાર્થી અને વીડિયો ઉતારનાર અન્ય એક વિદ્યાર્થી સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરતા જુનાગઢ સી ડિવિઝન પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના ?
26 જુલાઈના દિવસે આલ્ફા ઇન્ટરનેશનલ હોસ્ટેલમાં કબડ્ડી રમતને લઈને ભોગ બનનાર અને માર મારનાર વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે કોઈ વાતને લઈને મતભેદ થયો હતો, જેનો ખાર રાખીને પાંચેય વિદ્યાર્થીઓએ 27 જુલાઈના દિવસે સવારના સમયે ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થી જે રૂમમાં હતો, તે રૂમમાં જઈને બેરહેમી પૂર્વક તેને ઢોર માર મારતા સમગ્ર મામલો હોસ્ટેલ પ્રશાસન સમક્ષ આવ્યો હતો, પરંતુ આલ્ફા હાઈસ્કૂલ અને આલ્ફા ઇન્ટરનેશનલ હોસ્ટેલના સંચાલકોએ આ મામલો દબાવી દેવાનો આરોપ ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીના વાલીએ કર્યો છે.
પિતાને સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો જોઈને ખબર પડી
27 જુલાઈ બાદ ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીને અહીં જુનાગઢની હોસ્ટેલમાં રહેવાનું ફાવતું નથી તે આધાર પર તેના વાલીઓ તેને પરત તેમના ગામ ઉપલેટા લઈ ગયા હતા, પરંતુ ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થી ખૂબ જ હતાશામાં હતો. આ પ્રકારની ઘટના હોસ્ટેલમાં બની છે તેની જાણ તેના વાલીને પણ ન કરી હતી, પરંતુ 30 ઓગસ્ટના દિવસે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર આ વીડિયો વાયરલ થતા સમગ્ર મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો.
ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીના વાલીની ફરિયાદ પોલીસ કાર્યવાહી
વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષક હિતેશ ધાંધલીયા એ ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીના વાલીની ફરિયાદ બાદ સમગ્ર મામલામાં માધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, 26 જુલાઈના દિવસે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે અણ બનાવ બન્યો હતો. 27મી જુલાઈના દિવસે વિદ્યાર્થીને હોસ્ટેલમાં માર મારવામાં આવ્યો હતો. 30મી ઓગસ્ટના દિવસે વિદ્યાર્થીના વાલીને ઈન્સ્ટાગ્રામ મારફતે સમગ્ર ઘટનાની જાણ થઈ હતી. ત્યારબાદ પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થી અને આરોપી વિદ્યાર્થીઓ સગીર વયના હોવાથી જુવેનાઇલ જસ્ટીસ્ટ એક્ટ મુજબ વિદ્યાર્થીઓની ઓળખ ગુપ્ત રાખવામાં આવી છે.
હાલ તો સમગ્ર મામલામાં ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીએ જે આરોપી વિદ્યાર્થીના નામ ફરિયાદમાં લખાવ્યા છે, તે મુજબ મહિલા અને બાળ કલ્યાણ વિભાગના અધિકારીઓની હાજરીમાં તમામ પાંચેય આરોપી વિદ્યાર્થીઓની પોલીસ દ્વારા પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવશે. વધુમાં જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ પાસેથી પણ સમગ્ર મામલામાં એક રિપોર્ટ મંગાવવામાં આવશે. હાલ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ચૌહાણ સમગ્ર મામલામાં તપાસ કરી રહ્યા છે.