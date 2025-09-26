અમદાવાદ: સિંધુભવન રોડ વિસ્તારમાં રહેતા લોકો માટે ખુશ ખબર, 18.40 કરોડના ખર્ચે બનશે પાણીની ટાંકી
સિંધુ ભવન એક્સટેન્શન રોડ પાસે 18.40 કરોડના ખર્ચે નવી પાણીની ટાંકી બનાવવામાં આવશે, જેનાથી અંદાજીત 55 હજારથી વધુ લોકોને શુદ્ધ નર્મદાનું પાણી મળશે.
અમદાવાદ: અમદાવાદ સિંધુભવન રોડ વિસ્તારમાં રહેતા લોકો માટે એક ખુશ ખબર સામે આવી છે. સિંધુ ભવન એક્સટેન્શન રોડ પાસે એક મોટી પાણીની ટાંકી બનાવવામાં આવશે. 18.40 કરોડના ખર્ચે આ નવી ટાંકી બનાવવામાં આવશે. તેની સાથે પાણી વિતરણ સ્ટેશન બનાવવામાં આવશે. જેના કારણે એસપી રીંગ રોડ અને 55 હજારથી વધુ લોકોને પ્રથમ વખત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને પાણીનો લાભ મળશે.
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની વોટર કમિટીમાં આ અંગે મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં ચોમાસામાં અંડર પાસમાં પાણી ભરાઈ જવાને કારણે બંધ રાખવાની ફરજ પડે છે, ખાસ કરીને અખબાર નગર વધુ સમય માટે બંધ રાખવો પડે છે, પાણીનો ઝડપી નિકાલ થઈ શકતો નથી આ બાબતને લઈને પણ વોટર એન્ડ સુરેજ કમિટીમાં ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
કમિટીના ચેરમેન દિલીપ બગાડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદના થલતેજ બોરડી અંદર સિંધુભવન રોડ આવેલો છે, ત્યાં મેક્સિમમ લોકો બોરના પાણીનો ઉપયોગ કરે છે. ત્યાં પાણીની ટાંકી બનાવવા માટે દરખાસ્ત એટલે આપણે WDS સ્ટેશન બનાવવાનું નક્કી કર્યું છે. 18.40 કરોડના ખર્ચે આ નવી ટાંકી બનશે. આ ટાંકી બે લાખ લીટરની ક્ષમતા વાળી અને 24 મીટર ઊંચી હશે. જેથી સિંધુ ભવનના રોડ પાસે રહેતા તમામ લોકોને નર્મદાનું શુદ્ધ પાણી મળશે અને તેમની પાણીની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવશે.
અખબાર નગર પાણીની સમસ્યા મામલે વોટર કમિટીના ચેરમેન દિલીપ બગડીએ જણાવ્યું હતું કે, અખબાર નગર અંડર પાસમાં મોટા પાયે પાણી ભરાય છે, પાણીને મોટર દ્વારા ખેંચવામાં આવે છે, પરંતુ પાણી નાખવા માટે સંપ જોઈએ તેટલો મોટો નથી. પાણીના નિકાલ કરવા માટે મોટા સંપની જરૂર છે, મોટો સંપ બનાવવા માટે નજીકમાં જગ્યા શોધવાની તાકીદ કરવામાં આવી છે. જો નજીકમાં કોઈ જગ્યા મળશે તો ત્યાં સંપ બનાવવામાં આવશે, અને ત્યાં વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવાની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવશે. હવે સવાલ એ થાય કે આટલા લાંબા સમય પછી તંત્રને ખ્યાલ આવ્યો કે પાણીના નિકાલ માટે મોટા સંપની જરૂર છે.