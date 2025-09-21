અમદાવાદમાં પોલીસના નામે 'વસુલી', ક્રિકેટ સટ્ટાના નામે મુંબઈના વેપારી પાસેથી 5.88 લાખ રૂપિયા પડાવ્યા
અમદાવાદમાં 4 પોલીસકર્મીઓએ વેપારી પાસેથી ક્રિકેટ સટ્ટાના નામે 5.88 લાખ રૂપિયા પડાવ્યા હોવાનો ચકચારી કિસ્સો સામે આવ્યો છે.
Published : September 21, 2025 at 2:48 PM IST
અમદાવાદઃ નિકોલ વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં ચાર અજાણ્યા શખ્સોએ પોલીસ હોવાની ઓળખ આપી એક વેપારી પાસેથી ક્રિકેટ સટ્ટાના ખોટા આરોપ હેઠળ 5.88 લાખ રૂપિયાની બળજબરીથી વસૂલી કરી. મુંબઈમાં રહેતા અને ‘સી.એમ. જેમ્સ’ નામની દુકાન ધરાવતા 45 વર્ષીય વજેરામ ધન્ના ગુર્જર પાસેથી લાખો રૂપિયા પડાવી લેવામાં આવ્યાં.
ગત 17 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ, વજેરામ અને તેમના ભાઈ દિનેશ તેમના મિત્ર અક્ષિતની કારમાં રાજસ્થાનથી મુંબઈ જઈ રહ્યા હતા. સાંજે લગભગ 4 વાગ્યે, તેઓ દાસ્તાન સર્કલ, અમદાવાદ પાસે પહોંચ્યા ત્યારે ચાર શખ્સોએ તેમની ગાડી રોકી હતી. આ ચારમાંથી બેએ સફેદ શર્ટ અને વાદળી પેન્ટ પહેર્યા હતા, એક ખાખી યુનિફોર્મમાં હતો અને ચોથો સાદા કપડાંમાં હતો.
વેપારી પાસેથી 20 લાખની માંગણી કરી
શખ્સોએ ગાડીનું ચેકિંગ કર્યું, પરંતુ કંઈપણ ગેરકાયદેસર મળ્યું નહીં. તેમ છતાં, ખાખી યુનિફોર્મ અને સાદા કપડાં પહેરેલા બે પોલીસકર્મીઓ વજેરામ અને તેમના ભાઈને બાજુમાં આવેલી એક કેબિનમાં લઈ ગયા. ત્યાં તેમણે વજેરામનો ફોન ચેક કર્યો અને તેમને ધમકાવતા કહ્યું કે, તેમના ફોનમાં ક્રિકેટ સટ્ટાની આઈડી છે અને તેઓ સટ્ટો રમે છે. પોલીસ કેસ કરીને જેલમાં નાખવાની ધમકી આપી.
ડરી ગયેલા વજેરામ પાસેથી સાદા કપડાં પહેરેલા વ્યક્તિએ શરૂઆતમાં રૂ. 20 લાખની માંગણી કરી. વજેરામે પોતાની પાસે રહેલા રૂ. 1 લાખ રોકડા આપ્યા, પરંતુ પોલીસે વધુ રૂ. 5 લાખની માંગણી કરી. આખરે, ખાખી યુનિફોર્મ પહેરેલા પોલીસકર્મીએ કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિનો યુપીઆઈ કોડ મંગાવ્યો અને વજેરામ તથા તેમના ભાઈ પાસેથી નેટ બેંકિંગ અને ગૂગલ-પે દ્વારા કુલ રૂ. 4.88 લાખ ટ્રાન્સફર કરાવ્યા. આ રીતે, પોલીસે કુલ રૂ. 5.88 લાખની રકમ પડાવી લીધી.
આ ઘટના બાદ વજેરામ મુંબઈ પરત ફર્યા અને કામકાજમાં વ્યસ્ત હોવાને કારણે તાત્કાલિક ફરિયાદ નોંધાવી શક્યા નહીં. આખરે, તેમણે 19 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી. આ ફરિયાદના આધારે, નિકોલ પોલીસે ચાર અજાણ્યા આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 308(2), 127(7), અને 54 હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.