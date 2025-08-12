ETV Bharat / state

વાપી: ભંગારના ગોડાઉનમાં લાગી ભીષણ આગ, આગ લાગ્યા બાદ ગોડાઉનના માલિકો સ્થળેથી રફુચક્કર - MASSIVE FIRE

આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ જાણી શકાયું નથી, પરંતુ શોર્ટ સર્કિટ અથવા કોઈ સળગતો પદાર્થ બેદરકારીથી ફેંકવામાં આવ્યો હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

ભંગારના ગોડાઉનમાં લાગી ભીષણ આગ
ભંગારના ગોડાઉનમાં લાગી ભીષણ આગ (Etv Bharat Gujarat)
વાપી,વલસાડ: શહેરના ડુંગરી ફળિયા વિસ્તારમાં આવેલા સ્ટાર કાંટા પાછળના એક ભંગારના ગોડાઉનમાં ગત રાત્રિના સમયે અચાનક વિકરાળ આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. ગોડાઉનમાં મોટા પ્રમાણમાં ભરેલા પૂંઠા, પ્લાસ્ટિક અને અન્ય જલદ પદાર્થોને કારણે આગે ઝડપથી મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું, જેના પરિણામે આકાશમાં ધુમાડાના ગોટેગોટા ફેલાઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ નોટિફાઈડ વિસ્તાર, વાપી પાલિકા અને દમણગંગા ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટની કુલ 6 ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી અને આગ પર કાબુ મેળવવા માટે કવાયત હાથ ધરી હતી.

ડુંગરી ફળિયાા સતત ત્રીજી આગની ઘટના

આ વિસ્તારમાં આગ લાગવાની આ સતત ત્રીજી ઘટના છે, જેણે સ્થાનિકોમાં ભય અને રોષનું વાતાવરણ સર્જ્યું છે. અગાઉ પણ અહીં 6 જેટલા ભંગારના ગોડાઉનમાં આગ લાગી હતી. આ ઘટનાને પગલે આસપાસના રહેવાસીઓમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો અને ઘણાં લોકો ઘરની બહાર નીકળી આવ્યા હતા. પોલીસે તાત્કાલિક સમગ્ર વિસ્તારને ઘેરીને સુરક્ષા વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરી હતી.

ભંગારના ગોડાઉનમાં લાગી ભીષણ આગ (Etv Bharat Gujarat)

ગોડાઉન માલિકોની બેદરકારીને લઈ લાગી આગ

પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ જાણી શકાયું નથી, પરંતુ શોર્ટ સર્કિટ અથવા કોઈ સળગતો પદાર્થ બેદરકારીથી ફેંકવામાં આવ્યો હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે આગ લાગ્યા બાદ ગોડાઉનના માલિકો સ્થળ પરથી રફુચક્કર થઈ ગયા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. પોલીસે ગોડાઉન માલિકોને શોધી કાઢવા માટે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

કુલ 6 ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓએ ભારે જહેમત બાદ આગ પર મેળવ્યો કાબુ
કુલ 6 ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓએ ભારે જહેમત બાદ આગ પર મેળવ્યો કાબુ (Etv Bharat Gujarat)

આગને કાબુમા લેવા ફાયર જવાનોની કવાયત

ફાયર વિભાગના જવાનો માટે આ આગ પર કાબુ મેળવવો એક મોટો પડકાર હતો. પ્લાસ્ટિક અને અન્ય રસાયણો સળગવાને કારણે નીકળતા ઝેરી અને ગાઢ ધુમાડાને કારણે શ્વાસ લેવામાં પણ મુશ્કેલી પડી રહી હતી. રાત્રિના અંધકારમાં કામગીરી વધુ મુશ્કેલ બની હતી. આમ છતાં, ફાયર જવાનોએ પાણીનો સતત મારો ચલાવી મોડી રાત સુધી કલાકોની જહેમત બાદ આગને કાબુમાં લીધી હતી.

સ્થાનિકોમાં રોષ જોવા મળ્યો

આ વિસ્તારમાં વારંવાર બનતી આગની ઘટનાઓથી સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. રહેવાસીઓએ જણાવ્યું કે, ભંગારના ગોડાઉનો વચ્ચે પૂરતું અંતર જાળવવામાં આવતું નથી, આગ નિવારણ માટે જરૂરી સુરક્ષા વ્યવસ્થાનો અભાવ છે અને કચરાનું સંગ્રહ પણ ગેરકાયદે રીતે કરવામાં આવે છે. આ તમામ કારણો આગની પુનરાવર્તિત ઘટનાઓ માટે જવાબદાર છે. સ્થાનિકોએ વહીવટી તંત્ર પાસે આવા ગોડાઉનોને શહેરની બહાર ખસેડવા અને કડક પગલાં લેવાની માંગણી કરી છે.

ડુંગરી ફળિયા વિસ્તારમાં આવેલા ભંગારના ગોડાઉનમાં આગ
ડુંગરી ફળિયા વિસ્તારમાં આવેલા ભંગારના ગોડાઉનમાં આગ (Etv Bharat Gujarat)

મનપા દ્વારા રહેણાંક વિસ્તારના ગોડાઉનો થોડા સમય પેહલા જ દૂર કરાયા

વાપીના ડુંગરી ફળિયા વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભંગારના અસંખ્ય ગોડાઉન આવેલા છે અને વારંવાર મોટી આગની ઘટનાઓ બની છે. ભૂતકાળમાં 16 જેટલી ઘટનાઓ બની ચૂકી છે, જેમાં છ જેટલી ઘટનાઓમાં બ્રિગેડ કોલ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. રહેણાંક વિસ્તારમાં બનતી આવી ઘટનાઓને રોકવા માટે મહાનગરપાલિકા વાપી દ્વારા કલેકટરના હુકમ અનુસાર ભંગારના અસંખ્ય ગોડાઉન ઉપર અને ગેરકાયદેસર ચાલતા ગોડાઉનને ડિમોલિશન કરી તોડી પાડવામાં આવ્યા છે, જોકે તેમ છતાં પણ કેટલીક જગ્યાઓ પર હજુ પણ કેટલાક ગોડાઉન ધમધમે છે અને તેમાં આવી આગની ઘટનાઓ બની રહી છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે,આગથી થયેલા નુકસાનનું આંકલન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને ગોડાઉન માલિકો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પોલીસે આગના ચોક્કસ કારણો જાણવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે વાપીમાં, ખાસ કરીને ભંગારના ગોડાઉન વિસ્તારોમાં, સુરક્ષાના ધોરણોનું પાલન થતું નથી. જે ભવિષ્યમાં આવા વધુ બનાવોનું કારણ બની શકે એમ છે.

