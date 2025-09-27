જુનાગઢમાં પારિવારિક ઝઘડામાં શખ્સે કર્યો છરી વડે ઘાતકી હુમલો, પોલીસે આરોપીને ગણતરીની કલાકમાં પકડ્યો
Published : September 27, 2025 at 9:05 AM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ પોલીસે માખીયાળાના મિલન ટીલાળા નામના આરોપીની અટકાયત કરી છે. ગત 25 તારીખે જુનાગઢના ઝાંઝરડા રોડ પર રશ્મિન ઢોલરીયા નામના યુવાન પર આરોપીએ છરી વડે હુમલો કરીને તેને ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હતી. જેમાં પોલીસે આરોપીને પકડી પાડીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે, આરોપી અને ફરિયાદી વચ્ચે કેટલાક સમયથી પારિવારિક કિસ્સાને લઈને માથાકૂટ ચાલતી હતી, જેમાં ગઈકાલે મામલો વધુ ઉગ્ર બન્યો હતો.
પારિવારિક ઝઘડામાં યુવાન પર જીવલેણ હુમલો
જુનાગઢના ઝાંઝરડા રોડ વિસ્તારમાં સાંજના 6 વાગ્યાની આસપાસ રશ્મિન ઢોલરીયા નામના યુવાન પર માખીયાળાના મિલન ટીલાળા ગામના યુવાને છરી વડે ઘાતકી હુમલો કરતા આ હુમલામાં ફરિયાદી રશ્મિન ઢોલરીયાને પગ અને હાથના ભાગે છરીથી ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા રશ્મિન ઢોલરીયાએ છરી વડે હુમલો કર્યો હતો. હુમલો કરનાર માખિયાળાના આરોપી મિલન ટીલાળા સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા જુનાગઢ પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં જ હુમલો કરનાર માખીયાળાના મિલન ટીલાળાને પકડી પાડીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી.
પારિવારિક ઝઘડામાં છરી વડે કરાયો હુમલો
હાલ પોલીસ પકડમાં રહેલા માખિયાળા ગામના મિલન ટીલાળા નામના વ્યક્તિએ થોડા દિવસ પૂર્વે ફેસબુકના માધ્યમથી લાઈવ વીડિયો બનાવીને તે પોતે અને તેનો પુત્ર આત્મહત્યા કરશે તેવો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કર્યો હતો. જેમાં તેની પત્નીને કોઈ વ્યક્તિ સાથે સંબંધ હોવાની વાતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ત્યારબાદ 25મી તારીખે મિલન ટીલાળાએ ઝાંઝરડા રોડ પર રશ્મિન ઢોલરીયા નામના વ્યક્તિ પર છરી વડે હુમલો કર્યો હતો, જેમાં ફરિયાદી ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો.
પોલીસ કાર્યવાહી
સમગ્ર મામલામાં જુનાગઢ પોલીસે પણ ફરિયાદીની ફરિયાદને પગલે આરોપી સામે ધોરણની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે, હુમલો કરતા પૂર્વે ફરિયાદી અને આરોપી વચ્ચે પારિવારિક ઝઘડાના કેટલાક કિસ્સામાં સમાધાન પણ થયું હતું. પરંતુ 29 તારીખે અચાનક મિલન ટીલાળાએ રશ્મિન ઢોલરીયા પર જીવલેણ હુમલો કરતા સમગ્ર મામલો પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો હતો.