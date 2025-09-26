ETV Bharat / state

છોટાઉદેપુર: આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મોટું કૌભાંડ, કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓએ કરી લાખોની ઉચાપત, 9 સસ્પેન્ડ

છોટાઉદેપુરમાં સરકારની યોજનાઓના નાણાં બારોબાર કર્મચારીઓએ વાપરી નાખ્યા હોવાનું સામે આવતા 9 કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરાયા છે.

9 કર્મચારીઓને કરાયા સસ્પેન્ડ
9 કર્મચારીઓને કરાયા સસ્પેન્ડ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2025 at 12:31 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 1:42 PM IST

છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં નસવાડી બોડેલી સંખેડા કવાંટ પાવીજેતપુર છોટાઉદેપુર તાલુકા આવેલા છે આ 6 તાલુકામાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને બ્લોક હેલ્થ ઓફિસમાં આસીસ્ટન્ટ એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની કામગીરી કરે છે,

ત્યારે નાણાકીય વહીવટ આ કર્મચારીઓ પાસે હોય છે અને સરકારની જનની સુરક્ષા યોજના તેમજ અન્ય યોજનાની ગ્રાન્ટની ફાળવણી જિલ્લા કક્ષાએથી તાલુકા મથકની બ્લોક હેલ્થ ઓફિસમાં આવે છે, અને તે ગ્રાન્ટ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ફાળવવામાં આવે છે.

આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મોટું કૌભાંડ (Etv Bharat Gujarat)

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પાવીજેતપુર તાલુકામાં ચાર જેટલા આસીસ્ટન્ટ એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર દ્વારા સરકારની યોજનાની ગ્રાન્ટની ફાળવણી તાલુકાના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં જરૂરિયાત વાળો સામાન ખરીદી કરવી અને લાભાર્થીઓને આપવાની રકમનું ચુકવણું કરવાનું હોય છે. તમામ કર્મચારીઓ હંગામી 11 માસના કરારથી નોકરી કરતા હતા. જેને લઈને તેઓ પાસેથી નાણાંની વસુલાત કરવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જયારે નસવાડી સંખેડા અને બોડેલી તાલુકામાં 5 જેટલા કર્મચારીઓ તપાસ કરી રહ્યા છે, હાલ તો મોટું કૌભાંડ બહાર આવતા જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી પણ ચોંકી ઉઠ્યા છે અને ઝડપથી તપાસ કરવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં એક પછી એક કૌભાંડો બહાર આવતા આગામી દિવસોમાં ઉચાપત કરેલા નાણાં કર્મચારીઓ પરત જમા નહીં કરાવે તો પોલીસ ફરિયાદ પણ કરવામાં આવશે. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં કવાંટ છોટાઉદેપુર અને પાવીજેતપુર તાલુકામાં કૌભાંડ પકડાયું છે, હાલ તો જિલ્લા વિકાસ અધિકારી પણ આ સમગ્ર ઘટના પર નજર રાખી રહ્યા છે.

સસ્પેન્ડ કરાયેલા કર્મચારીઓ

કર્મચારીનું નામ PHC સેન્ટર કેટલાં રૂપિયાની ઉચાપત
સજ્જનભાઈ રાઠવાડોલરીયા 6,50,629/-
અબ્દુલભાઈ બાટાખટાશ 5,24,578/-
વિનોદભાઈ રાઠવાસુસ્કાલ 6,63,578/-
પ્રવિણભાઇ રાઠવાસાધલી 90,741/-
નારણભાઇ રાઠવાકલારાણી 4,01,410/-
અલકાબેન કોલીઢોરકરાલી 4,73,365/-
સંજયભાઈ રાઠવાચુડેલ 2,84,895/-
ભરતભાઈ રાઠવામોટીઆમરોલ 2,98,459/-
રોનકભાઈ શાહ કવાંટ 73,635/-
