ગીરસોમનાથ: ઉના તાલુકાના પાતાપુર ગામે ધોળા દિવસે શિકારની શોધમાં સિંહણ આવી ચડી હતી. આ ગામમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી શિકારની શોધમાં સિંહો આવે છે અને પશુઓનું મારણ કરી મિજબાની માણે છે, ધોળા દિવસે સિંહણના આંટા ફેરાથી ગ્રામજનોમાં ભય ફેલાયો છે.
ઉનાના પાતાપુર ગામે છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી દિવસ અને રાત્રિના સમયે સિંહો આંટાફેરા કરે છે, અને ગામની શેરીઓ અને ગલીઓમાં જઈને પશુઓનું મારણ કરે છે. જેના દ્રશ્યો પણસીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા હતા. રાત્રિના સમયે ભાગ્યે જ દેખાતા સિંહ અને દીપડાઓ હવે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધોળા દિવસે પણ જોવા મળી રહ્યા છે. ગામમાં દિવસના સમયે સિંહણના આંટાફેરાથી ગ્રામજનોમાં પણ ભય ફેલાયો છે. ગામની આસપાસના ખેતરોમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી 4 જેટલા સિંહોએ ધામા નાખ્યા છે, અને રાત પડતાની સાથે જ શિકારની શોધમાં ગામમાં ઘુસી આવે છે.
અનેક વખત રાત્રિના સમયે અને ધોળા દિવસે પાતાપુર ગામમાં સિંહ આવતા હોવાથી ગ્રામજનો બહાર નીકળતા પણ ભય અનુભવે છે, થોડા દિવસ પહેલા રાત્રિના સમયે પાતાપુર ગામના સરપંચ અને તેના મિત્રો ખેતરના હિંડોળા પર બેઠા હતા, ત્યારે અચાનક શિકારની શોધમાં એક સિંહણ ગામમાં ઘુસી આવતા ગામ લોકો પણ ડરી ગયા હતા અને બુમો પાડતા હતા. ગામમાં આવતા સિંહ પાલતું અને રખડતા પશુઓનું મારણ કરે છે, અને ગામમાં આવેલી ગૌ શાળામાં ઘૂસી પશુઓનો શિકાર કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
પાતાપુર ગામમાં સિંહ માનવ પર હુમલો કરે તે પહેલા જ વન વિભાગ દ્વારા આ સિંહોને દૂર કરવામાં આવે તેવી ગ્રામજનો દ્વારા માંગ કરાઈ છે. ગામમાં ધોળા દિવસે સિંહણ આવતા લોકોએ ઘર આંગણે જ વિનામૂલ્યે સિંહ દર્શનનો લ્હાવો મળ્યો હતો.