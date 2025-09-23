ETV Bharat / state

ઉનાના પાતાપુર ગામે શિકારની શોધમાં દીપડો ઉંડા કૂવામાં ખાબક્યો, વન વિભાગે રેસ્ક્યુ કર્યું

ઉના તાલુકાનાં પાતાપુર ગામે મોડી રાત્રે એક કૂવામાં દીપડો ખાબક્યો હતો. જેની જાણ કરતા વન વિભાગના કર્મચારીઓએ રેસક્યું કરીને બહાર કાઢીને પાંજરે પૂર્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2025 at 7:00 PM IST

ગીર સોમનાથ: ઉના તાલુકાનાં પાતાપુર ગામે મોડી રાત્રે એક કૂવામાં દીપડો ખાબક્યો હતો. જેની જાણ કરતા વન વિભાગના કર્મચારીઓએ રેસક્યું કરીને બહાર કાઢીને પાંજરે પૂર્યો હતો. દીપડો પાંજરે પુરાતા ગ્રામજનોએ હાશકારો લીધો હતો.

ઉના તાલુકા પાતાપુર ગામમાં ધોળા દિવસે સિંહો આવી ચડતા હોવાના બનાવો બાદ હવે દીપડો આવી ચડતા લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. ગામમાં રહેતા બિહારીદાર દુધરેજીયા નામના વ્યક્તિના કૂવામાં રાત્રિના અંધારાના સમયે શિકારની શોધમાં આવેલ દીપડો ખાબકતા વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી.

ઘર માલિકને મોડી રાત્રે કૂવામાં દીપડો પડયો હોવાની જાણ થતા તરત જ વન વિભાગને આ અંગે જાણ કરતાં વન વિભાગના કર્મચારીઓ પાતાપુર ગામે પહોચી ગયા હતા. દીપડાને કુવામાંથી બહાર કાઢવા દોરડા બાંધી પાંજરું કૂવામાં મૂકવામાં આવેલ હતું પરંતુ દીપડો થોડી વાર બહાર નીકળ્યા બાદ કૂવાની સાઇડના ભાગે આવેલ બખોલમાં ઘૂસી જતા કલાકોની જહેમત બાદ દીપડાને દોરડાથી બાંધીને પિંજરે પુરવાનું નક્કી કરી કુવા પાસે પાંજરું ગોઠવી દીપડાને દોરડું બાંધી બહાર કાઢયો હતો.

રેસ્ક્યુ કરાયેલ દિપડાને જશાધાર વન વિભાગની કચેરીએ લઈ જવામાં આવ્યો હતો જ્યાં વેટરનરી ડોક્ટર પાસે તેની શારીરિક તપાસ કરાવીને યોગ્ય નિર્ણય આવ્યા બાદ સુરક્ષિત જગ્યાએ છોડવામાં આવશે.

પાતાપુર ગામમાં કૂવામાં દીપડો ખાબકવાની વાત વાયુવેગે ફેલાઈ જતાં ગ્રામજનોના ટોળાં દીપડાને જોવા કૂવા પાસે ભેગા થઇ ગયા હતા. ગામમાં દીપડાએ દેખા દેતા ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો હતો, જ્યારે દીપડાને પાંજરે પુરાઈ ગયેલો જોતાં જ ગ્રામજનોએ હાશકારો લીધો હતો.

