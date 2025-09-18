ગીર સોમનાથના બોડીદર ગામમાં યુવક પર દીપડાનો હુમલો, ગંભીર ઇજાઓ સાથે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો
શિકારની શોધમાં આવેલ દીપડાએ હુમલો કરતા ઇજાગ્રસ્ત યુવકને લોહી લુહાણ હાલતમાં ગીર ગઢડા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
Published : September 18, 2025 at 7:15 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર ગઢડા તાલુકાના બોડીદર ગામમાં ખેતરમાં કામ કરી રહેલ યુવક પર શિકારની શોધમાં આવેલ દીપડાએ હુમલો કરતા ઇજાગ્રસ્ત યુવકને લોહી લુહાણ હાલતમાં ગીર ગઢડા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
ગીર ગઢડા તાલુકાના બોડીદર ગામના ડેરી વિસ્તારમાં રહેતા હિતેશભાઈ મોરી ખેતરમાં કામ કરી રહેલ હોય ત્યારે ધોળા દિવસે શિકારની શોધમાં આવેલ દીપડાએ અચાનક જ હિતેશભાઈ પર હુમલો કરી હાથના ભાગે બચકું ભરતા હિતેશભાઈ એ બહાદુરી પૂર્વક દીપડાની સાથે બાથ ભીડી હતી અને પોતાનો જીવ બચાવવા બૂમાબૂમ કરતા દીપડો ઇજાઓ કરી નાશી છૂટ્યો હતો.
યુવક પર દીપડાએ ધોળા દિવસે હુમલો કરતા હાથ પગ અને કમરના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડતા લોહી લુહાણ હાલતમાં ખાનગી વાહન મારફતે ગીર ગઢડા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
યુવક પર દીપડાના હુમલાની જાણ વન વિભાગને થતા સ્ટાફ બોડીદર ગામે દોડી આવ્યો હતો અને દીપડાને પકડવા માટે ખેતરોમાં પાંજરા મૂકવામાં આવ્યા હતા.
ગામમાં ધોળા દિવસે દીપડાએ હુમલો કરતા લોકોમાં પણ ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે તેમજ ગામ વિસ્તારમાં વન્ય પ્રાણીઓ વસવાટ કરતા હોય જેથી વન વિભાગ દ્વારા નિયમિત પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરાઈ હતી.
