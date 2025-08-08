અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા એક મોટા નકલી નોટોના કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. શહેરના વેજલપુર-ફતેવાડી વિસ્તારમાંથી એક યુવતીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જે ભારતીય ચલણની બનાવટી નોટોનું બજારમાં વેચાણ કરતી હતી.
અમદાવાદ SOGને મળેલી ગુપ્ત બાતમીના આધારે, 6 ઓગસ્ટના રોજ વેજલપુર વિસ્તારમાં આવેલા સાવન હોલની સામેથી, પોલીસે આરોપી બહેન સમરાખાન સમીરખાન રહેમાન (ઉંમર 23)ને ઝડપી પાડી. પોલીસને આ યુવતી પાસેથી 500 રૂપિયાના દરની કુલ 27 બનાવટી નોટો મળી આવી હતી અને તેની સહિત કુલ કિંમત 26,400નો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે અન્ય બનાવટી નોટો પણ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
આ મહિલાની મોડસ ઓપરેન્ડીના ભાગરૂપે તે અન્ય મોટા કૌભાંડીઓ પાસેથી ઓછી કિંમતે નકલી નોટો મેળવતી હતી અને પછી તેને બજારમાં નાના વેપારીઓ અને સામાન્ય લોકોને છેતરીને ચલણમાં મૂકતી હતી. પોલીસને શંકા છે કે આ કૌભાંડમાં અન્ય મોટા માથાઓ પણ સામેલ છે, જેઓ આ નકલી નોટો છાપવાનું અને સપ્લાય કરવાનું કામ કરે છે. આરોપી મહિલાની ધરપકડ બાદ હવે પોલીસ આ કૌભાંડના મૂળ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
આ ઘટના બાદ, અમદાવાદ શહેર DCB પોલીસ સ્ટેશનમાં BNSની કલમ 179, 180, અને 54 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. SOG દ્વારા કેસની વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ હવે આરોપી મહિલાના સંપર્કમાં રહેલા અન્ય લોકોની માહિતી મેળવી રહી છે અને આ નેટવર્કને સંપૂર્ણપણે તોડી પાડવા માટે કાર્યવાહી કરી રહી છે. આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ થવાથી શહેરમાં નકલી નોટોના ચલણ પર અંકુશ લાવવામાં મદદ મળશે તેવી આશા રાખવામાં આવી રહી છે.