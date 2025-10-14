અમદાવાદના ઉસ્માનપુરામાં ગટર સફાઈ દરમિયાન શ્રમિકનું મોત, તપાસ શરૂ
અમદાવાદ ફાયર વિભાગે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો હતો.
Published : October 14, 2025 at 5:26 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં ગટર સફાઈ દરમિયાન શ્રમિકોના મૃત્યુની ઘટનાઓ વારંવાર સામે આવે છે. આવી જ એક દુ:ખદ ઘટના અમદાવાદના ઉસ્માનપુરા વિસ્તારમાં બની છે. ગટર સફાઈ દરમિયાન એક શ્રમિકનું મોત થયું છે.
ઉસ્માનપુરામાં ગટરમાં પડી જવાથી એક યુવકનું મોત થયું હતું. અમદાવાદ ફાયર વિભાગે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો હતો. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સફાઈની કામગીરી સોંપવામાં આવી હતી. જોકે, શ્રમિક સુરક્ષા સાધનો વિના ગટરમાં ઉતર્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જેની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટના અધિકારીએ જણાવ્યું કે, ઉસ્માનપુરા અંડરપાસ નજીક ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટની કામગીરી ચાલી રહી હતી. રાત્રે રિહેબિલિટેશનનું કામ ચાલતું હતું, જ્યારે દિવસે કામ બંધ રહે છે. રિહેબના પીટમાં દેખરેખ રાખતો યુવક અકસ્માતે ગટરમાં પડી જતાં તેનું મોત થયું. આ કામગીરી કેપિટલ એન્જિનિયરિંગ નામની કંપનીને સોંપવામાં આવી હતી. આ ઘટના અંગે વધુ તપાસ ચાલુ છે.
મળતી માહિતી મુજબ, મૃતક યુવક ઉત્તર પ્રદેશનો રહેવાસી હતો અને તેનું નામ અભિષેક હતું. દિવસ દરમિયાન બે થી ત્રણ વ્યક્તિઓને સ્થળ પર દેખરેખ માટે રાખવામાં આવે છે. આ યુવક સવારથી ગુમ થયો હતો, જેની ફરિયાદ નોંધાયા બાદ ગટરમાં પડી ગયો હોવાની શંકાના આધારે ફાયર વિભાગ અને પોલીસને જાણ કરવામાં આવી. ગટરની તપાસ દરમિયાન યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. પોલીસે આ મામલે તપાસ હાથ ધરી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદમાં આ પ્રકારની ઘટનાઓ વારંવાર બનતી રહે છે. આ પહેલાં પણ વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં સુભાષ પાર્ક નજીક ગટર સફાઈ દરમિયાન એક શ્રમિકનું ઝેરી વાયુઓને કારણે ગૂંગળામણથી મોત થયું હતું.
