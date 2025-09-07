વિઘ્નહર્તાની વિસર્જન યાત્રામાં વિઘ્ન ! ગણેશજીની મૂર્તિ પર પડ્યું મસમોટું વૃક્ષ, 3 લોકોને સામાન્ય ઈજા
મહિસાગરના લુણાવાડામાં ગણેશ વિસર્જન યાત્રા દરમિયાન મસમોટું વૃક્ષ અચાનક ધડામ દઈને તૂટી પડ્યું હતું, જેમાં 3થી 4 લોકોને સામાન્ય ઈજા થઈ પહોંચી છે.
Published : September 7, 2025 at 7:53 AM IST
મહીસાગર: લુણાવાડામાં આવેલી ગણેશ સોસાયટી નજીક બારોટ વાળા ચોક પાસે ગણપતિ વિસર્જન યાત્રા દરમિયાન અચાનક એક મસમોટું વૃક્ષ ગણેશજીની પ્રતિમા પર પડ્યું હતું. જેમાં ત્રણથી ચાર લોકોને સામાન્ય ઇજાઓ પહોંચી હતી.
મહિસાગર જિલ્લાના લુણાવાડામાં 10 દિવસના આતિથ્ય માણ્યા બાદ ઠેર ઠેર ગણેશજીની પ્રતિમાનું વિસર્જન કરવામા આવ્યુ હતું, શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમા સ્થાપિત ગણેશજીની વિસર્જન યાત્રા પોલીસના ચૂસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે નીકળી હતી.
ત્યારે નગરના બારોટવાળા ચોક પાસે ગણપતિની મૂર્તિને ટ્રેકટરમા મૂકીને વિર્સજન માટે નીકળેલા ભાવિકોની વિસર્જન યાત્રામાં અચાનક એક મહાકાય વૃક્ષ તૂટી પડ્યું હતું.
સમયે રોડની બાજુમા એક મહાકાય વૃક્ષ ધડામ દઈને ટ્રેકટર ઉપર પડ્યુ હતૂ.વૃક્ષ પડતા ભાવિકોમા દોડધામ મચી ગઈ હતી. ઘટનાને પગલે તાત્કાલિક તંત્રની ટીમ આવી પહોંચી વૃક્ષ હટાવાની કામગીરીમા લાગી ગઈ
હતી. વૃક્ષની ડાળીઓ ગણેશજી પ્રતિમાની ઉપર પડી હતી. વૃક્ષ પડતા રસ્તો પણ બંધ થઈ ગયો હતો. જોકે લોકો પણ કામગીરીમા જોતરાઈને રસ્તો ખુલ્લો કર્યો હતો,સદનસીબે કોઈ જાનહાની થઈ ન હતી.