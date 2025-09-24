ભાવનગરના તળાજામાં રહેણાંક મકાનમાંથી ઝડપાયો દારૂનો મસમોટો જથ્થો, બે વિરૂદ્ધ ગુનો દાખલ

ETV Bharat / state

તળાજા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક રહેણાકી મકાનમાંથી મસમોટો દારૂનો જથ્થા સાથે એક શખ્સને ઝડપી પાડ્યો, જેની પુછપરછ કરતા અન્ય એક શખ્સનું નામ પણ ખુલ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 2:38 PM IST

1 Min Read
ભાવનગર: ભાવનગર એલસીબી પોલીસ જિલ્લામાં પેટ્રોલિંગમાં હતી. ત્યારે તળાજા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવતા તળાજા શહેરના એક રહેણાંકી મકાનમાંથી દારૂનો મસમોટો જથ્થો ઝડપી પાડવામા આવ્યો હતો. આ સાથે એક શખ્સની પોલીસે અટકાયત કરી છે અને વધુ એક શખ્સને ઝડપવાની ગતિવિધિ તેજ કરી છે.

ભાવનગર એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હોય ત્યારે બાતમીને પગલે તળાજા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક રહેણાકી મકાનમાંથી મસમોટો દારૂનો જથ્થા સાથે એક શખ્સને ઝડપી પાડ્યો હતો. આ મામલે વધુ એક શખ્સનું નામ ખુલતા તેમની વિરુદ્ધ પણ પોલીસે ગુનો દાખલ કર્યો છે.

દારૂનો મસમોટો જથ્થો જપ્ત

ભાવનગર એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં જિલ્લા વિસ્તારમાં હતી, ત્યારે તળાજા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવતા લક્ષ્મીનગરમાં બીજા ખાંચામાં રહેતા દીપક ચંદુભાઈ ડાભીના રહેણાકી મકાનમાં બાતમીના પગલે તપાસ કરતા મસમોટો દારૂનો જથ્થો ઘરમાંથી મળી આવ્યો હતો. જેથી પોલીસે ધોરણસરની શખ્સની અટકાયત કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

ભાવનગર LCB પોલીસે દીપક ચંદુભાઈ ડાભીના રહેણાકી મકાનમાં તપાસ કરતા દિપક ચંદુભાઈ ડાભી હાજર મળી આવેલો અને મકાનમાંથી પોલીસને 1035 જેટલી દારૂની બોટલો અને બીયર ટીન 24 જેટલા મળી આવ્યા હતા. એલસીબી પોલીસે 2,84,730 નો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો હતો.

એલસીબી પોલીસે રહેણાંકી મકાનમાં રેડ કરી ત્યારે દિપક ચંદુભાઈ ડાભી મળી આવ્યો હતો, ત્યારે આ ગુનામાં બીજું કોઈ સામેલ છે કે કેમ તેને પગલે પુછપરછ કરતા વધુ એક શખ્સ કિશન ઉર્ફ ગુંદી હિંમતભાઈ મકવાણા ઉંચડી ગામના રહેવાસીનું નામ સામે આવતા બંને વિરુદ્ધ તળાજા પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોંપી હતી.

