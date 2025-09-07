વાજતે-ગાજતે વિઘ્નહર્તાની વિદાઈ, અમદાવાદમાં ગણેશ વિસર્જન માટે રિવરફ્રન્ટ પર લોકોનો મહાસાગર ઉમટ્યો
અમદાવાદ: દસ દિવસથી ચાલી રહેલા ગણેશોત્સવનું ભવ્ય સમાપન થયું છે. ગણેશ વિસર્જન સાથે ગણેશચતુર્થીના પવિત્ર તહેવારનું પૂર્ણાહૂતિ થઈ છે. બાપ્પાના વિસર્જન માટે હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા.
પર્યાવરણની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને, આ વર્ષે પણ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી પધરાવવામાં આવેલી ગણેશ પ્રતિમાઓનું સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર ખાસ બનાવેલા કુંડમાં વિસર્જન કરવામાં આવ્યું. ખાસ કરીને આ કુંડમાં પર્યાવરણને અનુકૂળ મૂર્તિઓનું જ વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું.
રિવરફ્રન્ટ પર ભક્તોનો પ્રવાહ
ગઈકાલે શનિવારની વહેલી સવારથી જ શહેરના અનેક વિસ્તારોમાંથી ગણેશજીની મૂર્તિઓ સાથેના વાહનો અને પદયાત્રીઓનો પ્રવાહ રિવરફ્રન્ટ તરફ વળ્યો હતો. દરેક મંડળ અને પરિવાર 'ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા, પુઢચા વર્ષી લવકર યા'ના જયઘોષ સાથે પોતાના પ્રિય ગણપતિજીને વિદાય આપી રહ્યા હતા અને ભક્તિ અને ઉત્સાહનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો હતો.
રિવરફ્રન્ટ પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત
રિવરફ્રન્ટ પર કડક પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો, જેથી વિસર્જનની પ્રક્રિયા સરળતાથી ચાલી શકે. ટ્રાફિકનું નિયમન પણ વ્યવસ્થિત રીતે કરવામાં આવ્યું હતું, જેથી ભક્તોને કોઈ અગવડ ન પડે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા પાણીના કુંડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આ કુંડમાં માત્ર માટીની અને પર્યાવરણને અનુકૂળ મૂર્તિઓનું જ વિસર્જન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
પર્યાવરણની સુરક્ષા પર ભાર
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી પર્યાવરણને નુકસાન ન થાય તે માટે માટીની મૂર્તિઓનો ઉપયોગ કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. આ વર્ષે પણ ઘણા પરિવારોએ ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશ મૂર્તિઓનું સ્થાપન કર્યું હતું. વિસર્જન સ્થળે પણ AMC દ્વારા લોકોને પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ (POP) અને રંગોવાળી મૂર્તિઓને કુંડમાં વિસર્જન ન કરવા માટે સમજાવવામાં આવ્યા. આ મૂર્તિઓ માટે અલગથી કલેક્શન સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રયાસોનો હેતુ સાબરમતી નદીના પાણીને પ્રદૂષિત થતું અટકાવવાનો છે.
સાંસ્કૃતિક વિરાસત અને આધુનિકતાનું મિશ્રણ
ગણેશોત્સવ એ માત્ર ધાર્મિક તહેવાર નથી, પરંતુ તે સામાજિક એકતાનું પણ પ્રતીક છે. આ દસ દિવસ દરમિયાન વિવિધ વિસ્તારોમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, ભજન-કીર્તન અને લોકનૃત્યોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આજે વિસર્જન સમયે પણ ઢોલ-નગારાના તાલે ભક્તો ગરબે ઘૂમીને આનંદ વ્યક્ત કરતા જોવા મળ્યા.
આ વર્ષે ગણેશ વિસર્જનનો પર્વ શાંતિપૂર્ણ અને સુવ્યવસ્થિત રીતે સંપન્ન થયો. રિવરફ્રન્ટ પરની આ આધુનિક વ્યવસ્થાએ પરંપરા અને પર્યાવરણની જાળવણીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. ગણેશજીની વિદાય સાથે, ભક્તોએ આવતા વર્ષે ફરીથી ગણપતિ બાપ્પાનું આગમન થાય તેની આશા સાથે તેમની મૂર્તિઓને પાણીમાં પધરાવી અને આ પવિત્ર દિવસની ઉજવણીનું સમાપન કર્યું.