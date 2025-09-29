ETV Bharat / state

વેરાવળના ચાંડુવાવમાં ભવ્ય વ્રજવાણી મહારાસ, આહીર બહેનો પરંપરાગત પહેરવેશમાં સજીધજીને રાસમાં જોડાઈ

પરંપરાગત નવખંડી ઓઢણી, કાપડાં, જીમ્મી અને ઘરેણાંથી સજ્જ આહીરાણીયોએ પરંપરાગત રાસની રમઝટ બોલાવીને ગામનું વાતાવરણ ગોકુળધામ સમાન પવિત્ર બનાવ્યું હતુ.

ગીર સોમનાથ : વેરાવળ તાલુકાના ચાંડુવાવ ગામે પ્રાચીન જય અંબે ગરબી મંડળના પટાંગણમાં આહીર સમાજની બહેનો દ્વારા દિવ્ય અને ભવ્ય વ્રજવાણી મહારાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પરંપરાગત નવખંડી ઓઢણી, કાપડાં, જીમ્મી અને ઘરેણાંથી સજ્જ આહીરાણીયોએ પરંપરાગત રાસની રમઝટ બોલાવીને ગામનું વાતાવરણ ગોકુળધામ સમાન પવિત્ર બનાવ્યું હતુ.

દિવ્ય અને ભવ્ય વ્રજવાણી મહારાસ

થોડા જ સમય પહેલાં દ્વારકામાં યોજાયેલ આહીરાણી મહારાસ વિશ્વ વિક્રમરૂપ બન્યો હતો, એની જ યાદ તાજી કરતા ચાંડુવાવ ગામે પણ મહારાસનો અનોખો માહોલ સર્જાયો. મા આદ્યશક્તિની આરાધના સાથે આહીરાણીયો ગોપીભાવમાં લીન થઈ કનૈયા સાથે રમ્યા હોય તેમ અનોખો આધ્યાત્મિક અનુભવ કર્યો હતો.

લોકગાયક હિના આહિરે જણાવ્યુ હતું કે, "આજના સમયમાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે, ત્યારે આવી લોક પરંપરાઓનું જતન જરૂરી છે. આજે અમારી આહીરાણીયો પરંપરાગત પહેરવેશમાં સજીધજીને રાસમાં જોડાઈ છે. જેથી આપણી સંસ્કૃતિ જીવંત રહે."

લોકગાયક અર્જુન આહિરે ભાવુકતા સાથે જણાવ્યું કે "આ વ્રજવાણી રાસ 140 આહીરાણી સતી થઈ ગયેલી સ્મૃતિને જીવંત કરે છે. દ્વારકામાં કાળિયા ઠાકરનો મહારાસ ગાવાનો મોકો મળ્યો હતો, તેવી જ ગૌરવસભર અનુભૂતિ આજે ચાંડુવાવના આંગણે થઈ રહી છે."

આ ભવ્ય આયોજનના સફળ સંચાલન માટે ગામના સરપંચ પ્રતિનિધિ હીરાભાઈ સોલંકી તેમજ યુવાઓની ટીમ વડીલોના માર્ગદર્શન હેઠળ સતત જહેમત ઉઠાવી રહી છે. ચાંડુવાવ ગામની આ દિવ્ય સાંસ્કૃતિક ઉજવણી એ સાબિત કરી દીધું કે પરંપરા અને આધ્યાત્મિકતા સાથે જીવંત રાખવામાં આવે તો પેઢીઓ સુધી સમાજની ઓળખ અખંડિત રહી શકે છે.

