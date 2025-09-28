ETV Bharat / state

મહેસાણામાં નવરાત્રી ગરબામાં રાષ્ટ્રીય એકતાની ઝલક જોવા મળી, લોકો વિવિધ રાજ્યના પોષાકમાં સજ્જ થઈને ગરબે ઘૂમ્યા

પરંપરાગત ગુજરાતી પોષાક જ નહીં, પણ દેશના વિવિધ રાજ્યોની સંસ્કૃતિને પ્રદર્શિત કરતા પોષાકોમાં સજી-ધજીને મા જગદંબાના ગુણગાન ગાયા હતા.

નવરાત્રી ગરબામાં રાષ્ટ્રીય એકતાની ઝલક જોવા મળી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2025

મહેસાણા : ગુજરાતના ગરબા એટલે નવરાત્રિની આત્મા. મહેસાણાની પ્રાર્થના પરિસર સોસાયટીમાં આ વર્ષે નવરાત્રિ મહોત્સવમાં એક અનોખો અને રાષ્ટ્રીય એકતાનો રંગ જોવા મળ્યો હતો. અહીં યોજાયેલા વેશભૂષા નવરાત્રી કાર્યક્રમમાં ગરબાના શોખીનોએ માત્ર પરંપરાગત ગુજરાતી પોષાક જ નહીં, પણ દેશના વિવિધ રાજ્યોની સંસ્કૃતિને પ્રદર્શિત કરતા પોષાકોમાં સજી-ધજીને મા જગદંબાના ગુણગાન ગાયા હતા.

આ ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં 'રાજ્ય અલગ, પણ દેશ એક'નો નારો ગુંજી રહ્યો હોય. મહેસાણા શહેરમાં રાધનપુર રોડની શૈલજા ગ્રીન્સ, સહજ ફ્લેટ, રાજધાની ફાઉન્ડેશન તેમજ રાજપુરની ઇન્દ્રશીલ યુનિવર્સિટી ખાતે નવરાત્રિના ગરબાના અલગ અલગ રંગ સાથે ખેલૈયાઓ ઉત્સાહમાં જોવા મળ્યા હતા.

લોકો વિવિધ રાજ્યના પોષાકમાં સજ્જ થઈને ગરબે ઘૂમ્યા (ETV Bharat Gujarat)

પરંપરા અને આધુનિકતાનું સંગમ અને દેશની એકતા

સામાન્ય રીતે નવરાત્રિમાં ખેલૈયાઓ ચણિયા-ચોળી અને કેડિયા-ધોતીમાં રંગાયેલા જોવા મળે છે, પણ આ સોસાયટીના રહીશોએ નવરાત્રિની પરંપરાને એક ડગલું આગળ વધારીને તેમાં રાષ્ટ્રીય એકતાનો ભાવ ઉમેર્યો હતો. નાના ભૂલકાંઓથી લઈને વડીલો સુધી સૌ કોઈએ આ ઉત્સવમાં ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો.

કોઈ યુવાને ગોવા વાસી બનીને તો કોઈએ પંજાબી કુર્તા-સલવારમાં, વળી કોઈક પરિવાર મરાઠી પોષાકમાં સજ્જ થઈને ગરબે ઘૂમ્યા હતા. આસામ, બંગાળ, રાજસ્થાન અને દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોના પારંપરિક પહેરવેશમાં સજ્જ થઈને ખેલૈયાઓએ સ્ટેજ પર ધમાલ મચાવી હતી. ઢોલના તાલે જ્યારે આ વિવિધતાસભર પોષાકો એકસાથે વર્તુળાકારમાં ફર્યા ત્યારે દ્રશ્ય ખરેખર મનમોહક અને ગર્વની અનુભૂતિ કરાવનારું હતું.

લોકો વિવિધ રાજ્યના પોષાકમાં સજ્જ થઈને ગરબે ઘૂમ્યા (ETV Bharat Gujarat)

સામાજિક સંદેશ આપતી વેશભૂષા

આ કાર્યક્રમમાં માત્ર પ્રાદેશિક સંસ્કૃતિ જ નહીં, પણ કેટલાક લોકોએ સામાજિક સંદેશ આપતી વેશભૂષા પણ રજૂ કરી હતી. જેમ કે, પ્લાસ્ટિક મુક્ત ભારત, બેટી બચાઓ-બેટી પઢાઓ અને સ્વચ્છતા અભિયાન જેવા સંદેશાઓ સાથેની વેશભૂષાએ સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. એક બાળકે પર્યાવરણ બચાવવાનો સંદેશ આપતો કોસ્ચ્યુમ પહેર્યો હતો, જેણે સૌને વિચારતા કરી દીધા હતા.

આ આયોજનના મુખ્ય હેતુ વિશે વાત કરતાં સોસાયટીના આયોજકોએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારો વિચાર માત્ર ગરબા કરવા પૂરતો સીમિત નહોતો, પણ આ તહેવારના માધ્યમથી બાળકો અને યુવાનોમાં ભારતની વિવિધતામાં એકતાની ભાવનાને દ્રઢ કરવાનો હતો. જ્યારે બધા એક થઈને દેશના અલગ-અલગ રાજ્યોની સંસ્કૃતિને અપનાવીને ગરબે ઘૂમે છે, ત્યારે ખરા અર્થમાં 'એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત'નો સંદેશ પ્રસરે છે."

લોકો વિવિધ રાજ્યના પોષાકમાં સજ્જ થઈને ગરબે ઘૂમ્યા (ETV Bharat Gujarat)

આ અનોખી ઉજવણીએ મહેસાણાના નવરાત્રિ મહોત્સવને એક નવી ઓળખ આપી છે, અને સાબિત કર્યું છે કે ગુજરાતનો ગરબો ખરા અર્થમાં દેશની એકતાનું પ્રતીક બની શકે છે.

