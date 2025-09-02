ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષથી સોલાર પાવર પ્લાન્ટમાં ચોરીના બનાવો બનતા હતા, જેના પગલે ફરિયાદો પણ નોંધાઈ હતી, ત્યારે ભાવનગરની પેરોલ ફર્લો સ્ક્વૉડ દ્વારા મળેલી બાતમીને પગલે ચોરી કરતી ટોળકીના છ સાગરીતોને ઝડપી લેવામાં પોલીસને સફળતા મળી છે. જોકે, આ ટોળકી સાથે સંકળાયેલા વધુ 4 શખ્સ પોલીસ પકડથી દૂર છે.
બે વર્ષથી રાત્રે કરતા હતા ચોરી
ભાવનગર પેરોલ ફર્લો સ્ક્વૉડ દ્વારા પેટ્રોલિંગ દરમિયાન સોલાર પેનલના કેબલ વાયરની થતી ચોરીને પગલે છ જેટલા શખ્સોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. પોલીસે ભરત ડુંગરસિંહભાઈ વાઘેલા, લાલજી ઉર્ફે લાલો કલ્યાણભાઈ ચૌહાણ, અજય ઉર્ફે અજયો પ્રવીણભાઈ ડાભી, પરેશ બાબુભાઈ મકવાણા, નિલેશ ઉર્ફે નીલુ ઉર્ફે ઘુઘો રાજુભાઈ રાઠોડ અને રાધેશ ઉર્ફે રાધે ઘુઘાભાઈ વાઘેલાને ઝડપી લીધા છે. જ્યારે આ ગુન્હામાં વધુ ચાર શખ્સોના નામ પણ ખુલવા પામ્યા છે.
આરોપીઓેએ કરી કબુલાત
પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડ દ્વારા છ શખ્સોને ઝડપી લીધા બાદ તેમની પાસેથી સ્ટીલની ધાતુની નાની મોટી ટાંકીઓ, સોલાર પેનલનો કનેક્ટર કેબલ વાયર, રોકડ, બોલેરો પીકપ ગાડી, વધુ એક બોલેરો પીકપ ગાડી, વાયર કાપવાના લોખંડની નાની મોટી કટર, મોબાઈલ મળીને કુલ 10,17,600 નો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો છે. આ સાથે વલભીપુર તાલુકામાં સોલાર પેનલના કેબલ વાયર, લોખંડના સળિયાની ભારીની પણ કબૂલાત આપી છે.
હજુ ચાર શખ્સો ફરાર
પકડાયેલા શખ્સો પૈકી પાંચ વિરુદ્ધ અગાઉ અનેક ગુના નોંધાયેલા છે, જ્યારે આ ગુનામાં વધુ ચાર શખ્સો સામેલ છે. જેને પકડવાના બાકી છે તેમાં મહેશ મથુરભાઈ મકવાણા, ગોપાલ નરસિંહભાઈ મકવાણા, અજય ડાયાભાઈ પરમાર અને ચોરીનો મુદ્દામાલ ખરીદનાર ગોપાલભાઈ ગોહેલ જેને ઝડપવા માટે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.