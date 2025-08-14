ભાવનગર: જિલ્લામાં હજારો રત્ન કલાકારો કામ કરી રહ્યા છે ત્યારે નાની મોટી સમસ્યાઓ સામે આવતી હોય છે.પરંતુ બે રત્ન કલાકારોને ગાળો બોલવાની ના કહેતા એક રત્નકલાકારને પકડીને માર મારવામાં આવ્યો હતો. જેથી તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવાની ફરજ પડી હતી. ભોગ બનનાર રત્ન કલાકારે સામેના બંને રત્ન કલાકારો વિરુદ્ધ ગારીયાધાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના: ભાવનગરના ગારીયાધાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ભોગ બનનાર ફરીયાદી આલાભાઇ રાહાભાઈ ખાંભલીયા એવા મતલબની ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે 13 તારીખના રોજ તેઓ સુખનાથ પ્લોટ ખાતે આવેલા અરવિંદભાઈ વશરામભાઈ ખાંભલીયાના હીરાના કારખાને હીરા ઘસવાનું કામ કરે છે ત્યારે બપોરના સમયે ચા પીને પરત ફરતા તેમના કારખાના નજીક ઉભેલા દિનેશ ઉર્ફે સનેડો ભાલીયા અને જગદીશ વેલાભાઈ પરમાર ગાળો બોલતા હોય તેથી તેમને અહીં મહિલાઓ હીરા ઘસવા આવતી હોય ગાળો નહીં બોલવા જણાવ્યું હતું. તેથી જગદીશ મને બોલાવીને કહ્યું અહીં આવતો તારે શું છે ત્યાં જઈને મેં ફરી કહ્યું અહીંયા ગાળો બોલોમાં મહિલાઓ હીરા ઘસવા આવતી હોય છે.
નોંધાયેલી ફરિયાદ પ્રમાણે આલાભાઇ રાહાભાઈ ખાંભલીયાએ વધુ નોંધાવ્યું હતું કે, તેથી બંને ઉશ્કેરાઈ ગયા દિનેશ ઉર્ફે સનેડો ભાલીયાએ મને પાછળથી પકડી રાખ્યો અને ત્યાં બાજુમાં પડેલા પાઇપ લઈને જગદીશે મને જમણે આંખની ઉપર કપાળના ભાગે પાઇપ માર્યો હતો. જેથી હું નીચે પડી ગયો. ત્યારબાદ જગદીશએ ઢીકા પાટુનો માર મારવા લાગ્યો હતો. આથી મેં બુમાં બૂમ કરતા મારો ભત્રીજો અને મારા શેઠ દોડી આવ્યા હતા અને મને વધુ મારથી બચાવ્યો હતો.
પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ: ઘટના સ્થળે ભોગ બનનારના ભત્રીજો રાજુભાઈ અને તેના શેઠ અરવિંદભાઈ આવી જતા આલાભાઇને વધુ મારથી બચાવ્યા હતા. ત્યારબાદ એક ફોરવીલ કારમાં અરવિંદભાઈ અને રાજુભાઈ આલાભાઇને ગારીયાધારની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ ગયા હતા. જો કે ત્યારબાદ વધુ સારવારની જરૂર હોવાથી ભાવનગર સર ટી હોસ્પિટલ ખાતે આલાભાઇ રાહાભાઇ ખાંભલીયાને ખસેડવામાં આવ્યા છે અને બંને વિરુદ્ધ ગારીયાધાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
