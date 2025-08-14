સાબરકાંઠા: ઈડર તાલુકાના આરસોડિયા ગામ નજીક આવેલા સપ્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર સામેની સાબરમતી નદીમાં પહેલીવાર મગર દેખાતાં આશ્ચર્ય અને ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું છે. મંદિર ટ્રસ્ટે તાત્કાલિક ભક્તોને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરી છે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અહીં નદીમાં સ્નાન માટે આવતા હોય છે, પરંતુ મગર દેખાયાની ઘટનાને પગલે નદીના પટમાં ન ઉતરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
તાજેતરના બનાવમાં, સપ્તેશ્વર ખાતે મગરે એક કૂતરાનો શિકાર કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોમાં ભયનો માહોલ વધુ ગાઢ બન્યો છે. તહેવારો દરમિયાન નદીના પટ પર મોટી ભીડ એકત્ર થતી હોવાથી આ ઘટનાએ સ્થાનિક તંત્રને ચેતવણી આપી છે. સ્થાનિક લોકો અને ભક્તોને નદીથી દૂર રહેવા અને સુરક્ષા માટે સાવચેતી રાખવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.
સ્થાનિક લોકોએ સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ કડક કરવાની માંગ ઉઠાવી છે. સુરક્ષા દળો અને સ્થાનિક તંત્ર પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે, જેથી આગામી દિવસોમાં કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને.
