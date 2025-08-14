ETV Bharat / state

સાબરકાંઠાના સપ્તેશ્વર મંદિર પાસે નદીમાં મગરે કુતરાનો કર્યો શિકાર, ભક્તોને સાવચેતીની અપીલ - CROCODILE HUNTED A DOG

ઈડર તાલુકાના આરસોડિયા ગામ નજીક આવેલા સપ્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર સામેની સાબરમતી નદીમાં પહેલીવાર મગર દેખાતાં આશ્ચર્ય અને ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું છે.

સાબરકાંઠાના સપ્તેશ્વર મંદિર પાસે નદીમાં મગરે કુતરાનો કર્યો શિકાર
સાબરકાંઠાના સપ્તેશ્વર મંદિર પાસે નદીમાં મગરે કુતરાનો કર્યો શિકાર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2025 at 5:59 PM IST

1 Min Read

સાબરકાંઠા: ઈડર તાલુકાના આરસોડિયા ગામ નજીક આવેલા સપ્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર સામેની સાબરમતી નદીમાં પહેલીવાર મગર દેખાતાં આશ્ચર્ય અને ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું છે. મંદિર ટ્રસ્ટે તાત્કાલિક ભક્તોને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરી છે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અહીં નદીમાં સ્નાન માટે આવતા હોય છે, પરંતુ મગર દેખાયાની ઘટનાને પગલે નદીના પટમાં ન ઉતરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

તાજેતરના બનાવમાં, સપ્તેશ્વર ખાતે મગરે એક કૂતરાનો શિકાર કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોમાં ભયનો માહોલ વધુ ગાઢ બન્યો છે. તહેવારો દરમિયાન નદીના પટ પર મોટી ભીડ એકત્ર થતી હોવાથી આ ઘટનાએ સ્થાનિક તંત્રને ચેતવણી આપી છે. સ્થાનિક લોકો અને ભક્તોને નદીથી દૂર રહેવા અને સુરક્ષા માટે સાવચેતી રાખવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.

સાબરકાંઠાના સપ્તેશ્વર મંદિર પાસે નદીમાં મગરે કુતરાનો કર્યો શિકાર (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક લોકોએ સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ કડક કરવાની માંગ ઉઠાવી છે. સુરક્ષા દળો અને સ્થાનિક તંત્ર પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે, જેથી આગામી દિવસોમાં કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને.

આ પણ વાંચો:

સાબરકાંઠા: ઈડર તાલુકાના આરસોડિયા ગામ નજીક આવેલા સપ્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર સામેની સાબરમતી નદીમાં પહેલીવાર મગર દેખાતાં આશ્ચર્ય અને ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું છે. મંદિર ટ્રસ્ટે તાત્કાલિક ભક્તોને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરી છે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અહીં નદીમાં સ્નાન માટે આવતા હોય છે, પરંતુ મગર દેખાયાની ઘટનાને પગલે નદીના પટમાં ન ઉતરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

તાજેતરના બનાવમાં, સપ્તેશ્વર ખાતે મગરે એક કૂતરાનો શિકાર કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોમાં ભયનો માહોલ વધુ ગાઢ બન્યો છે. તહેવારો દરમિયાન નદીના પટ પર મોટી ભીડ એકત્ર થતી હોવાથી આ ઘટનાએ સ્થાનિક તંત્રને ચેતવણી આપી છે. સ્થાનિક લોકો અને ભક્તોને નદીથી દૂર રહેવા અને સુરક્ષા માટે સાવચેતી રાખવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.

સાબરકાંઠાના સપ્તેશ્વર મંદિર પાસે નદીમાં મગરે કુતરાનો કર્યો શિકાર (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક લોકોએ સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ કડક કરવાની માંગ ઉઠાવી છે. સુરક્ષા દળો અને સ્થાનિક તંત્ર પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે, જેથી આગામી દિવસોમાં કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

CROCODILE HUNTED A DOGSAPTESHWAR TEMPLESABARKANTHACROCODILE IN RIVERCROCODILE HUNTED A DOG

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.