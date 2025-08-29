રાજકોટ: જેતપુરમાં એક ટેન્કર પલટી મારી જતાં રોડ પર તેલ ઢોળાયું હતું. જમીન પર ઢોળાયેલા આ તેલને ભરવા માટે સ્થાનિક લોકોએ પડાપડી કરી મુકી હતી. લોકો ડબ્બા, કેરબા સહિતની વસ્તુઓ લાવીને તેલ ભરતા જોવા મળ્યા હતા.
રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર તાલુકામાં આવેલ ભીડભંજન રોડ પર તેલ ભરેલું એક કન્ટેનર વળાંક લેતી સમયે પલટી મારી ગયું હતું. આ ઘટનાને પગલે રસ્તા પર તેલ ઢોળાઈ ગયું હતું.
આ અંગે જાણ થતાં સ્થાનિક લોકો તેલ ભરવા માટે દોડી આવ્યા હતાં. લોકો હાથમાં જે આવ્યું એ ડબ્બા, કેરબા અને અન્ય વાસણો લઈને તેલ ભરવા પડાપાડી કરતા જોવા મળ્યા હતા. કેટલાક લોકો ટેન્કરમાંથી લિક થઈ રહેલા તેલને ભરતા જોવા મળ્યા તો, હતું તો બીજી તરફ કેટલાક લોકો એવા હતા જે ટેન્કરમાંથી પલટી ખાઇને રોડની એક તરફ ખાડામાં જમા થયેલા તેલમાંથી વાસણ ભરતા હતા.
બીજી તરફ આ અંગે જાણ થતાં જેતપુર તાલુકા પોલીસને જાણ થતાં ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને લોકોને તેલ ભરવાથી રોક્યા હતા. જેતપુર પોલીસે આ મામલે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
તેલ ભરેલું ટેન્કર પલટી મારી જવાની ઘટનામાં ડ્રાઈવરને નાની-મોટી ઈજા પહોંચી છે આમ સદનસીબે કોઈ મોટી જાનહાની થઈ નથી. જો કે આ ટેન્કર ક્યાંથી આવ્યું હતું અને ક્યાં જઈ રહ્યું હતુ તેને લઇને કોઈ માહિતી સામે આવી નથી.