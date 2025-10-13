ETV Bharat / state

ઉપલેટા નગરપાલિકા ફરી વિવાદમાં, અંદાજિત 20 લાખની સ્ટ્રીટ લાઈટ ખરીદીમાં ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ

ઉપલેટા નગરપાલિકાએ ખરીદેલી અંદાજિત 20 લાખની સ્ટ્રીટ લાઈટ ખરીદીમાં ભ્રષ્ટાચારની બાબત સામે આવતા આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ શરૂ થયો છે. જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

ઉપલેટા નગરપાલિકા ફરી વિવાદમાં
ઉપલેટા નગરપાલિકા ફરી વિવાદમાં (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 13, 2025 at 9:46 AM IST

Updated : October 13, 2025 at 11:05 AM IST

રાજકોટ: ઉપલેટામાં તાજેતરમાં ઉપલેટા નગરપાલિકા દ્વારા સરકારની જેમ પોર્ટલ વેબસાઈટ છે, જેમાંથી અંદાજિત રૂપિયા 20 લાખની સ્ટ્રીટ લાઈટ અને તેમને લગતો માલસામાન ખરીદવામાં આવેલો છે ત્યારે અહીંયા ઉપલેટા નગરપાલિકાએ કરેલી આ ખરીદીને કારણે નગરપાલિકાના ખુદ ભાજપના સદસ્યો અને વિરોધ પક્ષ દ્વારા આ ખરીદીમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનું અને 8 લાખનો માલ 20 લાખમાં ખરીદી 12 લાખ રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનું જણાવી બિલ ન ચૂકવવા ચીફ ઓફિસર લેખિત વાંધાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે અને મીડિયા સમક્ષ પણ જણાવ્યું છે.

આ ખરીદીમાં હદ તો ત્યાં થાય છે કે જે ખરીદી ઉપલેટા નગરપાલિકાએ કરેલી છે, તે જેમના પરિપત્ર મુજબ ક્લાસ વન અને ક્લાસ ટુ અધિકારી આ ખરીદી કરી શકે છે, પણ આ ખરીદીમાં જેમને નામે ઓર્ડર આપવામાં આવેલો છે તે એલ્વિસ સુવા ઉપલેટા નગરપાલિકાનો એક કરાર આધારિત કર્મચારી છે. જેમને આ બાબતની કોઈપણ માહિતી પણ નથી અને એમને તેમના નામના બનેલા બિલ અંગેની પણ કોઈ પણ માહિતી નથી. ત્યારે આ મામલે કર્મચારી દ્વારા પોતે આ સંપૂર્ણ બાબતથી અજાણ હોવાથી જેમના નામનું બિલ બનેલું છે તેવા નામના કર્મચારીએ મુખ્ય અધિકારી સહિતનાઓને આમ અમને લેખિત ફરિયાદ અને રજૂઆત પણ કરી છે.

ઉપલેટા નગરપાલિકા ફરી વિવાદમાં (Etv Bharat Gujarat)

અહીં જોવા જેવી અને મહત્વની વાત તો એ છે કે, આ સ્ટ્રીટ લાઈટ કમિટીનું કાર્યક્ષેત્ર છે, આમ છતા આ તમામ કામગીરી ખરીદીની ઉપલેટા નગરપાલિકાની બાંધકામ શાખા દ્રારા કરી લેવામાં આવી હોવાની માહિતી બહાર આવી છે. ત્યારે આ ખરીદીના બિલ નગરપાલિકામાં આવતા સમગ્ર પ્રકરણ બહાર આવતા સ્ટ્રીટ લાઈટ કમિટીના ચેરમેન જગદીશ વિરમગામમાંએ મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું છે કે, આ મામલે તેમને કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી કે ખ્યાલ નથી ઉપરાંત આ ખરીદી બાબતે પોતે અજાણ છે, અને સાથે જ આ ખરીદી અંગે તેમની પણ કોઈ પણ પ્રકારની મંજૂરી લેવાયેલી નથી અને સાથે જ જે કર્મચારીના નામ ઉપર ખરીદી કરવામાં આવી છે. આ અંગેની માહિતી અને જાણકારી તેમજ કેટલા રૂપિયાની રકમની ખરીદી થઈ શકે તેમને માલુમ હોવા છતાં પણ પોતે મીડિયાથી દૂર ભાગી રહ્યા છે, અને આ મામલે ભૂગર્ભમાં ઉતરવા માટેની તૈયારીઓ પણ કરી રહ્યા છે.

અંદાજિત 20 લાખની સ્ટ્રીટ લાઈટ ખરીદીમાં ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ
અંદાજિત 20 લાખની સ્ટ્રીટ લાઈટ ખરીદીમાં ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ (Etv Bharat Gujarat)

ઉપલેટા નગરપાલિકામાં ભ્રષ્ટાચારનો બીજો પુરાવો એ બહાર આવ્યો કે, આ સમગ્ર પ્રકરણ બહાર આવતા જેમને નામે ખરીદી કરેલી છે, તે એલ્વિસ સુવાએ ઉપલેટા નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને એક લેખિત પત્ર લખી જણાવેલ છે કે, મારા આઈડી માંથી માલ ખરીદી થયો છે, પણ આ અંગે મને કોઈ પણ પ્રકારની ખબર નથી ને મેં ક્યાંય સહી કરી નથી કે મેં કોઈ આવો ઓર્ડર આપેલ નથી આમ છતાં આ અંદાજિત 20 લાખનો ઓર્ડર મારા આઈડીમાંથી થયેલા છે અને આમાં ભ્રષ્ટાચાર થયેલા હોવાનું પૂરી શક્યતા છે, તેથી આ બિલમાં પોતે આ પ્રકરણમાં ક્યાંય ન હોવાનું ચીફ ઓફિસરને લેખિતમાં આપેલ છે, ત્યારે હવે સવાલ એ ઉભો થાય છે કે, આ 20 લાખની ખરીદીમાં અને તેમાં થયેલા ભ્રષ્ટાચારમાં નગરપાલિકામાંથી જવાબદાર કોણ બાંધકામ શાખામાંથી આ ઓર્ડર થયો છે, ત્યારે બાંધકામના કર્મચારી બાંધકામના ચેરમેન, ચીફ ઓફિસર કે પ્રમુખ આ સમગ્ર પ્રકરણમાં જવાબદાર કોણ એ તપાસ માંગી લે તેવો વિષય છે.

કોંગ્રેસના ઉપલેટા નગરપાલિકાના સદસ્ય લક્ષ્મણભાઈ ભોપાળાએ આ અંગે આગળની કાર્યવાહી અને લેખિત બાબત કરવામાં આવશે તેવું જણાવ્યું છે, અને સાથે જ ઉપલેટા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના પૂર્વ પ્રમુખ કૃષ્ણકાંત ચોટાઈ દ્વારા એક નિવેદન કરી આ સમગ્ર પ્રકરણની પોતે એન્ટીકરપ્શનમાં ફરિયાદ કરશે અને આ ભ્રષ્ટાચારને ખુલ્લો પાડશે એવું નિવેદન આપ્યું છે. અત્યારે આ પ્રકરણ ટોક ઓફ ટાઉન બનેલું છે.

ઉપલેટા નગરપાલિકા ફરી વિવાદમાં
ઉપલેટા નગરપાલિકા ફરી વિવાદમાં (Etv Bharat Gujarat)

આ મામલે ઉપલેટા નગરપાલિકાના પ્રમુખ વર્ષાબેન ગજેરા દ્વારા શરૂઆતમાં તો મીડિયા સમક્ષ કંઈ પણ કહેવાનો ઇનકાર કરેલ અને મીડિયાથી દૂર ભાગી રહ્યા હતા અને બાદમાં કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા તેમને લેખિતમાં અને શું જવાબ આપવો અને શું બોલવું તે માટેની લેખિત કાગળ ઉપર તૈયાર કરેલી માહિતી આપી હતી જે પ્રમુખ દ્વારા ગોખણપટ્ટી કરીને કાગળ ઉપર લખી દેવામાં આવેલા જવાબને મીડિયા સમક્ષ જવાબ આપી દીધેલો છે. ત્યારે આ મામલે પ્રમુખ દ્વારા એવું જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આ કામગીરી અટકાવવા માટેના જે ખોટા પ્રયત્નો થાય છે, બાકી જે વસ્તુ કાયદેસર છે.

આમ જોવા જઈએ તો ઉપલેટા નગરપાલિકામાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ભરપૂર ભ્રષ્ટાચારની કામગીરી અને નબળું તેમજ હલકું તેમજ ખરાબ ગુણવત્તાવાળું મટીરીયલ સપ્લાય તેમજ અન્ય વિવાદોની ચર્ચા થઈ રહી છે. ત્યારે આ મામલે ખરીદ કરવામાં આવેલી સ્ટ્રીટ લાઇટની બાબતમાં એલ્વિસ સુવા નામના કર્મચારીના નામનો ઉપયોગ કરી ખરીદ કરવામાં આવેલ રકમ બાબતે સુવા દ્વારા લેખિતમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ઉપલેટા નગરપાલિકાના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય અધિકારી એવા નીલમ ઘેટિયા દ્વારા તેમના નામનો જબરદસ્તી આઈડી બનાવેલ અને તેમને આ બાબતથી અજાણ રાખી અગાઉ પણ નીલમ ઘેટીયા નામના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફિસર દ્વારા ખરીદી કરવામાં આવેલી છે, ત્યારે આ મામલે ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફિસરની વાત કરવામાં આવે તો જેમની ત્રણ વખત બદલી થઈ ગઈ હતી અને બાદમાં ફરીથી ઉપલેટા નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર તરીકે નીલમ ઘેટીયાની નિમણૂક કરેલી હતી. જેમાં તેમના સમયની અંદર ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં ગોલમાલ અને ભ્રષ્ટાચારની બાબતો થયેલી હોય તેમની પણ આધાર પુરાવા સાથેની ફરિયાદ ગાંધીનગર સુધી થયેલી છે, અને તેમના વિરુદ્ધમાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે. આ તપાસમાં એન્ટીકરપ્શન બ્યુરોની પણ એન્ટ્રી થવાની પણ નીલમ ઘેટિયા વિરુદ્ધમાં સંભાવનાઓ છે અને સાથે જ ઉપલેટા હેરિટેજ ટાવર બિલ્ડિંગમાં જે તે સમયની બોડીના સદસ્યો અને પ્રમુખ તેમજ મુખ્ય અધિકારી સામે હાઇકોર્ટમાં ગેરરીતિ અને ગોલમાલ તેમજ પૈસાનો ખોટો ઉપયોગ કરી ભ્રષ્ટાચાર કરવાની બાબતે ફરિયાદ દાખલ થવાની પણ જાગૃત નાગરિકો દ્વારા તૈયારીઓ થવા પામી છે.

ઉપલેટા નગરપાલિકામાં નવી બોડી આવ્યા બાદ વિવાદો વચ્ચેના બિલ અને મોટા મોટા બીલો ચૂકવવા માટેની અને પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે જેમાં ઉપલેટા નગરપાલિકાએ ચૂકવવા માટેના રજુ કરેલા બિલમાં પ્રમુખ તરફથી લાખો રૂપિયાના સામાન્ય સભાની અપેક્ષાએ બિલ ચૂકવવાના હુકમ કરાય છે જે બાબતે વિરોધ પક્ષ દ્વારા ગેરરીતિ અને ગોલમાલ હોવાથી તેમજ નાગરિકોની અનેક ફરિયાદો અને રજૂઆતો ધ્યાન પર આવતા ઉપલેટા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને કોંગ્રેસના નગરપાલિકા સદસ્ય દ્વારા રાજકોટ પ્રાદેશિક કમિશનરને ફરિયાદ કરેલ છે જેમની પણ તપાસ ચાલી રહી છે.

તાજેતરમાં જ દ્વારકાથી ઉપલેટા ખાતે બદલી થયેલા ચીફ ઓફિસર ઉદય નસીબ અગાઉ પણ દ્વારકામાં અનેક વિવાદોમાં આવી ચૂક્યા છે, અને સુત્રો પાસેથી મળતી માહિતીઓ અનુસાર તેમના વિરુદ્ધમાં એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોમાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે, જ્યારે અહીંયા ઉપલેટા નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર તરીકે ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ નોકરી ઉપર હાજર ઓછા અને રજા ઉપર વધારે હોવાને કારણે ઉપલેટાના અરજદારો નગરપાલિકાના સદસ્યો છેલ્લા બે મહિનાથી હેરાનગતિ ભોગવી રહ્યા હોવાની પણ નાગરિકોની ફરિયાદો ઊઠવા પામી છે.

8 લાખનો માલ 20 લાખમાં ખરીદી 12 લાખ રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનો આરોપ
8 લાખનો માલ 20 લાખમાં ખરીદી 12 લાખ રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનો આરોપ (Etv Bharat Gujarat)

જોકે અગાઉના ચીફ ઓફિસર દ્વારા કરવામાં આવેલા ભ્રષ્ટાચારને ઉજાગર કરનાર અને માહિતીઓ માંગનાર એક અરજદાર અને જાગૃત નાગરિકને દબાવવા માટે ઉપલેટા પોલીસનો પણ દૂર ઉપયોગ કરાયેલો હતો. આ બાબતની પણ ફરિયાદ થયેલી છે અને આ મામલાની ફરિયાદ રાજકોટ જિલ્લા પોલીસ વડા રાજકોટ રેન્જ આઈ.જી. અને ગુજરાત રાજ્યના ડી.જી.પી.ને પણ કરાયેલી છે, ત્યારે અહીંયા ઉપલેટા નગરપાલિકામાં થયેલા ગોલમાલ અને ભ્રષ્ટાચાર બાબતે ઉચ્ચ કક્ષાએથી તપાસ ચાલી રહી છે. જેથી અધિકારીઓ હવે દિનપ્રતિદિન મીડિયાથી તેમજ લોકોના સવાલોથી અને ઉપલી કચેરીની તપાસથી ભૂગર્ભમાં વારંવાર ઉતારવા માટે ગેરહાજર રહી રહ્યા છે અને સાથે જ ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફિસર પણ પોતે કઈ રીતે આ પ્રકરણમાંથી બચે તે માટેના રાજકીય માણસોના ટેકાઓ અને મદદ લઈ રહી હોવાના પણ ગુપ્ત સૂત્રો પાસેથી માહિતીઓ મળી રહી છે.

UPLETA MUNICIPALITY OF RAJKOTCORRUPTION IN UPLETA MUNICIPALITYSTREETLIGHT SCAM IN UPLETARAJKOT NEWSUPLETA MUNICIPALITY

