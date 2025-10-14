જૈન દેરાસરમાં થયેલી કરોડોની ચાંદીની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, આ રીતે પૂજારી સહિત 3નો ફૂટ્યો ભાંડો
અમદાવાદના પાલડી સ્થિત જૈન દેરાસરમાં થયેલી કરોડોની ચાંદીની ચોરીનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી કાઢ્યો છે. ત્યારે જાણીએ કેવી રીતે ફૂટ્યો આરોપીઓનો ભાંડો.
અમદાવાદ: તસ્કરોનો કોઈ ધર્મ હોતો નથી, ચોર માટે શું ઘર કે શું મંદિર, પરંતુ અચરજ ત્યારે થાય જ્યારે જેના ભરોસે મુકેલી કિંમતી વસ્તુઓ પર તે જ નજર બગાડે. અમદાવાદ શહેરના પાલડી વિસ્તારમાં આવેલા શ્રી લક્ષ્મીવર્ધક જૈન દેરાસરમાં ચોરીની ઘટનાએ સમગ્ર જૈન સમાજને સ્તબ્ધ કરી દીધો હતો. આ અંગે શ્રી લક્ષ્મીવર્ધક જૈન સંઘના સેક્રેટરી રાજેશ ચંપકલાલ શાહે પાલડી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને સામે આવ્યો ચોરોનો અસલી ચહેરો.
કેવી રીતે ચોરીની ઘટના સામે આવી ?
ગત 10 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ સવારે આશરે 11 વાગ્યે, રાજેશ શાહ અને સંઘના અલ્પેશ મહેન્દ્રભાઈ પરીખ દેરાસર ખાતે ઓફિસે હાજર હતા. જોકે, 8 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ ભગવાનને ચઢાવવામાં આવેલી ચાંદીની આંગી (ખોયું) દેરાસરમાં આવેલા લોકરવાળા ભોંયરામાં મૂકવા માટે પૂજા સામગ્રી રૂમમાં ગયા. પરંતુ, આંગી ત્યાં મળી નહોતી, જેથી દેરાસરમાં અને પૂજા રૂમોમાં શોધખોળ શરૂ કરી. ભગવાનની બંને આંગી (મુગટ તથા કુંડળ) મળી ન આવતા, તેઓએ લોકર રૂમના ભોંયરામાં પણ તપાસ કરી. આ અંગે ટ્રસ્ટના અન્ય સભ્યોને જાણ થતા તેઓ પણ આવી ગયા હતા. ત્યારબાદ, લોકરવાળા ભોંયરામાં અન્ય કિંમતી ચીજવસ્તુઓની તપાસ કરતાં ચોરી થઈ હોવાનું જણાયું.
શંકાના દાયરામાં શખ્સો
દેરાસરના પૂજારી મેહુલ હરીસિંહ રાઠોડ સફાઈ કર્મચારી કિરણ નેનાભાઈ અને તેની પત્ની પુરી ઉર્ફે હેતલબેન કિરણભાઈની મદદગારીથી આ ગુનો આચરવામાં આવ્યો હોવાનું જણાયું છે. પૂજારી મેહુલ અને તેના ભાઈ દિનેશ પાસે લોકરવાળા ભોંયરાની ચાવીઓ રહેતી હતી.
કરોડો રૂપિયાના ચાંદીની ચોરી
આરોપીઓએ લોકરની ચાવી વડે ભોંયરાને ખોલીને અને પૂજા રૂમમાંથી ચાંદીના પુંઠીયા 9 નંગ કે જે શણગાર માટે દિવાલ પર લગાવવામાં આવતા હતા તે, આ ઉપરાંત ચાંદીનો મુગૂટ તથા કૂંડળ સાથેની બે આંગીનો સમાવેશ થાય છે. ચોરાયેલી વસ્તુઓનું કુલ વજન 117 કિલો 336 ગ્રામ હતું, જેની કુલ કિંમત 1 કરોજ 64 લાખ 11 હજાર 240 રૂપિયા આંકવામાં આવી છે.
આ રીતે આરોપીઓ પર ગઈ શંકા
સીસીટીવી કેમેરા ચકાસતા, દેરાસરના પૂજારી મેહુલ હરીસિંહ રાઠોડ તારીખ 8 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ સાંજે પોણા ત્રણ વાગ્યાના અરસામાં સીસીટીવી કેમેરાની મેઈન ઇલેક્ટ્રીક સ્વીચ બંધ કરતા અને સાંજના સવા પાંચ વાગ્યે ફરી ચાલુ કરતા જણાયા હતા. પૂજારી મેહુલે 09 ઓક્ટોબર 2025ના સવારે 06.30 વાગ્યે દેરાસરથી ક્યાંક જતો રહ્યો હતો અને પરત આવ્યો નહોતો. સફાઈ કર્મચારી કિરણ અને તેની પત્ની પુરીબેન ઉર્ફે હેતલબેન પણ કામ પર ગેરહાજર હતા. વધુમાં, કિરણ અને પુરીબેનનો સંયુક્ત પગાર દસ હજાર હોવા છતાં, તેઓએ તાજેતરમાં વિસનગર ખાતે એક ટેનામેન્ટ મકાન અને મહિન્દ્રા પીક-અપ ફોર વ્હિલર ખરીદેલું હતું. આ સંજોગોને આધારે આ ત્રણેય આરોપીઓ પર શંકા ઊભી થઈ હતી.
પોલીસ ફરિયાદ અને કાર્યવાહી
ફરિયાદીએ પોતાની રીતે ચકાસણી કર્યા બાદ ટ્રસ્ટના સભ્યોના કહેવાથી ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પાલડી પોલીસે આ અંગે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 305(D), 306, 54, અને 316(5)(I) હેઠળ ગુનો નોંધી, તપાસ હાથ ધરી છે.