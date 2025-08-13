ETV Bharat / state

સુરતના સરથાણામાં વેપારી સાથે 51 લાખની છેતરપિંડી, ત્રણ આરોપીઓ ઝડપાયા, 12.50 લાખ જપ્ત

સરથાણા વિસ્તારમાં એક વેપારી સાથે 51 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો મામલો સામે આવ્યો છે.

સુરતના સરથાણામાં વેપારી સાથે 51 લાખની છેતરપિંડી
સુરતના સરથાણામાં વેપારી સાથે 51 લાખની છેતરપિંડી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2025 at 9:41 PM IST

સુરત: સરથાણા વિસ્તારમાં એક વેપારી સાથે 51 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો મામલો સામે આવ્યો છે. ત્રણ આરોપીઓએ વેપારીને RTGS દ્વારા આંગડિયા પેઢીમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાની લાલચ આપીને નાણાં પડાવી લીધા હતા અને પરત ન આપી છેતરપિંડી આચરી હતી. આ ઘટના બાદ સરથાણા પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ત્રણેય આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા અને તેમની પાસેથી 12.50 લાખ રૂપિયા જપ્ત કર્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આરોપીઓએ આ છેતરપિંડી માટે બોગસ આંગડિયા પેઢી ઊભી કરી હતી.

RTGSની લાલચ આપી છેતરપિંડી

મોટા વરાછાના મંત્ર હોમ્સ ખાતે રહેતા અને વેપાર કરતા દિનેશ તુલસીભાઈ કુકડિયા સાથે આ છેતરપિંડી થઈ હતી. ગત 6 અને 7 ઓગસ્ટ દરમિયાન સરથાણા જકાતનાકા પાસે આવેલા રોયલ આર્કેડની એક દુકાનમાં કિશોરભાઈ ઘોડાદરા (રહે. કતારગામ), ભરતભાઈ પટેલ અને કિરીટ ઉર્ફે કે.કે. પટેલે એજન્ટ તરીકે કમિશનની લાલચે RTGS દ્વારા પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાનું વચન આપ્યું હતું.

સુરતના સરથાણામાં વેપારી સાથે 51 લાખની છેતરપિંડી
સુરતના સરથાણામાં વેપારી સાથે 51 લાખની છેતરપિંડી (ETV Bharat Gujarat)
સુરતના સરથાણામાં વેપારી સાથે 51 લાખની છેતરપિંડી (ETV Bharat Gujarat)

બોગસ આંગડિયા પેઢી દ્વારા છેતરપિંડી

આરોપીઓએ વેપારી પાસેથી RTGS માટે 50 લાખ અને કમિશન તરીકે 1 લાખ મળી કુલ 51 લાખ રૂપિયા લીધા હતા. પૈસા લીધા બાદ તેમણે ન તો RTGS દ્વારા ટ્રાન્સફર કર્યું કે ન તો પૈસા પરત કર્યા. આ ગુનો આચરવા માટે આરોપીઓએ બોગસ આંગડિયા પેઢી ઊભી કરી અને વેપારીને ત્યાં બોલાવ્યા હતા. ત્યારબાદ ચા પીવાના બહાને ત્રણેય આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા હતા.

પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહી

વેપારી દિનેશભાઈની ફરિયાદના આધારે સરથાણા પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને ત્રણેય આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા અને તેમની પાસેથી 12.50 લાખ રૂપિયા જપ્ત કર્યા. સરથાણા પોલીસ મથકના પીઆઈના જણાવ્યા મુજબ, વેપારી સાથે થયેલી છેતરપિંડીની ફરિયાદ બાદ પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને ત્રણ આરોપીઓને પકડી લીધા છે. હાલ આગળની તપાસ ચાલુ છે.

