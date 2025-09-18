સુરતના કામરેજ ગામે 62 વર્ષ જૂની જર્જરિત પાણીની ટાંકી સુરક્ષિત રીતે તોડી પડાઈ
કામરેજ ગામે વજીર ફળિયામાં છેલ્લા લાંબા સમયથી જર્જરીત હાલતમાં રહેલ પાણીની ટાંકી આખરે તોડી પાડવામાં આવી છે.
Published : September 18, 2025 at 2:53 PM IST
સુરત: કામરેજ ગામે વજીર ફળિયામાં છેલ્લા લાંબા સમયથી જર્જરીત હાલતમાં રહેલ પાણીની ટાંકી આખરે તોડી પાડવામાં આવી છે. આ પાણીની ટાંકીનું સમારકામ વર્ષો પહેલા કરવામાં આવ્યું હતું.
સુરત જિલ્લાના કામરેજ ગામે આવેલી એક 62 વર્ષ જૂની પાણીની ટાંકીને સુરક્ષાના કારણોસર તોડી પાડવામાં આવી છે. આ ટાંકી વર્ષ 1962માં કામરેજની અંદાજિત 5000ની વસ્તીને પીવાનું પાણી પૂરું પાડવાના હેતુથી વજીર ફળિયા વિસ્તારમાં બનાવવામાં આવી હતી. જોકે, છેલ્લા કેટલાક સમયથી આ ટાંકી અત્યંત જર્જરિત હાલતમાં હતી, જેના કારણે કોઈ દુર્ઘટના થવાનો ભય સતત સતાવી રહ્યો હતો.
ગ્રામ પંચાયતના મહિલા સરપંચ કિંજલબેન શાહે જણાવ્યું કે, ટાંકીની નબળી સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને અગાઉથી જ તેને તોડી પાડવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. આજે JCB મશીનની મદદથી આ ટાંકીને સુરક્ષિત રીતે તોડી પાડવામાં આવી. આ કામગીરી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બનતા સ્થાનિકો અને તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
આ ઐતિહાસિક ટાંકી, જેણે વર્ષો સુધી ગ્રામજનોની તરસ છીપાવી હતી, આજે ભૂતકાળ બની ગઈ છે. તેની જગ્યાએ નવી અને આધુનિક પાણીની વ્યવસ્થા ઊભી કરાશે જેથી ભવિષ્યમાં ગામના લોકોને સ્વચ્છ અને પૂરતું પાણી મળી રહે. આ ઘટના કામરેજના વિકાસ અને બદલાતા સમયનું એક પ્રતીક બની રહી છે.
ઉલ્લેખનીય છેકે થોડા મહિના અગાઉ ઓલપાડ તાલુકાના મૂળદ ગામ ખાતે પણ જર્જરીત પાણીની ટાંકી તોડવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી ત્યારે પાણીની ટાંકી વિરુદ્ધ દિશામાં નમી એક સહકારી મંડળીના મકાન પર પડી હતી જોકે કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી.
