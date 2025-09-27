47 વર્ષથી ચાલી આવતી અખંડ પરંપરા, રાજપૂત સમાજ માટીનો મઠ બનાવીને કરે છે માતાજીની આરાધના
ઓલપાડ, સુરત: સમગ્ર ગુજરાતમાં નવરાત્રીની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના ટકારમા ગામના રાજપૂત સમાજ દ્વારા છેલ્લા 47 વર્ષથી ચાલી આવતી એક અનોખી અને શ્રદ્ધામય પરંપરા આજે પણ અકબંધ છે. આ સમાજ નવરાત્રીના નવ દિવસ દરમિયાન માતાજીનું સ્થાપન ઈંટ કે ધાતુના નહીં, પરંતુ માટીના મઠ પર કરીને પરંપરાગત રીતે શેરી ગરબાનું આયોજન કરે છે.
માટીના મઠ પર માતાજીની સ્થાપના
ટકારમા ગામના રજપૂત ફળિયામાં નવરાત્રીની શરૂઆત પહેલાં જ ઉત્સાહનું વાતાવરણ છવાઈ જાય છે. નવરાત્રીના પ્રારંભ પહેલાં, યુવાનો માટી એકઠી કરીને લાવે છે અને ત્યારબાદ ફળિયાની મહિલાઓ સાથે મળીને માટીના કળશ (માટીની માટલી) ભરીને એક મોટો મઠ તૈયાર કરે છે. પૂજા-વિધિ બાદ આ ભવ્ય માટીના મઠ પર માતાજીની સ્થાપના કરવામાં આવે છે.
વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા આજે પણ અકબંધ
રજપૂત ફળિયાના વડીલોના જણાવ્યા અનુસાર, આ અદ્ભુત પરંપરાની શરૂઆત લગભગ 47 વર્ષ પહેલાં થઈ હતી. ફળિયામાં રહેતા પૂજાબા અને નંદુબા માતાજીના પરમ ભક્ત હતા અને તેમના પર માતાજીના આશીર્વાદ હતા. તેમની ભક્તિના કારણે નવરાત્રી દરમિયાન માતાજીના આશીર્વાદથી કંકુના પગલાં થતા હોવાની લોકવાયકા છે. ત્યારથી રાજપૂત સમાજે નક્કી કર્યું કે તેઓ માટીનો મઠ બનાવીને માતાજીની આરાધના કરશે.
શેરી ગરબા, અન્નકૂટ, ભજન-કીર્તન અને આરતીનો સમન્વય
નવરાત્રીના નવ દિવસ દરમિયાન આ મઠ ખાતે ભક્તો દ્વારા ધામધૂમપૂર્વક શેરી ગરબા, અન્નકૂટ, ભજન-કીર્તન અને આરતીનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ આસ્થાના કેન્દ્રના દર્શન કરવા માટે ગામના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડે છે. નવરાત્રીના સમાપન બાદ દશેરાના પવિત્ર દિવસે આ માટીના મઠનું નદીમાં વિસર્જન કરવામાં આવે છે.
47 વર્ષથી ચાલી આવતી અખંડ પરંપરા
ટકારમા ગામના રાજપૂત સમાજની આ માટીનો મઠ બનાવવાની ૪૭ વર્ષ જૂની પરંપરા, આધુનિકતાના યુગમાં પણ ધાર્મિક શ્રદ્ધા અને સંસ્કૃતિ સાથેના મજબૂત જોડાણનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.