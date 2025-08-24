રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના જામકંડોરણા તાલુકાના જસાપર ગામે વાડી વિસ્તારમાં રહેતા 13 વર્ષના એક બાળકને માથાના ભાગે સર્પદંશ થતા બાળકની હાલત ગંભીર થઈ. જેના પગલે બાળકને સારવાર અર્થે ધોરાજી અને બાદમાં જુનાગઢ ખસેડવામાં આવ્યો છે.
જસાપર ગામે વાડી વિસ્તારમાં રહેતા 13 વર્ષના સગીરને માથાના ભાગે કોઈ ઝેરી જંતુ કરડી ગયું હોવાની બાબત સામે આવી છે, જેના પગલે બાળકની સ્થિતિ ગંભીર થતાં પ્રથમ ધોરાજી સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે અને બાદમાં વધુ સારવાર અર્થે જૂનાગઢ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે.
આ અંગેની પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર જામકંડોરણાના જસાપર ગામની સીમ વિસ્તારમાં રહેતા 13 વર્ષીય ગોવિંદ રાજુભાઈ ભરવાડ નામના બાળકને સાંજના સમયે જંતુ કરડી ગયું હોવાની બાબતે ધ્યાન પર ન લઈને સવારે શાળાએ ગયો હતો, જ્યાં બાળકની તબિયત લથડી જતા તાત્કાલિક અસરથી ધોરાજીની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ફરજ પરના ડોક્ટર દ્વારા પ્રાથમિક સારવાર આપી હતી, પરંતુ બાળકને વધુ સારવાર જરૂરી હોવાથી બાળકને વધુ સારવાર અર્થે જૂનાગઢ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, વરસાદી વાતાવરણ અને ચોમાસાની સિઝનમાં જીવજંતુઓના વધતા ઉપદ્રવ અને તેમના ડંખ સામે સતત સાવચેત રહેવા માટે ધોરાજી સરકારી હોસ્પિટલના મેડિકલ ઓફિસર ડો. રાજ બેરા દ્વારા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.