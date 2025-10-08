મહેસાણાના વિસનગરમાં ધોરણ-9ની સગીરા પર સામૂહિક દુષ્કર્મ, 6 આરોપીઓની ધરપકડ
સગીરાને ધમકીઓ આપવામાં આવી હતી, પરંતુ પરિવારની હિંમતથી આ ગંભીર મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો.
Published : October 8, 2025 at 3:44 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગરમાં એક હચમચાવી દેનારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં ધોરણ-9માં અભ્યાસ કરતી સગીરા પર ચાર દિવસના ગાળામાં 6 નરાધમોએ સામૂહિક દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને તમામ 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરી લીધી છે. સગીરાને ધમકીઓ આપવામાં આવી હતી, પરંતુ પરિવારની હિંમતથી આ ગંભીર મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
આ ઘટનાની શરૂઆત 4 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ થઈ. વિસનગરની એક શાળામાં ધોરણ-9માં ભણતી સગીરા પરીક્ષા આપીને સાંજે ઘરે આવી હતી. તેની બહેનપણીએ તેને રાત્રે 9 વાગ્યે ત્રણ ટાવર પાસે મળવા બોલાવી હતી. સગીરાએ માતાને બહેનપણીનો જન્મદિવસ હોવાનું જણાવીને ઘરેથી નીકળી.
રાત્રે આશરે 9:30 વાગ્યે ત્રણ ટાવર નજીક બે યુવકો બુલેટ મોટરસાઇકલ પર આવ્યા. તેમણે સગીરાને આંટો મારવા જવાનું કહીને બેસાડી. વિશ્વાસ મૂકીને સગીરા તેમની સાથે ગઈ. આ બંને યુવકો તેને કન્યા વિદ્યાલય, ઉમિયા માતાજીના મંદિર થઈને પીંડારીયા તળાવની બાજુના રોડે લઈ ગયા. ત્યાં એક અંધારી જગ્યાએ ખેતરમાં લઈ જઈને બુલેટ ચલાવતા પવન ઠાકોર અને પાછળ બેઠેલા વિજય ઠાકોરે તેની મરજી વિરુદ્ધ વારાફરતી દુષ્કર્મ આચર્યું.
નરાધમોની સંખ્યા વધી, સ્થળ બદલાયું
પ્રથમ બે આરોપીઓ ગયા બાદ રાજ ઠાકોર નામનો ત્રીજો યુવક આવ્યો અને તેણે પણ સગીરા સાથે બળજબરીથી દુષ્કર્મ કર્યું. રાજ ઠાકોર ગયા બાદ તેના કાકાના દીકરા તરીકે ઓળખાતા ચોથા ઇસમે પણ બળજબરી કરી. ત્યારબાદ રાજ ઠાકોર અને એક અન્ય ઇસમે સગીરાને એક્ટિવા પર બેસાડીને રાત્રે 12 વાગ્યે ત્રણ ટાવર પાસે ઉતારી દીધી.
ભયભીત સગીરા ચાલીને ઘરે જઈ રહી હતી ત્યારે સોહમ નામનો પાંચમો યુવક એક્ટિવા લઈને આવ્યો. તેણે ઘરે મૂકવાનું બહાનું આપીને સગીરાને બેસાડી, પરંતુ ઘરે લઈ જવાને બદલે તેને પીંડારીયા તળાવ થઈને પવનની ઓફિસની એક રૂમમાં લઈ ગયો. ત્યાં રાજ ઠાકોર અને સોહમે વારાફરતી દુષ્કર્મ આચર્યું.
બે દિવસનો ભયાવહ સમયગાળો
સોહમે સગીરાને ત્રણ ટાવર પાસે ઉતારી દીધી. ત્યાંથી ચાલતી સગીરા આદર્શ હાઈસ્કૂલ પાસે પહોંચી, જ્યાં તેને પ્રકાશ મોદી અને અન્ય એક યુવક મળ્યા. પ્રકાશ મોદીએ ઘરે મૂકવાનું બહાનું આપીને તેને એક્ટિવા પર બેસાડી. માયા બજારમાં બીજા ઇસમને ઉતારીને પ્રકાશ મોદી સગીરાને પોતાના ઘરે લઈ ગયો.
પ્રકાશ મોદીએ સગીરાને બે રાત અને બે દિવસ સુધી પોતાના ઘરમાં રાખીને તેની મરજી વિરુદ્ધ વારંવાર દુષ્કર્મ આચર્યું. ધમકીઓ અને ભયને કારણે સગીરા કોઈને કંઈ કહી શકી નહીં. 6 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ પ્રકાશ મોદીના મિત્ર દેવે સગીરાને ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર પર બેસાડી દરબાર રોડ શાકમાર્કેટ પાસે ઉતારી દીધી, જ્યાંથી તે બપોરે 12 વાગ્યે ઘરે પહોંચી.
પોલીસ કાર્યવાહી
ઘરે પહોંચ્યા બાદ સગીરાએ પહેલાં સાચી વાત ન જણાવી, પરંતુ માતા-પિતાની હિંમતથી તેણે સમગ્ર હકીકત જણાવી. આ ફરિયાદના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને પવન ઠાકોર, વિજય ઠાકોર, રાજ ઠાકોર, સોહમ, પ્રકાશ મોદી અને અન્ય એક ઇસમ સહિત કુલ 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરી. તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ અપહરણ, સામૂહિક દુષ્કર્મ અને ધમકી સહિતની કલમો હેઠળ કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
