સુરતના કામરેજમાં 89 વર્ષના વૃદ્ધનું જન્મ દિવસે જ નિધન, બેન્ડબાજા અને DJ સાથે નીકળી અંતિમ યાત્રા

ઉભેળ ગામે મોટી શેરીમાં રહેતા પરિમલભાઈ પટેલ કે જેઓ છીતું દાદા નામથી ઓળખાય છે. જેઓનું આજે 89 વર્ષની જેફ વયે નિધન થયું હતું.

DJ સાથે વૃદ્ધની અંતિમ યાત્રા નીકળી
DJ સાથે વૃદ્ધની અંતિમ યાત્રા નીકળી (ETV Bharat Gujarat)
Published : September 7, 2025 at 5:34 PM IST

સુરત: સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાના ઉભેળ ગામે 89 વર્ષીય દાદાનું નિધન થયું હતું. સંજોગો એવા બન્યાં કે દાદાનો જન્મ દિવસ અને મૃત્યુ દિવસ પણ એક જ રહ્યો. આજે તેઓનો જન્મ દિવસ પણ હતો અને અવસાન થતા દાદાને શૂટ પહેરાવી આજે બેન્ડ વાજા અને ધૂન સાથે અંતિમ યાત્રા કાઢવામાં આવી હતી.

જન્મ દિવસે વૃદ્ધનું અવસાન
આ વખતે ફરી એક વાર સુરત જિલ્લા નું નામ ચર્ચાયું છે. ઘટના એ છે કે સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકામાં પાટીદારોનું ગણાતું નાનકડું એવું ગામ ઉભેળ. ઉભેળ ગામે મોટી શેરીમાં રહેતા પરિમલભાઈ પટેલ કે જેઓ છીતું દાદા નામથી ઓળખાય છે. જેઓનું આજે 89 વર્ષની જેફ વયે નિધન થયું હતું. મોટી ઉંમરે છીતું દાદાનું નિધન થતાં ગામમાં પણ શોકની લાગણી પ્રસરી હતી. સંજોગો અને વિધિની વક્રતા એવી કે દાદાના 88 વર્ષ પૂર્ણ થયા અને આજે જન્મ દિવસ પણ હતો. અને જન્મ દિવસે જ તેઓનું મૃત્યુ થયું હતું. જેથી પરિવારજનોએ કંઈક અલગ રીતે છીતું દાદાની અંતિમ યાત્રા કાઢવામાં આવી હતી.

પરિવારે બેન્ડબાજા અને DJ સાથે અંતિમ યાત્રા કાઢી
પરિમલ ભાઈ ઉર્ફે છીતું દાદા કડોદરા વિભાગ સિનિયર સિટીઝન જનસેવા ટ્રસ્ટના માજી પ્રમુખ હતા. જેઓ આજે 88 વર્ષ પૂર્ણ કરી 89 વર્ષ માં પ્રવેશ કર્યો હતો. ગામ આખામાં તેઓ માટે સૌ કોઈને લાગણી અને માન હતું. જેથી આજે તેઓને શૂટ પહેરાવી બેન્ડ અને સંગીતના તાલ સાથે અંતિમ યાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. તેઓને સંતાનમાં માત્ર બે પુત્રીઓ હોય તેમાં એક પુત્રી અમેરિકા રહેતી હતી. તે ગઈકાલ શુક્રવારે ભારત આવી હતી અને આજે સવારે ધ્યાનમાં બેઠા હતા ને દાદાનું અવસાન થયું. જમાઈ દ્વારા તેમને અગ્નિદાહ આપવામાં આવ્યો હતો. આજે તેઓનું નિધન થતાં પરિવારજનોએ છીતું દાદાના અવસાનને વધાવી અંતિમ યાત્રા કાઢી હતી. ગ્રામજનો પણ સૌ મોટી સંખ્યામાં અંતિમ યાત્રામાં જોડાયા હતા.

આ અંગે કડોદરા વિભાગ સિનિયર સિટીઝન જનસેવા ટ્રસ્ટના મંત્રી રસિક ભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, પરિમલભાઈ પટેલ આ સંસ્થામાં 10 વર્ષ ઉપપ્રમુખ તરીકે સેવા આપતા હતા. આજે તેમનું પોતાના બર્થડેના દિવસે અવસાન થયું છે. એમની ઉંમર આજે 88 વર્ષ પૂરા કરીને 89 વર્ષમાં પ્રવેશતા હતા.

