ધરોઈ ડેમના 8 દરવાજા ખોલી સાબરમતી નદીમાં પાણી છોડાયું, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં એલર્ટ જાહેર

મહેસાણા: ધરોઈ ડેમમાં ઉપરવાસમાં થઈ રહેલા ભારે વરસાદને કારણે પાણીની આવક સતત વધી રહી છે. આ વધતી આવકને નિયંત્રિત કરવા માટે ડેમમાંથી સાબરમતી નદીમાં પાણી છોડવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. હાલમાં, ડેમના 8 દરવાજા 10 ફૂટ સુધી ખોલીને 1,07,248 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. ડેમમાં પાણીની આવક પણ આ જ ગતિએ ચાલુ છે.
આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા જિલ્લાના નીચાણવાળા વિસ્તારો તથા નદીકાંઠાના ગામોના લોકોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. તેમને સાબરમતી નદીના પટમાં ન જવા અને સલામત સ્થળે ખસી જવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે.
ધરોઈ ડેમ, જે ઉત્તર ગુજરાતની જીવાદોરી ગણાય છે, તે હાલ છલકાવવાની અણી પર છે. આ ડેમમાંથી ઉત્તર ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં પીવાનું અને સિંચાઈનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ વર્ષે ડેમમાં થયેલા પાણીના સંગ્રહથી આગામી વર્ષ દરમિયાન ખેડૂતો અને નાગરિકોને પીવાના તેમજ સિંચાઈના પાણીની કોઈ તકલીફ નહીં પડે. ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતોમાં પણ ખુશીનો માહોલ છે, કારણ કે પૂરતા પાણીના સંગ્રહથી ખેતીવાડીને મોટો ફાયદો થશે.
જિલ્લા વહીવટી તંત્ર પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે અને જરૂર પડ્યે વધુ દરવાજા ખોલવા માટે તૈયાર છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં લોકોની સુરક્ષા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
