ગીર સોમનાથમાં ભાજપ નેતાઓ સહિત 8 જુગારીઓ 2.65 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપાયા

જુગાર રમતા જિલ્લા ભાજપ ઉપપ્રમુખ રાજુભાઈ કાનાભાઈ ડાભી અને ઉના શહેર ભાજપ ઉપપ્રમુખ અલ્પેશ ધીરુભાઈ ધકાણ સહિત આઠ શખ્સોને જિલ્લા LCB ટીમે ઝડપી પાડ્યા.

ગીર સોમનાથ: ઉનાના વેરાવળ રોડ પર આવેલી એક સોસાયટીના રહેણાંક મકાનમાં જાહેરમાં જુગાર રમતા ગીર સોમનાથ જિલ્લા ભાજપ ઉપપ્રમુખ રાજુભાઈ કાનાભાઈ ડાભી અને ઉના શહેર ભાજપ ઉપપ્રમુખ અલ્પેશ ધીરુભાઈ ધકાણ સહિત આઠ શખ્સોને જિલ્લા LCB ટીમે ઝડપી પાડ્યા હતા. તેમની પાસેથી રૂ. 2,38,100ની રોકડ અને રૂ. 26,500ની કિંમતના મોબાઈલ ફોન મળી કુલ રૂ. 2,65,600નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

ગીર સોમનાથ જિલ્લા LCB ટીમ ઉના વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ દરમિયાન હતી ત્યારે ઉના-વેરાવળ રોડ પર આવેલા આંબાવાડી વિસ્તારના અશોક નગરમાં રહેણાંક મકાનમાં જુગાર રમાતો હોવાની બાતમી મળી હતી. આ બાતમીના આધારે LCB ટીમે રેઈડ કરી અને રાજુભાઈ કાનાભાઈ ડાભી, અલ્પેશ ધીરુભાઈ ધકાણ, વિમલભાઈ વેણીલાલ ઝવેરી, હરેશભાઈ વાલાભાઈ ગોસ્વામી, ભાવિનભાઈ ભીખુભાઈ કાનાબાર, અશોકભાઈ હિંમતભાઈ દોમડિયા, કેવલભાઈ રમણીકલાલ લાખાણી અને ચીમનભાઈ રામજીભાઈ વાઢેરને જુગાર રમતા ઝડપી પાડ્યા હતા.

આઠેય શખ્સોને ઉના LCB ઓફિસ ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટના બાદ રાત્રે પોલીસ અધિકારીઓ પર રાજકીય આગેવાનોના ફોન આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. જોકે, પોલીસે રાજકીય દબાણને ધ્યાને ન લઈને આઠેય શખ્સો સામે ઉના પોલીસ મથકે ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

ઉલ્લેખનીય છે કે, થોડા દિવસો પૂર્વે ઉનાના ગીર ગઢડા રોડ પર આવેલા એક કોમ્પ્લેક્સના પાર્કિંગમાં નગરપાલિકા સદસ્ય રાજુ ગોસ્વામી જુગાર રમતા ઝડપાયા હતા. હવે ગીર સોમનાથ જિલ્લા ભાજપ ઉપપ્રમુખ અને ઉના શહેર ભાજપ ઉપપ્રમુખ જુગાર રમતા ઝડપાતાં ઉના પંથકમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, થોડા દિવસો પૂર્વે ઉનાના ગીર ગઢડા રોડ પર આવેલા એક કોમ્પ્લેક્સના પાર્કિંગમાં નગરપાલિકા સદસ્ય રાજુ ગોસ્વામી જુગાર રમતા ઝડપાયા હતા. હવે ગીર સોમનાથ જિલ્લા ભાજપ ઉપપ્રમુખ અને ઉના શહેર ભાજપ ઉપપ્રમુખ જુગાર રમતા ઝડપાતાં ઉના પંથકમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

