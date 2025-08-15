અમદાવાદ પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી

અમદાવાદ: શાહીબાગ સ્થિત પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ઉજવણી દેશભક્તિના જોશ અને શિસ્તબદ્ધ કાર્યક્રમ સાથે ભવ્ય રીતે યોજાઈ હતી. આ પ્રસંગે પોલીસ વિભાગે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીને અને શાનદાર પરેડનું આયોજન કરીને દેશપ્રેમની ભાવનાને ઉજાગર કરી હતી.
અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિકે ધ્વજવંદન કરીને કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી હતી. આ કાર્યક્રમમાં DCP પૂજા યાદવ, ACP મુનાફખાન પઠાણ સહિતના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની હાજરીએ રોનક વધારી હતી. પોલીસ જવાનોની શિસ્તબદ્ધ પરેડે ઉપસ્થિત લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું, જ્યારે રાષ્ટ્રભક્તિના ગીતો અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોએ વાતાવરણને ઉત્સાહથી ભરી દીધું હતું.
14 ઓગસ્ટે યોજાયેલી રિહર્સલમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા, બેઠક વ્યવસ્થા અને સાઉન્ડ સિસ્ટમની ઝીણવટભરી તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી. આ ઉજવણી દરમિયાન, અમદાવાદ પોલીસે શહેરની સુરક્ષા માટે 2000થી વધુ પોલીસકર્મીઓ તૈનાત કર્યા હતા. આ સમારોહે પોલીસ વિભાગની શિસ્ત અને સમર્પણ ઉપરાંત સમાજ પ્રત્યેની તેમની જવાબદારીને પણ ઉજાગર કરી હતી. અમદાવાદ પોલીસે આ ઐતિહાસિક દિવસે શહેરની સુરક્ષા અને ગૌરવનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું.
પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિકે જણાવ્યું, "આજે ભારત 79મો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ મનાવી રહ્યું છે. સૌપ્રથમ હું આ અવસરે અમદાવાદવાસીઓ અને ભારતવાસીઓને અભિનંદન પાઠવું છું. આજે અહીં હેડક્વાર્ટર ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં શિસ્તબદ્ધ રીતે પરેડનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રેસિડેન્ટ્સ મેડલ ફોર મેરિટોરિયસ સર્વિસનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. એર ક્રેશની ઘટના દરમિયાન ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરનાર કોન્સ્ટેબલને, જેમણે સૌથી પહેલા ઘટનાસ્થળે પહોંચી ઈજાગ્રસ્તોને મદદ કરી, તેમને પ્રશસ્તિપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, ઉમદા કામગીરી કરનાર અન્ય પોલીસકર્મીઓને પણ પ્રશંસાપત્રો આપવામાં આવ્યા છે."
આ પણ વાંચો: